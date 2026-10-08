Как купить акции Apple или Coca-Cola в Украине несмотря на валютные ограничения

Украинцы формально получили возможность инвестировать в акции иностранных компаний, но воспользоваться этим разрешением прямо сейчас не получится. «Минфин» решил разобраться, какие ценные бумаги уже можно купить в Украине, сколько это стоит и когда украинские банки смогут предложить своим клиентам полноценный доступ к мировому фондовому рынку.

Что изменил регулятор

О разрешении на приобретение акций Нацбанк объявил в августе этого года, прописав соответствующие правила в специальном постановлении. Согласно ему для граждан установлен общий лимит 200 тыс. гривен в эквиваленте в месяц для приобретения таких акций в одном банке. Кроме акций в пределах этого же лимита можно покупать безналичную иностранную валюту и банковские металлы без физической поставки.

Постановление устанавливает, что ценные бумаги иностранных эмитентов покупаются с поставкой в депозитарной системе Украины. То есть фактически акции должны заводиться в Украину и храниться именно у нас. Кроме этого, такие акции должны быть допущены к обращению в Украине. Иными словами, добавить в свой портфель любые ценные бумаги не удастся.

Какие акции доступны для приобретения

Впервые акции иностранных компаний официально стали допущенными к торговле в Украине в 2019 году. Тогда после разрешения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку компания БТС Брокер завела на украинские биржи первый пакет акций Apple. Соответственно, они начали торговаться на отечественных площадках и покупать их можно было за гривну.

В дальнейшем перечень доступных ценных бумаг расширялся. В 2021 г. акции еще 6 компаний завела для торговли в Украине компания по управлению активами «Цикада». Тогда речь шла о Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa и AMD.

Поскольку путь к регистрации ценных бумаг в Украине был открыт, брокеры постепенно увеличивали этот список. Наиболее масштабное же расширение таких ценных бумаг произошло в конце 2022 г., когда НКЦБФР по собственной инициативе допустила к обращению все ценные бумаги, которые входят в ключевой американский фондовый индекс S&P 500, но еще не были зарегистрированы в Украине. Благодаря этому сейчас украинцы получили право покупать через банки достаточно значительный перечень акций.

Можно ли эти акции приобрести сейчас

Акции иностранных компаний, которые торговались на украинских биржах, отечественные инвесторы могут покупать без ограничений, и такое право у них было даже до принятия соответствующего постановления НБУ.

«Важно разделять регуляторную ситуацию с инвестиционными фирмами и банками. Для инвестиционных фирм запрета на торговлю иностранными ценными бумагами, которые заведены в депозитарную систему Украины, не было. Такую услугу инвестиционные фирмы могли и могут предоставлять клиентам без отдельных ограничений, поскольку иностранные ценные бумаги покупаются и продаются в Украине только за гривну», — пояснил «Минфину» руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

Иными словами, если кто-то купил, скажем, акции Apple в 2020 г., они хранятся в украинском депозитарии, а теперь инвестор решил их продать — вы можете свободно купить эти бумаги при посредничестве украинских брокеров.

В то же время, сразу добавляет эксперт, другое дело, что предложение таких бумаг в рамках украинской депозитарной системы довольно ограничено — то есть желающих купить много, а продавцов почти нет. К тому же, когда кто-то выставляет такие бумаги на продажу — непременно с ощутимой наценкой.

«В нашем приложении „Кабинет Инвестора“ постоянно есть какие-то предложения по продаже/покупке иностранных ценных бумаг. Спрос на такие бумаги постоянный, несмотря на то, что разница в цене с американским рынком может составлять 5 -10%. Причина такого большого отклонения от цены бумаги на бирже США заключается в ограничении движения капитала за границу на период военного положения. Соответственно хеджировать сделки по иностранным ЦБ, которые брокеры осуществляют на украинском рынке, или проводить эффективный арбитраж — практически невозможно», — рассказывает Гончаренко.

Комиссия брокера за такую операцию составит 0,5% от суммы сделки, но не менее 50 грн. Дополнительно нужно уплатить тариф депозитарного учреждения — 350 грн. за месяц учета иностранных бумаг на счете клиента независимо от количества акций.

В свою очередь в ICU рассказывают, что не предоставляют своим клиентам возможности покупать акции иностранных компаний. «Не потому, что не хотим, а потому, что действующие валютные ограничения и ограничения на движение бумаг за пределы Украины являются ключевым препятствием для торговли международными ценными бумагами на внутреннем рынке. У брокеров нет возможности покупать эти бумаги за пределами Украины, чтобы продавать их на локальном рынке. Но инвестиция — это не только покупка, но и продажа, и сейчас нет возможности поддерживать котировки в обе стороны, даже если такие бумаги появятся. Для поддержки ликвидности должна быть возможность реализовывать эти бумаги там, где на них есть рынок, а вывод бумаг в настоящее время также приостановлен», — рассказала «Минфину» Евгения Грищенко, заместитель директора инвесткомпании ICU.

Если говорить упрощенно, то брокеры могут лишь покупать для своих клиентов акции, которые уже находятся в Украине, и продавать их здесь. Это делает рынок неликвидным, цены на бумаги завышенными, и некоторые финансовые компании в этих условиях не видят смысла работать в таких условиях.

Что происходит в банках

Постановление НБУ не затрагивает правила работы брокеров, для них все остается так же, как и было, но расширяет возможности именно для банков.

По новым правилам клиент сможет передать банку свои гривны для покупки иностранных акций. В свою очередь тот будет покупать акции не на украинском рынке, как делают брокеры, а непосредственно за рубежом и заводить их в украинский депозитарий.

До полномасштабного вторжения акции иностранных компаний предлагали в своих приложениях monobank и Сенс. Первый выступил как партнер и субброкер европейского брокера Exante, и приобретенные акции хранились именно на его иностранных счетах. В соответствии с действующим разрешением НБУ восстановить такую торговлю невозможно.

В свою очередь у Сенса был другой подход. Банк заводил ценные бумаги в Украину, и они учитывались в украинской депозитарной системе. Фактически это та же модель, которую сейчас вернул регулятор.

Учитывая опыт работы, Сенс может быстрее всего из украинских банков выйти на массовый рынок торговли ценными бумагами. В настоящее время в его мобильном приложении уже есть раздел «Акции», где представлены ценные бумаги нескольких десятков иностранных компаний. Среди них наиболее популярные — Apple, Microsoft, NVIDIA, Coca-Cola. Правда, указанные цены этих бумаг не обновляются и технической возможности их купить нет.

Другие банки тоже пока не предоставляют возможности купить акции. Причина в первую очередь в технических сложностях таких операций и необходимости их полноценной интеграции с собственной ИТ-инфраструктурой.

Кроме этого, выход на этот рынок требует значительных капиталовложений. У банков же могут быть сомнения, что в нынешних тяжелых экономических обстоятельствах инвестиции в новое направление вообще окупятся. Поэтому внедрение новых услуг преимущественно находится на этапе обсуждения. Если же первые банки и начнут предлагать иностранные ценные бумаги, то вряд ли это произойдет раньше, чем через несколько месяцев.

До того времени большинство отечественных инвесторов, которые хотят торговать на мировых фондовых рынках, будут искать пути для пополнения своих валютных счетов у иностранных брокеров.