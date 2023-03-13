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13 марта 2023, 11:56 Читати українською

НБУ: Денежная масса в Украине в феврале выросла на 25 миллиардов

Денежная масса (агрегат M3) в Украине после почти отсутствия изменений в январе, в феврале этого года выросла на 1% или на 25,2 млрд грн — до 2,52 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Интерфакс-Украина.

Денежная масса (агрегат M3) в Украине после почти отсутствия изменений в январе, в феврале этого года выросла на 1% или на 25,2 млрд грн — до 2,52 трлн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Рост депозитов

Рост депозитов во втором месяце этого года ускорился до 2,2% с 1,1% в январе прошлого года и был обеспечен преимущественно гривневыми депозитами, которые после снижения в январе на 0,8% увеличились в феврале на 2,8% или 33,8 млрд грн — до 1,23 трлн грн.

В то же время валютные депозиты после скачка в январе на 4,7%, что могло быть связано с ростом курса других валют к доллару, в феврале прибавили лишь 1%, или 6,7 млрд грн — до 666,2 млрд грн (в гривневом) эквиваленте).

Рост валютных депозитов длится пятый месяц подряд, что в Нацбанке связывают с разрешением покупать безналичную валюту на трехмесячный депозит в объеме до 100 тыс. грн в месяц.

Однако денежные средства в обращении вне банков (M0) после снижения в январе на 3,4% в феврале сократились еще на 2,4%, или на 15,3 млрд грн — до 628 млрд грн, что соответствует уровню примерно в начале ноября.

Денежная база (резервные средства) после роста в первом месяце этого года на 4,7% во втором прибавила еще 2,1%, увеличившись на 17,17 млрд грн — до 847 млрд грн.

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Такая динамика связана с наращиванием резервных средств банков после повышения Нацбанком нормативов обязательного резервирования по текущим вкладам: после скачка сразу на 47,4% в январе, в феврале они увеличились еще на 32,5 млрд грн — до 219 млрд грн .

В то же время наличные в кассах банков после роста в январе на 14,7%, в феврале сократились на 11,4%, или на 6,4 млрд грн, — до 49,9 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
13 марта 2023, 19:51
#
В умовах війни це не поганий результат.
+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 21:52
#
І гривня на зміцнення…
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