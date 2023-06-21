В приложении «Дия» появилась облигация Новая Каховка

В среду, 21 июня, в приложении «Действие» стала доступна еще одна военная облигация — Новая Каховка. Об этом сообщает прессслужба «Действия» в Telegram .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Процентная ставка военной облигации Новая Каховка составляет 18,2%.

Дата выплаты — 1 мая 2024 года.

«Военная облигация — это как депозит, но не в банк, а в победу. Каждая облигация — это не просто дополнительный заработок, но и поддержка экономики государства и помощь нашим защитникам и защитницам», — говорится в сообщении.

Как работают военные облигации

Государство выпускает ценные бумаги, вы приобретаете их в виде облигаций, деньги уходят в государственный бюджет. По истечении срока вам возвращаются вложенные денежные средства и процент прибыли.