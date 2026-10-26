Новостройки на западе Украины по ценам Киева: где найти дешевые «квадраты»

Рынок первичной недвижимости в западных регионах Украины фиксирует смену лидеров спроса. Хотя Львов остается абсолютным фаворитом по количеству поисков, интерес покупателей активно растет к новостройкам Ужгорода и Тернополя. Как изменяются цены и за сколько можно приобрести квартиру в новостройке проанализировал аналитический центр DIM .RIA.

Интерес к первичке растет: почему украинцы присматриваются к новому жилью

в 2026 году 83% украинцев рассматривают новостройки для собственного проживания, а 17% — как инвестицию. Покупатели предпочитают готовое жилье или объекты с высокой степенью готовности. Среди ключевых факторов выбора — безопасность, автономность и надежность застройщика.

С января по май 2026 года интерес к новостройкам в Украине вырос на 25% по количеству просмотров. Однако с мая по сентябрь показатель снизился на 24,4%. Несмотря на спад интереса в течение этого периода, в сентябре количество пересмотров оставалось на 3% выше, чем в январе 2026 года. Это свидетельствует о том, что общий уровень интереса к первичному рынку жилья за это время не сильно изменился.

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Где и какое жилье ищут потенциальные покупатели в западных регионах

В течение 2026 года интерес к новостройкам больше вырос в Ужгороде (+17,6%) и Тернополе (+13,5%). Во Львове количество просмотров новостроек с января 2026 снизилось на 15,7%. В то же время, город остается лидером среди западных регионов по абсолютному количеству поисков.

Структура спроса на новостройки существенно отличается в зависимости от города. В большинстве городов преобладает интерес к одно- и двухкомнатным квартирам. Частные дома больше всего интересуют покупателей во Львовской области (без учета Львова).

Наибольшую долю просмотров в разных регионах имеют новостройки комфорт-класса — от 59% до 65%. Жилье бизнес-класса активно рассматривают во Львове: на него приходится 28% всех просмотров. Экономкласс больше всего интересует покупателей в Тернополе — его доля составляет 8% всех просмотров в городе.

Как изменились цены на новостройки

Больше всего за год средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла в следующих областях:

Черновицкой области — +21% (цена в сентябре 2026 — $1 178/м²);

Ивано-Франковской области — +20% (цена в сентябре 2026 — $1 106/м²);

Тернопольской области — +19% (цена в сентябре 2026 — $863/м²);

Хмельницкой области — +19% (цена в сентябре 2026 — $880/м²).

В то же время в список регионов с самой высокой средней стоимостью квадратного метра на первичном рынке вошли: