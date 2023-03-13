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13 марта 2023, 10:50 Читати українською

Регуляторы США обнародовали план действий в связи с крахом банка SVB

Американские банковские регуляторы — Федеральная резервная система, FDIC и Минфин — разработали план поддержки вкладчиков и срочного финансирования банков и других финансовых учреждений в связи с банкротством Silicon Valley Bank (SVB). Об этом передает CNBC со ссылкой на заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла, министра финансов Джанет Йеллен и председателя FDIC Мартина Грюнберга.

Американские банковские регуляторы — Федеральная резервная система, FDIC и Минфин — разработали план поддержки вкладчиков и срочного финансирования банков и других финансовых учреждений в связи с банкротством Silicon Valley Bank (SVB).

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План действий

Обнародованные регуляторами меры должны помочь преодолеть панику, вызванную опасениями из-за краха банка, который был ориентирован на финансирование технологических стартапов.

«Сегодня мы предпринимаем решительные действия для защиты экономики США путем укрепления общественного доверия к нашей банковской системе», — говорится в их совместном заявлении.

ФРС заявила, что создает программу срочного финансирования (BTFP), направленную на защиту финансовых учреждений, пострадавших от краха SVB.

Регуляторы заявили, что вкладчики как в SVB, так и в Signature Bank в Нью-Йорке, который также был закрыт по решению регулятора, получат полный доступ к своим депозитам, начиная с 13 марта, понедельника. Для покрытия вкладов будут использованы средства фонда страхования вкладов FDIC.

В совместном заявлении отмечается, что никаких мер по спасению банков за счет расходов налогоплательщиков, связанных с какой-либо из новых мер, применяться не будет. Механизм срочного финансирования от ФРС представляет собой кредиты сроком до одного года банкам, сберегательным и кредитным союзам, другим финансовым учреждениям. Тем, кто воспользуется возможностью получить финансирование, предлагается предоставить под них высококачественное обеспечение: казначейские облигации, агентский долг и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.

«Это действие укрепит способность банковской системы защищать депозиты и обеспечит постоянное предоставление денег и кредитов экономике», — заявила ФРС в совместном заявлении.

Центробанк США отметил, что ФРС «готова справиться с любым давлением на ликвидность, которое может возникнуть».

Министерство финансов США выделит до $25 млрд из своего валютного стабилизационного фонда в качестве поддержки программы срочного финансирования (BTFP).

ФРС заявила, что она смягчит условия предоставления средств, в котором будут использоваться те же условия, что и в BTFP.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
13 марта 2023, 11:51
#
Розробили план підтримки вкладників та термінового фінансування банків — нічого нового:)
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