Трежерис идут вниз: какие облигации можно купить с выгодой

Доходность государственных облигаций США снизилась в преддверии пятничной публикации данных об инфляции в США. На что обратить внимание инвесторам, Минфину рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

Публикация данных по инфляции могла бы помочь инвесторам сориентироваться по срокам снижения ставки ФРС. Так что они продолжают внимательно следить за сигналами ФРС после заседания на прошлой неделе.

Пауэлл сказал, что дальнейшие решения по процентной ставке будут зависеть от состояния экономики, так что, когда и как часто ФРС будет снижать процентные ставки в этом году остается интригой года. Пока же, на этих ожиданиях, доходность по трежерис идет вниз.

Источник: Bloomberg

Некоторые американские политики сообщили, что, по их мнению, в этом году может быть меньше прогнозируемых трех снижений ставок, что, в свою очередь, отразится на рынке облигаций.

Доходность по годам выпусков американских государственных облигаций

По состоянию на 27.03.2024, CNBC

На основании форвардных ожиданий по изменению учетной ставки ФРС можно предположить доходность 10-летних трежерис до конца 2025 года. Он будет актуален при нынешней политике ФРС, не предполагающей резких изменений.

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Какие облигации растут

Снижение доходности трежерис на этой неделе, плюс общий аппетит к риску, толкнули облигации почти всех категорий вверх. Лидером роста стали высокодоходные облигации развивающихся стран (EMHY (Emerging Market High Yield Bond) — это облигации низкого, спекулятивного кредитного рейтинга).

Динамика по индексам облигаций, USD

Total return включает изменения цен и накопленный купонный доход за период. OAS — option adjusted spread. Источник: Bloomberg

Этот ультраспекулятивный класс бондов может стать бенефициаром гонки по доходности из-за большой склонности инвесторов брать на себя кредитный риск в 2024 году.

Предстоящее снижение ставки ФРС и рыночные ожидания ослабления американского доллара в этом году — попутный ветер для облигаций развивающихся стран.

Снижение безрисковой долларовой ставки является положительным фактором для бондов таких стран, поскольку способствует росту притока капитала в них.

Кредитную премию в EM HY нельзя назвать щедрой. Она торгуется в районе среднего исторического значения, что уже намного лучше, чем можно получить в других классах высокодоходных облигаций, и, конечно, она выше, чем у облигаций с высоким рейтингом.

В этом году корпоративные облигации развивающихся стран являются более интересным вариантом для принятия риска (лучше, чем бонды длинной дюрации с высоким рейтингом). Ожидаемая совокупная доходность по EM HY индексу до конца 2024 года оценивается в 7,5%.

Другим интересным вариантом являются высокодиверсифицированные индексы ETF на долларовые облигации развивающихся стран. Они сильно снижают ошибку оценки кредитного риска отдельного эмитента, но при этом дают соответствующую экспозицию на класс облигаций развивающихся стран.