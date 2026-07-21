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21 июля 2026, 14:55 Читати українською

Не только Nvidia: три компании, которые зарабатывают на буме искусственного интеллекта

Пока инвесторы охотятся за акциями Nvidia и производителей чипов, на волне бума искусственного интеллекта стремительно растёт ещё одна малозаметная отрасль. Спрос на AI-серверы резко увеличил прибыль производителей электронных компонентов, но после стремительного роста их акций главный вопрос — не опоздали ли инвесторы, рассказывает руководитель департамента аналитики Blackshield Capital Илья Кислицкий.

Спрос со стороны ИИ-серверов уже ускоряет рост прибыли Murata, Samsung Electro-Mechanics и Taiyo Yuden, однако высокие мультипликаторы оставляют компаниям меньше права на ошибку.

В последние два года основной поток инвестиций в индустрию искусственного интеллекта сосредотачивался вокруг производителей графических процессоров, высокоскоростной памяти, сетевого оборудования и систем охлаждения. Именно они первыми извлекли выгоду из стремительного роста капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру.

По мере ее масштабирования деньги распространяются дальше по производственной цепочке. Одними из менее очевидных бенефициаров стали производители многослойных керамических конденсаторов или MLCC. Спрос уже отражается на их выручке и прибыли, однако рынок также успел существенно переоценить акции. Теперь главный вопрос для инвестора состоит в том, смогут ли финансовые результаты этих компаний опередить ожидания, уже заложенные в котировки.

Как мощность сервера превращается в прибыль поставщика

MLCC стабилизируют питание процессоров, памяти и других компонентов платы. По данным Samsung Electro-Mechanics, ИИ-сервер использует в 10−15 раз больше таких конденсаторов, чем обычный. Энергопотребление стойки NVIDIA DGX GB200 NVL72 достигает примерно 120 кВт, поэтому вместе с количеством компонентов растет потребность в более сложных и более дорогих моделях.

Нарастить их предложение столь же быстро сложно. Высокоемкие MLCC нуждаются в более точном производстве, а новый поставщик должен пройти длительную квалификацию. В конце июня 2026 года соотношение новых заказов к отгрузкам у трех ведущих производителей достигало 1,25−1,31 против 1,04 для рынка в целом. Это еще не полномасштабный дефицит, но уже заметное напряжение в высокотехнологичном сегменте.

Для производителей такая динамика создает три источника роста: увеличение объемов, более высокую долю дорогих компонентов и лучшую загрузку оборудования. При высокой доле постоянных затрат это позволяет прибыли расти быстрее выручки.

Три компании, три инвестиционных профиля

Прямую экспозицию на рост рынка дает японская Murata Manufacturing. Конденсаторы формируют 51,1% выручки, а в текущем финансовом году руководство прогнозирует увеличение продаж этого направления на 13,4% и операционной прибыли всей группы на 34,8%. Масштаб, технологическое лидерство и прозрачная связь между серверным спросом и финансовыми результатами делают Murata наиболее ясным выбором среди трех компаний.

Samsung Electro-Mechanics предлагает более широкую экспозицию на серверную инфраструктуру. В первом квартале 2026 года подразделение Component Solution, в которое входят MLCC, обеспечило около 44% продаж компании и увеличило выручку на 16%. Продажи Package Solution, выпускающие подложки для ИИ-ускорителей и серверных процессоров, выросли на 45%, а операционная прибыль группы поднялась на 40%. Диверсификация позволяет зарабатывать на нескольких звеньях производственной цепи, хотя компания не раскрывает отдельно вклад серверных MLCC.

У Taiyo Yuden конденсаторы составляют около 71% выручки, поэтому изменение загрузки производства особенно сильно влияет на финансовый результат. За год их продажи увеличились на 8,5%, в то время как операционная прибыль компании выросла на 91,2%. У Taiyo Yuden самый мощный операционный рычаг, но в то же время сильнее зависит от производственного цикла, потребительской электроники и дальнейшего снижения цен на сопоставимые компоненты.

Рост уже заложен в цену

Высокие мультипликаторы существенно изменяют характер инвестиционной идеи. В середине июля 2026 года forward P/E Murata составлял около 49x, Samsung Electro-Mechanics — 66x, а Taiyo Yuden — 58x. Все три показателя значительно превышали исторические диапазоны компаний. Рынок уже признал их бенефициарами развития ИИ-инфраструктуры, поэтому дальнейший рост котировок потребует новых пересмотров прогнозов прибыли.

Подтвердить ожидания могут сохранение соотношения заказов к отгрузкам выше единицы, дальнейшая загрузка производства и расширение маржи при масштабировании Blackwell, GB300 и Rubin. Главными рисками остаются замедление капитальных затрат крупных технологических компаний, избыток предложения после запуска новых мощностей и изменение архитектуры питания серверов. Даже если количество MLCC продолжает расти, падение цены на один компонент может ухудшить ожидаемую экономику производителей.

Не все бенефициары одинаковы

По соотношению качества и риска Murata выглядит убедительно. Samsung Electro-Mechanics предлагает более широкую экспозицию на серверную инфраструктуру, а Taiyo Yuden может дать наибольшую отдачу при благоприятном цикле, принимая одновременно высокий риск его разворота.

Дальнейшую доходность будет определять уже не общий рост спроса на MLCC, а способность каждой компании увеличивать прибыль быстрее ожиданий, заложенных в стоимость ее акций. По нынешним оценкам инвестор покупает не перспективный тренд, а качество его реализации.

Автор:
Кислицкий Илья
Руководитель департамента аналитики Кислицкий Илья
Blackshield Capital
Источник: Минфин
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