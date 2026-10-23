Парадокс на $22 миллиарда: почему ИИ экономит годы работы, но игры не становятся дешевле

В Capcom система ИИ выполняет за трое суток проверки игровой графики, на которые людям, по оценке компании, потребовалось бы 3 000−5 000 часов работы. Microsoft экспериментирует с генерацией игровых сцен, а независимые авторы с помощью моделей создают игры самостоятельно. Однако за ускорением разработки и технологическими возможностями скрывается масштабная трансформация всей индустрии. Что это значит для игроков?

Кто и как меняет правила игры на рынке

Представьте, что алгоритм смотрит одну секунду игры, считывает нажатие кнопки на геймпаде и дальше сам полностью конструирует следующие кадры. Именно так работает экспериментальная модель Muse от Microsoft. Она генерирует физику и действия на ходу. К примеру, если добавить на статическое изображение нового персонажа, модель сразу вплетает его в действие и заставляет двигаться. Это лишь научный эксперимент, однако он показывает будущее разработки, где, вместо месяцев кропотливого кодирования, авторы смогут тестировать десятки вариантов игры за несколько минут.

Пока в одном лагере алгоритм учат генерировать миры, в Sony автоматизируют обработку актерской игры. Инструмент Mockingbird превращает данные захвата мимики в анимацию цифрового лица, выполняя за долю секунды операции, которые ранее занимали часы. Его уже используют в Naughty Dog и применили в Horizon Zero Dawn Remastered. Sony не называет суммы сэкономленных денег, однако объясняет, что такие инструменты высвобождают время команды для обработки игровых миров и механик. Следовательно, выгода может заключаться и в возможности повысить качество игры в пределах бюджета.

По другим направлениям игрового бизнеса компания уже представляет финансовые результаты применения ИИ. По данным Sony, оптимизация прохождения платежей через платежные сети PlayStation с помощью ИИ обеспечила более $700 млн дополнительной выручки за три года. Это отдельное от генеративных моделей применение технологии, которое показывает еще один путь к финансовому результату — усовершенствование инфраструктуры, через которую компания получает деньги от игроков.

Microsoft также экспериментирует с автоматизацией разработки. В рамках Xbox Labs исследователи работают над ИИ-агентами, которые могут писать код, проверять его работу и исправлять найденные ошибки. Идея состоит в том, чтобы передать алгоритмам часть повторяющихся задач и сократить время от замысла до рабочей версии игры. Пока речь идет об экспериментах, поэтому оценивать их влияние на бюджеты разработки рано.

У Capcom автоматизированное тестирование уже стало частью разработки. ШИ проверяет игровые локации и сочетания персонажей со снаряжением, выискивая визуальные ошибки. Система отбирает возможные проблемы и предлагает исправления, а окончательное решение оставляет специалистам. По оценке компании, проверка локаций, на которую людям понадобилось бы 3 000−5 000 часов работы, занимает у ИИ около трех суток. Так компания стремится уменьшить объем ручных проверок, который растет вместе с масштабами игр, и дать тестировщикам больше времени на оценку самого игрового опыта.

Впрочем, за пределами лабораторий практический геймдев двигается без спешки. Последнее исследование GDC свидетельствует, что генеративный ИИ используют 36% из более чем 2 300 опрошенных разработчиков. При этом большинство из них не спешат отдавать алгоритмам финальный результат. Только 5% пользователей генеративного ИИ используют его для функций, с которыми взаимодействует игрок. При этом 81% — используют его для исследований и поиска идей, 47% — для помощи с кодом, 35% — для прототипирования.

Когда целая студия умещается в одном человеке

Параллельно с экспериментами крупных компаний ИИ открывает путь к собственной игре авторам, которым раньше не хватало денег или технических навыков. Чех Ондржей Сисел, телевизионный сценарист по основной профессии, почти десять лет обдумывал игру-стратегию о племени, которое спасается от наступления ледника. Отложенных средств хватило бы примерно на две недели работы программиста. С помощью ИИ он взялся самостоятельно создавать Winter Hunts Us, привлекая модели к написанию значительной части кода, подготовке графики и музыки.

Для опытных разработчиков эти инструменты становятся возможностью уйти из большой компании и работать на себя. Эндер Тинкир, приобщавшийся к созданию Toon Blast и Royal Match, рассказал, что самостоятельно разработал мобильную головоломку Zen Mahjong за два месяца, используя Copilot, Codex и Claude Cowork. Впоследствии инвестор предложил ему создать новую компанию, команда которой состояла из двух человек.

