Новые правила для инвестфондов в Украине: больше защиты или меньше выбора?

Украинцы все охотнее вкладывают деньги в инвестиционные фонды, в том числе недвижимости. Но реформа, которая должна приблизить этот рынок к европейским правилам, вызывает споры: получат ли инвесторы лучшую защиту и не достанутся ли преимущества только крупнейшим игрокам? Что предлагает законопроект и какие нормы вызывают вопросы у участников рынка, рассказал член совета УАИБ, директор по управлению локальными активами инвестгруппы ICU Григорий Овчаренко .

Приведет ли новый закон об инвестиционных фондах больше инвесторов

10 ноября 2026 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 16137 «Об инвестиционных фондах». Для Украины это шаг к выполнению обязательств по приближению законодательства к условиям, действующим в ЕС. Для инвестора вопрос проще. Он уже сегодня может купить сертификат фонда. Что изменится для него после реформы?

Законопроект разграничивает публичные фонды по европейской модели UCITS и альтернативные фонды, среди которых выделяет фонды недвижимости, венчурного капитала, долгосрочных инвестиций и социального предпринимательства. Для покупателя сертификата важны два изменения. Ключевая информация о публичном фонде в сопоставимом формате поможет сравнить риски и расходы перед покупкой. Отдельные требования к организации, которая хранит активы и контролирует операции, дадут инвестору дополнительную защиту, когда интересы КУА и участников будут расходиться.

Несколько лет участники рабочих групп спорили о будущем украинских инвестиционных фондов и не могли прийти к согласию.

Одним из главных предметов спора было будущее паевого инвестиционного фонда (ПИФ). В первоначальной концепции, которую обсуждали участники рынка, не нашлось места для привычной им модели фонда без статуса юридического лица. Преимущество работы ПИФ легко объяснить. Активами такого фонда непосредственно управляет компания по управлению активами (КУА). Чтобы принять решение в пределах ее полномочий, не приходится созывать собрание сотен или тысяч инвесторов. У такой простоты есть и своя цена. По действующему законодательству участники ПИФ не могут влиять на деятельность КУА. В проекте, который дошел до парламента, возможность создать фонд без статуса юридического лица все же сохранили.

Немало времени потратили и на два, казалось бы, знакомых слова — «маркетинг» и «предварительный маркетинг». Спор был вполне практическим. Согласно рабочей редакции проекта, КУА может обсудить с инвесторами стратегию будущего фонда в рамках предварительного маркетинга. Когда же компания по собственной инициативе публично предлагает или размещает инвестиционные сертификаты, это уже маркетинг. Проблема в том, что и в первом, и во втором случае КУА должна уведомить регулятора о таких действиях. Закон «О рекламе» проводит другую границу: он прямо исключает из рекламы информацию, которую профессиональный участник рынка предоставляет клиенту или потенциальному клиенту в ходе своей деятельности.

Ну и главным препятствием стал вопрос, могут ли продолжать деятельность существующие фонды, зарегистрированные по действующему закону, и как долго. У открытых и интервальных фондов будет три года с момента вступления закона в силу, чтобы принять решение о ликвидации или реорганизации в публичный фонд. Закрытые ИСИ должны принять решение до 1 января 2041 года, а в случае реорганизации смогут стать альтернативными фондами. При этом уже через год после вступления закона в силу они потеряют возможность продлевать срок своей деятельности.

Где рынок растет сегодня

По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), с конца 2023-го до середины 2026 года количество фондов, достигших норматива минимального объема активов, выросло с 1 772 до 1 970. Количество венчурных корпоративных фондов за это время увеличилось с 1 017 до 1 304. В открытом сегменте выбор остался прежним: семь диверсифицированных и десять специализированных фондов. Интервальных стало даже меньше — с 19 до 18. В последние годы мы наблюдаем существенный рост интереса розничных инвесторов к инвестиционным фондам. По данным УАИБ, количество инвесторов закрытых фондов с публичным размещением увеличилось с 13,8 тысячи в конце 2024 года до более 93 тысяч к середине 2026 года.

