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30 октября 2026, 18:35 Читати українською

Рай для спекулянтов: какой курс доллара и евро увидим в ближайшие дни

Конец октября превратил украинский валютный рынок в настоящие американские горки. Внезапный взлет межбанка и панический скачок наличных ценников заставили Нацбанк всю неделю экстренно тушить курсовой пожар. Можно ли ожидать снижения котировок на выходных, рассказывает «Минфин».

Конец октября превратил украинский валютный рынок в настоящие американские горки.
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Эта неделя на мировом и украинском валютном рынках заставила поволноваться всех — от крупнейших валютных спекулянтов и глобальных игроков до больших украинских бизнесменов и простых граждан.

Причем причины стрессов на мировом рынке были достаточно ожидаемы, так как заседания и решения по процентным ставкам ФРС США (28 октября) и ЕЦБ (29 октября) всегда проходят с ралли по паре евро/доллар и сопровождаются ростом волатильности по золоту. Тем более в период глобальной мировой турбулентности:

График пары евро/долла

График золота

Кроме этого, уже на нашем внутреннем валютном рынке сработали еще и местные украинские нюансы. И стремительный взлет котировок доллара в Украине на межбанке к уровням в 45,70 гривен к середине недели с ответной реакцией в виде игры «на повышение» обменок со взлетом ценников продажи наличного доллара к уровням в 46,50- 46,80 гривен — серьезно испугали весь отечественный рынок — от бизнеса до простых граждан.

В итоге, Нацбанк практически всю неделю был вынужден тушить курсовые пожары. Раскачка котировок американской валюты отразилась не только на самих ценниках межбанка, но и в возросших объемах операций: по системе Блумберг в период с 26 по 30 октября объемы зарегистрированных сделок находились в пределах от $330,32 млн до $437,45 млн. Это неудивительно, так как бизнес решил не рисковать. И перед концом месяца предпочитал все же закрыть максимальные объемы своих расчетов с иностранными партнерами, руководствуясь логикой «А вдруг завтра будет еще дороже».

Кроме этого, существенно оживился и наличный рынок, где на этой неделе разница между тем, сколько население купило себе на карты и на наличном рынке и суммой валюты, которую граждане сдали в обменники и продали с карт достигала даже отметки в $95,53 млн за день. Это говорит о том, что люди также испугались дальнейшей девальвации гривны и решили купить валюты в максимально возможных для себя объемах.

В конечном итоге, ФРС США по итогам заседания 28 октября 2026 года сохранила базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,75−4,00% годовых, а ЕЦБ тоже решил повременить с новым поднятием своих процентных ставок и сохранил их на том же уровне: депозитная ставка 2,5%, ставка по основным операциям рефинансирования 2,65% и ставка по маржинальным кредитам 2,9%.

На украинском валютном межбанке только благодаря массированным ежедневным интервенциям Нацбанка, курс безналичного доллара удалось стабилизировать в пределах уровня продажи около 45,36 гривен к завершению пятничных торгов 30 октября.

Таким образом, именно за счет постоянных вливаний валюты Нацбанком за период с 26 по 30 октября курс продажи доллара на межбанке в итоге даже снизился на 6 копеек — с утренних котировок понедельника 45,38 / 45,42 до 45,33 / 45,36 гривен к вечеру пятницы, а безналичный евро при продаже просел еще более существенно — сразу почти на 30 копеек — с 50,86 / 50,88 до 50,56 / 50,58 гривен.

Но надо учитывать, что это ситуативные снижения котировок, которые напрямую зависели от масштабов вливаний на рынок валюты Нацбанком. Это понимают и все участники торгов.

Курс доллара (межбанк)

Курс евро (межбанк)

При этом наличный рынок не спешил сразу же снижать свои ценники вслед за межбанком. Вечером в пятницу 30 октября наблюдался существенный разброс котировок продаж в банках и обменниках: доллар продавали по 45,90−46,45 гривен и даже выше, а евро по 51,15−51,65 гривны. Причем особо «отчаянные» обменки выставляли курс продажи евро даже вплоть до 52 гривен.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

Кроме этого, 29 октября Нацбанк принял решение о повышении учетной ставки с 16% годовых еще на 0,5% годовых — до уровня в 16,5% годовых. Это было достаточно ожидаемо участниками рынка и в текущих условиях является логичным шагом регулятора. Дополнительно чиновники НБУ на пресс-конференции признали и негативные тенденции в части практически проседания ВВП Украины в этом году, а также роста инфляции до прогнозного уровня около 12% по всему 2026 году, хотя ранее Нацбанк надеялся, что эта цифра не выйдет даже на двухзначное значение.

Поскольку ситуация как на мировом валютном рынке, так и непосредственно в Украине остается сложной — владельцы обменников предпочтут на этих выходных сохранить достаточно широкий спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. А также в случае наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе — даже периодически будут пытаться сыграть снова «на повышение». Дело в том, что на ажиотаже начала этой недели многие сети обменников накупили «дорогого» доллара и евро. И теперь им необходимо вначале продать эту валюту гражданам по максимально возможному курсу и только потом уже снова активно реагировать на поведение межбанка.

Если граждане будут активно покупать валюту и по такому условно «высокому» курсу, то финансисты снижать свои ценники продажи не станут. Если же из-за завышенного уровня курса продажи их обороты по обменникам начнут снижаться, то они оперативно вернут курс продажи как доллара, так и евро к уровням средних ценников для своего региона, чтобы не терять дохода.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 31 октября — 1 ноября

С учетов вышесказанного курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах достаточно широкого коридора: прием от 45,20 до 46,05 гривен и продажа от 46,20 до 46,70 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться также в широких пределах: прием от 50,50 до 51,20 гривен и продажа от 51,30 до 52 гривен.

Некоторые из обменников могут скорректировать указанные мною выше прогнозные курсы по наличному доллару и евро еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от своих индивидуальных задач и платежеспособного спроса в своем регионе.

Из-за очень широкого разброса котировок покупки-продажи как по доллару, так и по евро в различных сетях обменников финкомпаний и в кассах работающих в эти субботу-воскресенье банков — эти выходные будут «раем» для спекулянтов на наличном рынке.

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Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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