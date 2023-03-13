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13 марта 2023, 9:08 Читати українською

Прожиточный минимум намного ниже необходимой для жизни суммы, но поднять его нереально — Минсоцполитики

Прожиточный минимум в Украине не отвечает своему назначению. Об этом рассказала в комментарии UBR.ua заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Прожиточный минимум в Украине не отвечает своему назначению.
Фото: delo.ua

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Прожиточный минимум

«Он в 2,5 раза ниже той суммы, которая сейчас действительно нужна для жизни», — отметила Марчак.
Однако в сложившихся условиях государство не может просто взять и повысить прожиточный минимум, поскольку под него привязаны около 200 выплат, объясняет замминистра. Часто они не свойственны социальной защите.
«Если его повысить — по всей системе перебалансируем расходы. Большинство админзатрат привязано именно к прожиточному минимуму. Бюджет не выдержал такой нагрузки», — говорит Марчак.

По словам замминистра, проблема слишком велика. Для ее решения был зарегистрирован проект № 3515, содержащий ряд инициатив по отвязыванию всех несвойственных выплат от прожиточного минимума.

«Пока он скорее защищает не уязвимых, а тех, кто больше процентов за ним должен получать», — констатирует Марчак.
По состоянию на 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составил 2589 грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
bonv
bonv
13 марта 2023, 9:21
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
+30
TAN72
TAN72
13 марта 2023, 9:49
#
Главное тарифы пересмотреть в сторону увеличения, а прожиточный и так сойдёт.
+
+45
SamBB
SamBB
13 марта 2023, 11:12
#
Депутатам Ми підняти виплати можемо, на квартал хватає, на марафон хватає, на велике крадівництво братюням хватає, навіть на утримання полонених по 10000грн/1міс хватає. Всі остальні сосуть лапу)))
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