Есть подобные эксперименты и в Украине. В октябре Kyrylo Kozak представил «Пиксельную Украину» — бесплатную браузерную игру, в которой можно путешествовать по украинским городам под местное радио. Идею подсказал открытый инструмент Pixel Path разработчика Jon Wheatley, создающий пиксельную поездку между двумя точками на реальных картах. Kozak захотел расширить этот замысел до масштабного путешествия по всей стране, включая Крым и Донбасс. Когда опубликованное им видео в Threads набрало более 2 млн просмотров, стало понятно: проект стоит доработать и открыть для всех.

Опыт ежедневной работы с ИИ-агентами позволил взяться за проект самостоятельно. Однако у автономности алгоритмов есть конкретная стоимость. Финансовую сторону разработки Kyrylo Kozak описывает так:

«Главный расход — это ИИ. Игру сделали агенты Claude Code примерно за 25−26 часов почти автономной работы, и за это время они сожгли около 2,5 миллиарда токенов. Для этого я держал две максимальные подписки Claude Max, по $200 в месяц каждая. Еще около $100 ушло на пиксельную графику в RetroDiffusion, а около 200 картинок я сгенерировал бесплатно на Cloudflare. Хостинг и мультиплеер работают на бесплатном тарифе Cloudflare, карта OpenStreetMap тоже бесплатная».

Отдельного бюджета автор не определял, поскольку с самого начала воспринимал разработку, как эксперимент. От игроков поступило около $300 донатов, которые он планирует направить на новую графику. Само наполнение мира остается одной из задач, которые требуют дальнейшей работы.

После того, как в комментариях люди начали писать о желании помочь, Kozak опубликовал исходный код игры на GitHub. Хотя вкладов от сообщества пока немного, поскольку подготовить качественную пиксельную графику и добавить новые регионы сложнее, чем кажется.

Монетизировать проект автор не планирует. «Игра бесплатная и принадлежит украинскому сообществу», — отмечает Kyrylo Kozak.

Именно доступность разработки с помощью ИИ позволила ему приступить к замыслу без планов вернуть вложенные деньги. На вопрос, создавал бы он такую игру без этих инструментов, Kozak отвечает:

«Точно не взялся бы. Это чисто фановый арт-проект об Украине: он дает людям проехаться по своим местам и улочкам в виртуальном мире. Без И И на 5 846 км реальных дорог, более 400 картинок и мультиплеер потребовалась бы команда и много месяцев работы, а для хобби-проекта такое никто не делает».

Этот кейс показывает важное изменение, которое генеративные модели несут в частную разработку: они не просто ускоряют создание игр, а делают возможными некоммерческие арт-проекты, за которые раньше один человек просто не рискнул бы взяться.

Почему ускорение разработки не гарантирует экономии и создает новые риски

На первый взгляд, потенциал автоматизации кажется колоссальным. По оценке Morgan Stanley, использование ИИ может сэкономить игровой индустрии около $22 млрд, позволяя сократить рутину и высвободить ресурсы. Для крупных издателей это вполне понятная мотивация: на фоне того, как разработка The Last of Us Part II от Naughty Dog стоила около $220 млн, Sony прямо объясняет внедрение алгоритмов стремлением сдержать рост бюджетов и браться за более амбициозные проекты.

Однако внутри профессионального сообщества уровень скепсиса продолжает расти. По данным GDC, доля опрошенных специалистов, которые оценивают влияние генеративного ИИ как негативное, выросла с 30% в 2025 году до 52% в 2026-м, а среди специалистов по визуальному и техническому искусству этот показатель достигает 64%.

Один из вопросов, стоящих за этим скепсисом, — оправдывает ли экономия затраты на внедрение и использование ИИ. В исследовании Google Cloud и The Harris Poll, проведенном в 2025 году среди 615 специалистов по разработке игр, 24% опрошенных назвали стоимость интеграции моделей среди основных трудностей, а 25% — указали на сложность оценки результатов. Более того, студия попадает в зависимость от тарифов поставщика. Как отмечает эксперт по И И Люк Дикен, который работал в Zynga и Take-Two, любое удорожание сервиса заставляет разработчиков платить больше или тратить время на перестройку процессов. Даже понижение цены одного запроса не гарантирует экономии, если автономные ИИ-агенты выполняют все более длинные цепочки действий и проверяют результаты друг друга.

В такой ситуации студия оказывается перед непростым выбором. Попытка отказаться от уже интегрированных моделей чревата переносом релиза, в то время как сохранение привычного темпа требует новых финансовых вложений. В итоге компании придется выбирать между сокращением собственной прибыли, урезанием бюджетов на других этапах разработки или попыткой перевести эти расходы на покупателей из-за более высокой цены игры.

