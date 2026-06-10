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10 июня 2026, 16:00 Читати українською

Инвестиционный план миллиардеров на 2026 год: как инвестируют самые богатые?

Ведущий швейцарский банк UBS опубликовал седьмое ежегодное исследование Global Family Office Report 2026. Этот отчет является настольной книгой для профессиональных управляющих активами по всему миру. В фокусе отчета этого года — геополитические риски, пересмотр стратегического распределения активов, слабое доверие к доллару, интерес к ИИ и проблема подготовки следующего поколения. Василий Матий, СЕО и основатель Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka.vc, рассказывает об инвестиционных стратегиях и ошибках, которых избегают миллиардеры-инвесторы.

Инвестиционный план миллиардеров на 2026 год: как инвестируют самые богатые?
Фото: pixabay

В этом году в опросе приняли участие 307 семейных офисов из более чем 30 рынков мира. Средний капитал семей — $2,7 млрд, а средний объем активов под управлением их семейных офисов — $1,3 млрд. Исследование раскрывает структуру активов этих семей, основные тренды по распределению их инвестиций и ключевые риски, на которые обращают внимание инвесторы.

Большинство людей представляют портфели миллиардеров как набор роскошных поместий, частных самолетов и рискованных ставок на криптовалюты. Но реальность оказывается иной. Миллиардеры инвестируют взвешенно, опираются на данные и в этом году не просто действуют осторожнее, чем в прошлом, а просматривают саму архитектуру портфелей.

Актуальные инвестиционные направления

В фактическом распределении активов за 2025 год портфели семейных офисов выглядели следующим образом.

27% респондентов вкладывали свои средства в акции развитых рынков. Они продолжают оставаться главным публичным активом в портфелях семейных офисов.

5% - в акции развивающихся рынков. Доля пока небольшая, но именно emerging markets постепенно возвращаются в поле внимания инвесторов: в планах на 2026 год она растет до 6%.

17% респондентов вкладывались в облигации: 14% - на развитых рынках и 3% - на развивающихся рынках. После лет почти нулевых ставок качественные облигации снова стали полноценным элементом портфеля, а не просто скучным инструментом для консервативных инвесторов.

17% - в частный капитал: 8% - прямые инвестиции, 9% - через фонды или фонды фондов. Частный капитал остается важной частью портфелей, но семейные офисы становятся более избирательными из-за вопросов ликвидности, оценок и времени выхода из инвестиций.

3% - в частный долг. Этот класс активов уже не выглядит экзотикой, но остается относительно небольшой частью самых богатых семей.

11% вкладывали в недвижимость. Но именно этот класс активов семейные офисы планируют сокращать: среди просматривающих стратегическое распределение активов доля real estate может снизиться до 8% в 2026 году.

6% - в hedge funds. Они не доминируют в портфелях, но остаются инструментом диверсификации и управления рисками.

9% - в наличные деньги и его эквиваленты. Для больших капиталов кэш — это не просто деньги, которые не работают. Это подушка безопасности и возможность покупать активы, когда другие вынуждены продавать.

2% - в золото. Доля остается небольшой, но UBS в этом году отдельно выделяет золото, а не драгоценные металлы в целом. Среди семейных офисов, которые планируют изменять стратегическое распределение активов, алокация в золото может вырасти до 3% в 2026 году.

Главное изменение этого года — не в одной конкретной алокации, а в готовности пересматривать портфели. 60% семейных офисов планируют изменять стратегическое распределение активов в течение следующих 12 месяцев. В 2025 году таких было всего 35%.

Это не означает панику. Это означает, что самые богатые семьи мира признают: мир изменился, а портфели должны быть готовы не к одному базовому сценарию, а к более широкому набору возможных событий.

Факторы воздействия

Пять факторов, которые действительно влияют на решение инвестировать.

Геополитика стала основным риском. 64% семейных офисов называют большой геополитический конфликт ключевым риском на горизонте 12 месяцев, а 61% - на горизонте пяти лет. Это уже не краткосрочный страх, а новая база для постройки портфелей.

Долги стран возвращаются в центр внимания. 56% семейных офисов считают долговый кризис одним из главных рисков следующих пяти лет. Большие семьи мыслят не кварталами, а десятилетиями, поэтому вопрос устойчивости государственных финансов для них становится частью инвестиционной стратегии.

Доллар больше не выглядит безоговорочной опорой. 65% семейных офисов ожидают, что доверие к доллару как мировой резервной валюте ослабится в течение следующего года. 47% считают, что имеют чрезмерную экспозицию по отношению к доллару. Это не значит, что доллар умер. Но даже богатые семьи больше не хотят быть полностью зависимыми от одной валюты.

Диверсификация становится не только классической, но и валютной. 30% семейных офисов уже увеличивают или планируют увеличивать диверсификацию между несколькими валютами. 29% уменьшили или рассматривают уменьшение экспозиции к активам, номинированным в долларах. Наиболее привлекательными альтернативами смотрятся швейцарский франк и евро.

ИИ остается стратегией, а не временным увлечением. 65% семейных офисов уже инвестируют в искусственный интеллект, еще 7% планируют добавить эту тему в течение года. Но сейчас вопрос не просто в том, «быть либо не быть в AI». Вопрос — в какой части цепи создание стоимости быть.

Искусственный интеллект и другие темы

Среди тематических инвестиций ИИ остается лидером. Но семейные офисы инвестируют не только в AI-компании. Они смотрят на всю инфраструктуру, стоящую за технологической революцией.

