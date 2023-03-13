Курс валют на 13 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 13 марта, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке прибавил 15 копеек, а в продаже вырос на 33 копейки.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,65 евро — 40,65−40,98 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,21−39,60 грн/евро.

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