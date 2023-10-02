«Самая темная ночь перед рассветом» — эта закономерность работает и для рынка акций. После того как на прошлой неделе инвесторы пережили одну из худших недель, заключительные дни сентября дали надежду, что худшее уже позади. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.
S&P 500 впервые за год закрыл квартал в минус: как энергетики обошли ИИ и финансистов
Взлеты и падение недели
Прошедшая неделя снова стала разочарованием для инвесторов: индекс S&P 500 потерял еще 0,7%, на фоне падения преимущественно Value-акций. Технологический NASDAQ завершил неделю без изменений.
Заключительные дни прошли нервно и волатильно, что типично для окончания квартала.
Лидеры роста и падения в индексе S&P 500 за 25−29 сентября
|Компания
|Тикер
|Результат за неделю, %
|Trimble
|TRMB
|7,25
|Nike
|NKE
|5,25
|nVidia
|NVDA
|4,25
|NextEra
|NEE
|15,38
|Newmont Corp
|NEM
|9,3
|CarMax
|KMX
|7,74
Акции производителя технологий и систем точного местонахождения Trimble (им, кстати, принадлежит авторство технологии GPS) были лидером среди акций неспокойной недели 25−29 сентября. Этому способствовало очень выгодное соглашение по частичной продаже активов корпорации AGCO, занимающейся изготовлением сельскохозяйственной техники.
Компания выведет часть активов в отдельное предприятие, где львиная доля будет у AGCO. Соглашение добавляет более $2 млрд активов на баланс Trimble.
Nike отчитался о неожиданном сокращении запасов, что способствовало росту акций не только самой компании, но и ее конкурентов в мире: Adidas, Puma, Under Armour и других производителей спортивных товаров.
nVidia продолжает лидировать в области искусственного интеллекта. Росту акций способствовала положительная новость от Palantir Technologies, которые получили крупный контракт правительства США на $250 млн для разработки систем ИИ. nVidia занимает львиную долю рынка «железа» для производства ИИ-систем.
Среди аутсайдеров были акции сектора коммунальных предприятий во главе с крупнейшей компанией сектора NextEra Energy, которая занимается поставкой электроэнергии для штата Флорида. На этой неделе компания объявила о продаже некоторых газовых активов за $923 млн конкуренту для увеличения объема ликвидных активов на балансе. Рынок увидел в этом негативную перспективу снижения доходов, поэтому заранее отреагировал значительным падением.
Акции одного из крупнейших мировых производителей золота Newmont Corp упали почти на 10% на фоне резкого падения стоимости благородного металла — негативно влияет на укрепление доллара и рост доходности облигаций. Золото, как правило, растет в периоды сильной девальвации или значительных геополитических рисков.
CarMax, сеть по продаже вторичных авто, отчиталась о слабом квартале: органические продажи снизились на 9%, а прибыль на акцию составила 0,75 цента, несмотря на ожидания 0,78. Компания продает меньше машин, но увеличила удельную выручку на 1 единицу.
Итоги квартала: нефтяники считают прибыль, все остальные — убытки
В целом, и месяц, и квартал оказались плохими для большинства секторов фондового рынка.
Результаты за ІІІ квартал фондового рынка США по секторам
|Сектор
|Результат за 1 месяц, %
|Результат за 3 квартал, %
|Энергетика
|2,18
|10,40
|Финансы
|3,04
|0,55
|Коммуникации
|3,51
|2,95
|Медицина
|4,64
|3,90
|Сырье
|5,09
|4,05
|Ежедневное потребление
|5,33
|6,04
|Циклическое потребление
|5,59
|3,15
|Промышленность
|6,13
|5,56
|Технологии
|6,42
|6,31
|Коммунальные предприятия
|6,89
|10,83
|Недвижимость
|8,93
|9
|S&P 500
|4,87
|3,65
Сентябрь подтвердил свою репутацию худшего месяца для рынка акций: S&P 500 потерял почти 5%, а за квартал спад составил 3,65% - это первый отрицательный квартал за последние 12 месяцев.
В безоговорочных лидерах — акции энергетических компаний, которые вовлечены в нефтегазовое производство. Эти активы выиграли от стремительного роста нефти. Это, в свою очередь, усилило тревогу относительно рисков нового роста инфляции, поэтому неудивительно, что в аутсайдерах секторы, наиболее чувствительные к процентным ставкам: недвижимость и коммунальные предприятия.
Дополнительным фактором давления был риск «шатдауна» правительства: в США завершился финансовый 2023 год, а Конгресс не смог достичь соглашения по проекту бюджета. Это означает, что с начала октября все правительственные служащие США не могли бы выйти на работу, поскольку их труд не оплачивается. Однако, в минувшие выходные Палате представителей удалось договориться о временном проекте бюджета, который будет финансировать правительство в течение 45 дней. Таким образом, удалось избежать «шатдауна», а потому начало недели обещает быть более позитивным.
Статистически, 4-й квартал является положительным для рынка акций, в частности, и из-за слабого 3-го квартала, что создает низкую базу сравнений. Это связано и с тем, что на 4-й календарный квартал приходится большое количество праздников в США: это и Хэллоуин, и День благодарения, и Рождество, а также Черная пятница, Киберпонедельник и другие мероприятия, способствующие увеличению квартальных доходов большинства крупных компаний.
Комментарии