S&P 500 впервые за год закрыл квартал в минус: как энергетики обошли ИИ и финансистов

«Самая темная ночь перед рассветом» — эта закономерность работает и для рынка акций. После того как на прошлой неделе инвесторы пережили одну из худших недель, заключительные дни сентября дали надежду, что худшее уже позади. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Взлеты и падение недели

Прошедшая неделя снова стала разочарованием для инвесторов: индекс S&P 500 потерял еще 0,7%, на фоне падения преимущественно Value-акций. Технологический NASDAQ завершил неделю без изменений.

Заключительные дни прошли нервно и волатильно, что типично для окончания квартала.

Лидеры роста и падения в индексе S&P 500 за 25−29 сентября

Компания Тикер Результат за неделю, % Trimble TRMB 7,25 Nike NKE 5,25 nVidia NVDA 4,25 NextEra NEE 15,38 Newmont Corp NEM 9,3 CarMax KMX 7,74

Акции производителя технологий и систем точного местонахождения Trimble (им, кстати, принадлежит авторство технологии GPS) были лидером среди акций неспокойной недели 25−29 сентября. Этому способствовало очень выгодное соглашение по частичной продаже активов корпорации AGCO, занимающейся изготовлением сельскохозяйственной техники.

Компания выведет часть активов в отдельное предприятие, где львиная доля будет у AGCO. Соглашение добавляет более $2 млрд активов на баланс Trimble.

Nike отчитался о неожиданном сокращении запасов, что способствовало росту акций не только самой компании, но и ее конкурентов в мире: Adidas, Puma, Under Armour и других производителей спортивных товаров.

nVidia продолжает лидировать в области искусственного интеллекта. Росту акций способствовала положительная новость от Palantir Technologies, которые получили крупный контракт правительства США на $250 млн для разработки систем ИИ. nVidia занимает львиную долю рынка «железа» для производства ИИ-систем.

Среди аутсайдеров были акции сектора коммунальных предприятий во главе с крупнейшей компанией сектора NextEra Energy, которая занимается поставкой электроэнергии для штата Флорида. На этой неделе компания объявила о продаже некоторых газовых активов за $923 млн конкуренту для увеличения объема ликвидных активов на балансе. Рынок увидел в этом негативную перспективу снижения доходов, поэтому заранее отреагировал значительным падением.

Акции одного из крупнейших мировых производителей золота Newmont Corp упали почти на 10% на фоне резкого падения стоимости благородного металла — негативно влияет на укрепление доллара и рост доходности облигаций. Золото, как правило, растет в периоды сильной девальвации или значительных геополитических рисков.

CarMax, сеть по продаже вторичных авто, отчиталась о слабом квартале: органические продажи снизились на 9%, а прибыль на акцию составила 0,75 цента, несмотря на ожидания 0,78. Компания продает меньше машин, но увеличила удельную выручку на 1 единицу.

Итоги квартала: нефтяники считают прибыль, все остальные — убытки

В целом, и месяц, и квартал оказались плохими для большинства секторов фондового рынка.

Результаты за ІІІ квартал фондового рынка США по секторам

Сектор Результат за 1 месяц, % Результат за 3 квартал, % Энергетика 2,18 10,40 Финансы 3,04 0,55 Коммуникации 3,51 2,95 Медицина 4,64 3,90 Сырье 5,09 4,05 Ежедневное потребление 5,33 6,04 Циклическое потребление 5,59 3,15 Промышленность 6,13 5,56 Технологии 6,42 6,31 Коммунальные предприятия 6,89 10,83 Недвижимость 8,93 9 S&P 500 4,87 3,65

Сентябрь подтвердил свою репутацию худшего месяца для рынка акций: S&P 500 потерял почти 5%, а за квартал спад составил 3,65% - это первый отрицательный квартал за последние 12 месяцев.

В безоговорочных лидерах — акции энергетических компаний, которые вовлечены в нефтегазовое производство. Эти активы выиграли от стремительного роста нефти. Это, в свою очередь, усилило тревогу относительно рисков нового роста инфляции, поэтому неудивительно, что в аутсайдерах секторы, наиболее чувствительные к процентным ставкам: недвижимость и коммунальные предприятия.

Дополнительным фактором давления был риск «шатдауна» правительства: в США завершился финансовый 2023 год, а Конгресс не смог достичь соглашения по проекту бюджета. Это означает, что с начала октября все правительственные служащие США не могли бы выйти на работу, поскольку их труд не оплачивается. Однако, в минувшие выходные Палате представителей удалось договориться о временном проекте бюджета, который будет финансировать правительство в течение 45 дней. Таким образом, удалось избежать «шатдауна», а потому начало недели обещает быть более позитивным.

Статистически, 4-й квартал является положительным для рынка акций, в частности, и из-за слабого 3-го квартала, что создает низкую базу сравнений. Это связано и с тем, что на 4-й календарный квартал приходится большое количество праздников в США: это и Хэллоуин, и День благодарения, и Рождество, а также Черная пятница, Киберпонедельник и другие мероприятия, способствующие увеличению квартальных доходов большинства крупных компаний.