  • 37% инвестируют в power and resources, еще 15% планируют добавить эту тему.
  • 37% имеют алокацию в infrastructure, еще 16% планируют ее увеличить.
  • 33% инвестируют в AI in healthcare.
  • 29% - в defense and security infrastructure spending.
  • 28% - в automation and robotics.
  • 25% - в longevity.
  • 20% - в space economy.
  • 16% - у nuclear.
  • 15% - в quantum computing.

То есть интерес к ИИ не вытесняет других длинных тем. Напротив, он усиливает спрос на энергетику, инфраструктуру, полупроводники, автоматизацию, здравоохранение и безопасность.

Криптовалюты остаются нишевыми. Только 24% семейных офисов имеют экспозицию к crypto или digital assets. Среди инвестирующих 61% имеют алокацию на уровне 1% портфеля. Но 44% из них уже считают crypto частью стратегического распределения активов, а не просто спекулятивной ставкой.

Четыре направления, где большинство инвесторов ошибаются.

Чрезмерная концентрация в одном рынке и валюте. Многие частные инвесторы фактически имеют ставку на американский рынок и доллар, даже если считают себя диверсифицированными. Семейные офисы тоже имеют большую часть в Северной Америке, но уже постепенно пересматривают эту концентрацию.

Путаница ликвидности с упущенными возможностями. Для крупного капитала кэш — это не всегда деньги, которые не работают. Это optionality: возможность действовать, когда на рынке появляются привлекательные цены.

Погоня за трендами постфактум. ИИ — важная тема, но семейные офисы не ограничиваются покупкой самых очевидных бенефициаров. Они ищут возможности в инфраструктуре, энергетике, дата-центрах, полупроводниках, healthcare и других частях цепи создания стоимости.

Путаница активности со стратегией. То, что 60% семейных офисов планируют изменять стратегическое распределение активов, не означает хаотическую торговлю. Это означает структурный пересмотр долгосрочных предположений.

Отдельная ошибка — недооценивать governance. Семейный офис — это не только инвестиции. Это структура решений, отчетность, правила, контроль расходов, succession planning и подготовка следующего поколения.

Только 50% семейных офисов имеют документированный инвестиционный процесс, включая investment policy statement. 37% имеют стратегию или operating manual для family office. И только 27% имеют организованный процесс подготовки следующего поколения к будущим ролям.

Почему следующее поколение становится отдельной темой

У 57% семейных офисов есть план передачи богатства для членов семьи. 60% имеют investment committee. 68% имеют процесс измерения денежной эффективности. 58% имеют annual budgeting process для family office.

Но только 35% имеют план преемственности для самого семейного офиса — то есть план непрерывности команды, сервисов и функций. Только 31% имеют формальный процесс выбора и просмотра внешних провайдеров. Только 28% имеют risk management process вне инвестиций — например, для репутации, частной собственности или медицинских рисков.

И только 27% имеют организованный процесс финансового и governance образования для следующего поколения.

45% семейных офисов уже привлекают следующее поколение в дела полностью или частично. Но 21% признают, что следующее поколение уже достаточно взрослое для участия, но все еще не вовлечено.

Чаще семейные офисы считают, что возраст 18−29 лет — правильное время для подготовки и образования, а 30−39 лет — время для более активного участия в решениях family office.

Проблема заключается не только в желании детей или наследников. Часто это разрыв в подготовке, коммуникации и доверии. Следующее поколение может выглядеть незаинтересованным, хотя на самом деле ему может не хватать языка, ролей и пространства для ответственного участия.

Для украинских предпринимателей это особенно важно. Первое поколение создавало бизнес в режиме скорости, выживания и личного контроля. Но следующее поколение не может просто унаследовать активы. Оно должно унаследовать правила, язык решений и способность быть ответственным владельцем.

Инвестсоветы самых богатых

Оценивайте каждый шаг в перспективе 10 лет. А лучше — 20. Семейные офисы не строят портфели под год. Они готовятся к миру, где риски могут длиться дольше одного рыночного цикла.

Сначала позаботьтесь о надежном фундаменте: диверсификации, ликвидности, качественных облигациях, валютной структуре, юрисдикции и понятной инвестиционной политике. А уж потом ищите большие доходы.

Не держите весь капитал в одной валюте, одном банке или одной юрисдикции. 88% семейных офисов имеют bankable assets в двух или более юрисдикциях. Для крупного капитала это не вопрос удобства, а вопрос устойчивости.

Инвестируйте в длинные темы, но не покупайте хайп. ИИ остается главной инвестиционной темой, но самые состоятельные семьи смотрят не только на технологию, но и на инфраструктуру вокруг нее.

Внедряйте технологии не только в портфель, но и в процессы. Отчетность, визуализация данных, контроль рисков, investment committee, consolidated reporting — это становится частью профессионального управления капиталом.

Сформулируйте личную инвестиционную стратегию на одной странице и придерживайтесь ее. Если у вас нет письменной логики портфеля, вы управляете не стратегией, а настроением.

Подготовьте следующее поколение раньше, чем кажется комфортным. Передача капитала — это момент подписания документов. Это долгий процесс формирования языка, ролей и ответственности.

Автор:
Матий Василь
СЕО та співзасновник Smart Family Office, старший венчурний партнер Toloka.vc Матий Василь
Smart Family Office, Toloka.vc
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