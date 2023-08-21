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21 августа 2023, 16:00 Читати українською

Почему на самом деле растет или падает золото

На прошлой неделе цены на золото пробивали очередной локальный минимум: в понедельник они опустились до $1 722,82 за тройскую унцию. Для сравнения: в июле купить благородный металл можно было по $1 985 за тройскую унцию, а в мае — за $2 080. От чего зависит цена на золото, рассказал Ави Гилберт, основатель ElliottWaveTrader.net. «Минфин» выбрал главное.

На прошлой неделе цены на золото пробивали очередной локальный минимум: в понедельник они опустились до $1 722,82 за тройскую унцию.

Недавно я прочитал статью, в которой авторы ждут ралли по золоту. Один из основных аргументов роста, который они приводят, — ожидание вторжения Китая на Тайвань.

На случай, если этот аргумент не сработает, приводились и другие. Так что, если Китай не вторгнется в Тайвань, то золото будет расти из-за того, что его продолжают называть безопасным убежищем во время волатильности/падения рынка.

Если и это не сработает, то оно будет расти на ожидании снижения процентных ставок ФРС. Если и это предположение окажется ошибочным, приводилась следующая возможная причина ралли: рост скупки золота центробанками. Другими словами, авторы просто привели все клише по росту золота, которые они только слышали.

Но все эти аргументы, на самом деле, являются ошибочными. Все перечисленное не является драйверами роста золота в исторических масштабах.

Почему все эти аргументы мифологизированы

Не нужно изобретать колесо, чтобы опровергнуть распространенное заблуждение, что золото является безопасным убежищем во время рыночных спадов/волатильности. Все последние годы боковые тренды колебания цен на золото сами опровергают это утверждение, о чем постоянно повторяют аналитики и СМИ: золото не стало «тихой гаванью», и не может ею быть по определению.

В 2022 году мир столкнулся с самым большим инфляционным давлением за последние десятилетия. И как реагировало золото? — Большую часть 2022 года цена на золото снижалась. Я думаю, этот факт окончательно развеивает миф о том, что золото является защитой от инфляции.

Аргумент со ставками ФРС тоже не работает. Примерно десять лет назад ФРС не только снижала ставки, но и проводила количественное смягчение. На каждом углу тогда кричали о стремительном росте золота. И как оно реагировало? Его стоимость шла вниз, и дошла до почти $1 000 за унцию.

Что касается скупки золота центробанками. Опять же, если посмотреть на историю, то мы увидим, что рынок золота часто (не всегда) достигал максимума, когда центральные банки активно его покупали, и достигал дна, когда центральные банки были крупными продавцами. Я знаю, это звучит довольно нелогично, но факты есть факты.

Вернитесь на многие годы назад и посмотрите на геополитические события, и что при этом происходило с ценами на золото. Незнакомое с этим большинство сейчас скажет, что они росли. Но исторические факты рисуют совершенно иную картину. Так что примерная реакция цен на золото на гипотетическое вторжение будет никакой.

Я не говорю, что золото не будет расти, если Китай вторгнется на Тайвань в конце этого года. Однако, причиной ралли будет не китайское вторжение. Скорее, это будет связано с тем, что золото приближается к экстремуму краткосрочных негативных настроений, что заставит его развернуться в противоположном направлении. Все очень просто.

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Комментарии - 1

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0
korvin29
korvin29
21 августа 2023, 16:04
#
И кто ж автор этого опуса?)
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