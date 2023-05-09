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9 мая 2023, 15:43 Читати українською

52 млрд Фонда восстановления Украины: куда их направят и когда

Созданный в октябре прошлого года Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии пока не начал работать. По состоянию на апрель ни копейки из предусмотренных 52 млрд грн Фонда не использовали. Почему задерживается восстановление и на какие проекты хватит средств, в колонке для Экономической правды рассказала исполнительный директор ОО «Институт законодательных идей» Мартина Богуславец. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Созданный в октябре прошлого года Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии пока не начал работать.

Как работает Фонд

В Министерство восстановления, Минэнергетики и МОН не поступало заявок на выделение средств. В Минздрав поступило 21 обращение от ОВА на финансирование закупки спецтранспорта, из них 14 возвращено на доработку. В Минфине подчеркнули, что средства Правительством из Фонда не выделялись.

Это не значит, что в Украине не спешат восстанавливать поврежденные объекты. Сейчас идет разработка нормативки и прозрачных механизмов, ведь эффективность использования средств Фонда будет показательной для дальнейшего восстановления.

Так, ранее распорядителем был Минфин, который разработал порядок с возможностью использования средств в «ручном режиме». После реагирования общественности и передачи Фонда в Мининфраструктуры в порядок были внесены изменения.

Новый порядок предусматривает три ключевых изменения, которые помогут минимизировать риск использования средств.

Первое — растет роль местного самоуправления. Именно местные власти больше заинтересованы в восстановлении населенных пунктов.

Теперь ОМС смогут подавать заявки на финансирование в ОВА, где проверят их на комплектность и направят в профильное министерство. Раньше был полный карт-бланш сугубо для ОВА и нивелирование децентрализации.

Второе — условие включения объектов восстановления в региональные планы восстановления будет применяться только через 6 месяцев после прекращения военного положения.

Это существенно упрощает процедуру подачи заявок. Кроме того, существовал риск формального подхода к подготовке и быстрой потери таких планов, ведь разрушения продолжаются.

Программы комплексного восстановления области или общины учитываются только в случае их наличия. По состоянию на март только 3 области приступили к разработке программ. В случае, если такие программы отсутствуют, это не помеха в получении финансирования.

Третье — приоритизация объектов финансирования. Для того, чтобы не возникла ситуация, когда профинансировали второстепенные заявки, которые зашли первыми, а на самые важные объекты не хватило средств, должны быть четкие правила приоритетности направления ресурсов.

Также расширение направлений финансирования еще раз актуализирует потребность в приоритизации. Ведь средства Фонда могут направляться на:

  • строительство и ремонт общественных зданий и сооружений, защитных сооружений гражданской защиты и военных объектов;
  • строительство объектов инфраструктуры (по водоснабжению, тепло- и электроснабжению);
  • строительство и ремонт, разработку ПКД жилья для внутренне перемещенных лиц и лиц, которые потеряли его в результате военных действий;
  • разработку ПКД для разрушенных объектов;
  • строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры;
  • закупку школьных автобусов, спецтранспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;
  • компенсацию за уничтоженное/поврежденное жилье;
  • восстановление поврежденного жилья;
  • новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, которые потеряли жилье в результате военных действий, разработку и экспертизу проектной документации на строительство таких объектов.

Когда начнется массовое восстановление

Планируется, что первые решения о направлении средств будут в ближайшие месяцы, не дожидаясь утвержденных правил приоритизации объектов, на разработку которых есть время до октября.

25 апреля Правительство уже создало Межведомственную рабочую группу во главе с вице-премьер-министром Александром Кубраковым, которая будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда и будет предоставлять предложения Кабмину.

Также определены шесть населенных пунктов для комплексного восстановления в рамках экспериментального проекта: Бородянка и Мощун в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области.

В то же время, быстрее комплексного восстановления экспериментальных населенных пунктов может начать работать восстановление поврежденного жилищного фонда, на что направят 17 млрд грн.

Ведь уже через несколько недель стартует тестирование программы еВидновлення — оформление компенсаций за поврежденное жилье, как и комплексное восстановление городов, также будет финансироваться из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и других источников.

Поскольку количество заявок на компенсации составит около 160 тыс., а использование полученных средств ограничено сроком в год, массовое восстановление в Украине может начаться с восстановления поврежденного жилья, а не крупных социальных и инфраструктурных объектов.

На сколько хватит средств

52 млрд грн на восстановление в 2023 году — очень незначительный ресурс, по сравнению с объемами разрушений, и предназначен, прежде всего, для преодоления самых острых последствий войны и закрытия неотложных потребностей восстановления.

В этом году Фонд может покрыть менее 1% прямого ущерба инфраструктуры, которые достигают почти $144 млрд. Такими темпами на восстановление объектов, без учета восстановления экономики, потребуется 100 лет.

В мирное время только на ремонт дорог планировалось тратить в три раза больше, чем ресурс Фонда ликвидации последствий войны.

Наглядно средств Фонда хватит на 26 Шулявских или 188 киевских «стеклянных» мостов, или модернизацию 9 аэропортов, как в Днепре, или восстановление 350 разрушенных учебных заведений, как школа № 134 в Харькове.

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Поэтому ожидаемо, что средства Фонда пойдут на компенсации за поврежденное жилье — еВидновлення, восстановление не слишком поврежденных самых важных социальных и инфраструктурных объектов, а также подготовку проектной документации для комплексного восстановления 6 населенных пунктов.

Автор:
Богуславец Мартина
Исполнительный директор Богуславец Мартина
ОО «Институт законодательных идей»
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
9 мая 2023, 15:55
#
У Федерації роботодавців скаржаться на тиск на український бізнес з боку силових структур.
https://www.unian.ua/society/u-federaciji-robotodavciv-skarzhatsya-na-tisk-na-ukrajinskiy-biznes-z-boku-silovih-struktur-12250155.html
+
+15
bonv
bonv
9 мая 2023, 15:55
#
Всі гроші на велике крадівництво…
+
+15
BEZE
BEZE
9 мая 2023, 17:18
#
% більший?;))
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