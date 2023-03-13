Прожиточный минимум намного ниже необходимой для жизни суммы, но поднять его нереально — Минсоцполитики

Прожиточный минимум в Украине не отвечает своему назначению. Об этом рассказала в комментарии UBR.ua заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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Прожиточный минимум

«Он в 2,5 раза ниже той суммы, которая сейчас действительно нужна для жизни», — отметила Марчак.

Однако в сложившихся условиях государство не может просто взять и повысить прожиточный минимум, поскольку под него привязаны около 200 выплат, объясняет замминистра. Часто они не свойственны социальной защите.

«Если его повысить — по всей системе перебалансируем расходы. Большинство админзатрат привязано именно к прожиточному минимуму. Бюджет не выдержал такой нагрузки», — говорит Марчак.

Читайте: Депутаты предлагают повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату. Подробности По словам замминистра, проблема слишком велика. Для ее решения был зарегистрирован проект № 3515, содержащий ряд инициатив по отвязыванию всех несвойственных выплат от прожиточного минимума.

«Пока он скорее защищает не уязвимых, а тех, кто больше процентов за ним должен получать», — констатирует Марчак.