Однако этот рост происходит преимущественно за счет рискованных недиверсифицированных инвестиционных стратегий, тогда как сегмент традиционных диверсифицированных фондов фактически стагнирует. Интерес к совместному инвестированию есть, но он сосредоточен в узком круге продуктов.

Кому достанется название фонда недвижимости

Недвижимость уже привела на рынок частного инвестора. Фонды недвижимости существуют в Украине давно, но приобрели популярность в последнее время благодаря высоким ставкам, которые декларируются в валютном эквиваленте. Учитывая ограниченность других валютных инструментов, фонды недвижимости обычно вызывают интерес у инвесторов.

Законопроект разрешает использовать слова «инвестиционный фонд недвижимости» и обозначение «REIT» только после получения специального статуса. Среди условий — не менее 1 000 участников и чистые активы в эквиваленте 15 млн евро. При таком подходе фонд меньшего размера может инвестировать в недвижимость, но возникает вопрос — как объяснить инвестору в названии, чем он занимается.

Представим, что вывеску «Отель» разрешено повесить только после того, как в нем переночует тысячный гость. Как владелец должен был объяснить первым 999, где именно он предлагает им переночевать? И что изменилось в отеле наутро после тысячного гостя?

С фондом недвижимости ситуация похожая. Появление тысячного инвестора само по себе не меняет ни состояния зданий, ни условий аренды, ни способности фонда рассчитаться с участниками.

Зато это меняет конкурентные условия: крупный игрок уже обладает масштабом для получения статуса, а новичку нужно привлечь первую тысячу участников без права на понятное для них название. В мире название и стратегия фондов обеспечиваются требованиями к составу и структуре активов, а не пороговыми требованиями к количеству клиентов или объему активов. Сейчас в Украине лишь один из многих фондов, инвестирующих в недвижимость, соответствует указанным критериям. Поэтому на практике возникает вопрос: кому и для чего дает преимущество такой порог и от какого риска он защищает инвестора?

На каких условиях допускать розничного инвестора

Редакция № 16137, поданная к первому чтению, допускает участие неквалифицированных инвесторов в альтернативных фондах. В заключении к проекту НКЦБФР предложила дополнить законопроект ограничениями участия инвесторов в таких фондах с учетом рисков, связанных со сложностью инвестиционных стратегий, а фондам с их участием разрешить вкладывать средства только в активы, подлежащие государственной регистрации.

В ЕС розничные инвесторы могут вкладывать средства как в публичные фонды, так и в европейские фонды долгосрочных инвестиций. Такой фонд может, например, финансировать строительство электростанции или расширение производства. Этим проектам нужен капитал на годы, поэтому возможность досрочного выхода из фонда может быть ограничена. Прежде чем предложить человеку участие в таком фонде, оценивают, соответствует ли инвестиция его целям, опыту и способности выдержать убытки. Для Украины это важный ориентир. Еще до покупки сертификата человек должен понимать, сколько денег может потерять, предусматривает ли фонд досрочный выкуп и как определяется его цена. Даже если досрочный выкуп возможен, выплата может потребовать времени. Если многие участники одновременно захотят выйти из фонда, свободных средств может не хватить, а для продажи той же электростанции нужно время. Тогда часть инвесторов получит свои деньги позже, чем рассчитывала.

Приведет ли реформа больше инвесторов?

Изменение правил и введение новых организационных форм не делают украинский рынок автоматически более привлекательным для инвестиций. Это лишь создает основу для дальнейшей интеграции с европейским рынком капитала и упрощает привлечение новых инвесторов. Главное — повышение доверия населения к таким инструментам.

Высокая доходность создает завышенные ожидания у инвесторов, которые не всегда осознают возможные потери капитала. При неблагоприятном развитии событий это может привести не только к финансовым потерям, но и к новому кризису доверия к индустрии совместного инвестирования, которая лишь начала восстанавливаться после предыдущих кризисов. Не стоит забывать, что безрисковых стратегий не существует.