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Изменения в структуре затрат неизбежно отражаются и на кадровом рынке. По мнению Дикена, попытка быстро повысить прибыльность в результате передачи базовых задач алгоритмам грозит дефицитом специалистов уже через пять лет. Когда индустрия отказывается от младших специалистов, она лишает их практики, без которой невозможно вырастить новое поколение концепт-художников или технических директоров.

Создатель Dwarf Fortress Тарн Адамс остро критикует такой подход, сводя идею сплошных сокращений к экономическому парадоксу. Руководители мечтают создавать игры нажатием одной кнопки, иронизирует он, но откуда у людей, которые потеряют работу из-за такой автоматизации, возьмутся деньги на покупку этих игр?

Опасения разработчиков усугубляет волна сокращений. В марте 2026 года Epic Games объявила об увольнении более 1 000 сотрудников, а в июле, по данным профсоюза CWA, Xbox сократила 1 600 рабочих мест. В то же время приписывать эти потери автоматизации было бы некорректно. Epic прямо отрицает связь с ИИ, объяснив решение финансовыми трудностями и снижением активности в Fortnite.

Впрочем, столь негативный сценарий зависит от стратегии конкретного руководства. Пример японской Capcom доказывает, что ИИ можно совмещать с расширением команды: за год до марта 2026 года компания увеличила штат разработчиков с 2 846 до 3 011 человек, направив прирост производительности на создание большего объема контента.

Наряду с угрозой рабочим местам возникает и проблема качества сгенерированного материала. Старшая продюсер Эметрия Элиз Маршуба объясняет, что попытка заменить концепт-художников на Midjourney часто оставляет команду без нужного художественного результата, поэтому в их игре Fading Echo ИИ выполняет лишь сугубо повторяющуюся рутину. По аналогичной причине у Larian Studios полностью отказались от поколения диалогов для новой Divinity. Руководитель сценарного направления Адам Смит оценил качество текстовых экспериментов как «в лучшем случае, три из десяти».

В результате борьба за качество превращается в новые временные и финансовые затраты. По данным августовского отчета CWA и исследователей Корнелльского и Западного университетов, 59% опрошенных разработчиков согласились, что генеративный ИИ добавляет им работы по исправлению ошибок. Именно эти трудоемкие доработки в сочетании с платой за облачные инструменты и определяют, сэкономит ли студия хоть что-нибудь в конце разработки.

Почему «более дешевая» разработка сделает более дорогой борьбу за игроков?

Когда создавать игры становится проще, рынок более активно заполняется новыми проектами. Однако количество релизов растет значительно быстрее, чем время и деньги, которые аудитория готова на них потратить. В итоге сбережения на производстве неизбежно обращаются большими затратами на продвижение. Как предостерегают аналитики Morgan Stanley, именно растущая конкуренция способна поглотить значительную часть финансовой выгоды от ИИ, заставляя студии перенаправлять сохраненные бюджеты в маркетинг.

Для независимого автора или маленькой студии это означает, что доступность технологий решает только часть задачи. Создать игру мало, ведь ее нужно выхватить из информационного шума и убедить игрока отдать свое время именно ей. Однако эта борьба усложняется для всех. Крупные издатели, хотя и держатся благодаря известным франшизам и отлаженной дистрибуции, но так же точно вынуждены тратить все больше ресурсов, чтобы удерживать внимание миллионов. В итоге преимущество получает не тот, кто выпустил проект быстрее или дешевле, а тот, чей голос окажется громче.

В таких условиях важной чертой позиционирования становится, в частности, и само отношение к ИИ. Создатели триллера Limerence намеренно подчеркивают отсутствие генеративных алгоритмов, превращая ручной труд и человеческое авторство в знак качества для привередливой аудитории. Создатели Codex Mortis, наоборот, строят всю рекламную кампанию вокруг того, что их проект полностью сгенерирован искусственным интеллектом. Так технологическая философия становится способом отличиться, хотя, превратится ли это первоначальное любопытство в продажи и доверие, по-прежнему зависит от качества самой игры.

В конце концов любое решение об использовании ИИ остается за человеком. Именно руководители студий выбирают, куда направить высвободившийся ресурс — на улучшение геймдизайна, поддержку команды или на очередной рекламный рывок. В бизнесе, где каждый последующий проект все равно будет нуждаться в опытных мастерах и лояльности игроков, экономия в одном квартальном отчете рискует оказаться слишком дорогой ошибкой в следующем.