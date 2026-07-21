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21 июля 2026, 14:38 Читати українською

Финансовый консультант в кармане: как зумеры используют ИИ для управления деньгами

Новое поколение нашло замену классическим финансовым консультантам. Чат-боты помогают молодежи вычислять скрытые расходы, распределять бюджет и копить на крупные покупки. Рассказываем, как настроить ИИ-ассистента для управления собственными финансами и в каких случаях алгоритмы до сих пор допускают критические ошибки.

Новое поколение нашло замену классическим финансовым консультантам.

Почему молодежь выбирает чат-ботов вместо консультантов

По данным свежего исследования компании EY, целых 68% зумеров за последние полгода принимали решения о сбережениях или инвестициях, опираясь на советы ИИ. При этом молодежь не просто советуется с ИИ-консультантами по поводу инвестиций или отдельных вопросов, а массово делегирует алгоритмам рутинные задачи, с которыми раньше обращались к живым специалистам или вообще избегали из-за сложности.

Опрос показывает, что именно ИИ помогает зумерам контролировать бюджет, вычислять скрытые расходы, сравнивать условия по картам и планировать накопления на мечтаемый отпуск или первый автомобиль.

Интересно, что этот бум ИИ-помощников совпадает с рекордно ранним выходом молодежи на финансовые рынки. Так, по данным Всемирного экономического форума, 30% зумеров начинают инвестировать, едва вступив во взрослую жизнь. Для сравнения: среди поколения X в том же возрасте этим интересовались лишь 9%, а среди бумеров — 6%.

Пока качественное финансовое образование для многих остается недоступным, именно ИИ становится первым доступным источником персональных советов. Бот работает без выходных и может объяснить любой сложный инструмент простым языком, открывая финансовую культуру каждому. А главное, что он устраняет самый большой барьер — теперь, чтобы получить совет по поводу денег, не нужны большие деньги.

Три способа передать бюджет ИИ

Современная молодежь использует ИИ для управления личными финансами тремя способами. Самый простой — это обычный разговор с чат-ботом. Следующий уровень — отдельный проект, в котором хранятся правила, файлы и история бюджета. Самый новый вариант уже позволяет подключить к ИИ банковские счета и автоматически обновлять данные.

Бюджет в обычном чате

Начать можно даже без готового промпта. Достаточно попросить ChatGPT, Claude или Gemini составить максимально полный перечень вопросов для анализа личных финансов. Чат-бот уточнит доход, регулярные и сезонные расходы, долги, сбережения и финансовые цели. На основе ответов он может проанализировать структуру расходов, распределить месячный бюджет и рассчитать, сколько нужно откладывать на финансовую подушку, отпуск или крупную покупку. Также может помочь определить оптимальный способ погасить кредит или, например, вернуть долг.

Более точный результат дает банковская выписка в формате CSV. ИИ может за несколько минут распределить сотни операций по категориям, найти забытые подписки и комиссии и показать, где незаметно растут расходы. Лучше загружать данные как минимум за три месяца, чтобы отдельные крупные покупки не искажали картину.

Иногда такого анализа уже достаточно. В одном 30-дневном эксперименте ChatGPT помог пользовательнице найти лишние расходы, о которых она раньше не задумывалась, скорректировать финансовые привычки и сэкономить 12 500 рупий, или около 5800 грн, за месяц.

Однако чат может ошибаться как в суммах, так и в категориях, особенно при работе с фотографиями и PDF-файлами. Он также может посчитать перевод между собственными счетами расходом или не учесть нестабильный доход. Поэтому надежнее использовать CSV, сверять итоги с банком и не рассчитывать на автоматический контроль. Новые операции придется регулярно загружать самостоятельно.

Отдельный финансовый проект

Для более удобного и продвинутого использования можно создать отдельный проект и добавить в него таблицу транзакций, финансовые цели и правила анализа. Например, не учитывать переводы между собственными счетами как расходы и не советовать инвестировать финансовую подушку. Благодаря общим файлам и инструкциям ИИ работает по одной и той же логике каждый месяц.

После обновления данных проект может показывать остатки по категориям, выявлять необычные операции и предупреждать о риске перерасхода. В конце месяца он сравнивает фактические расходы с планом и рассчитывает, когда удастся накопить на машину, жилье или другую крупную цель.

Технически подкованные пользователи просят Codex или Claude Code создать собственное бюджетное приложение с календарем платежей, графиками и прогнозом денежного потока. Более простой вариант предполагает подключение агента через MCP к Notion или YNAB. Тогда И И работает напрямую с базой расходов и формирует отчеты по обычному текстовому запросу.

Такой проект обеспечивает большую последовательность, но требует настройки и регулярного обновления данных. Кроме того, если агент может самостоятельно редактировать записи, одна ошибочная команда способна испортить весь бюджет. Поэтому безопаснее сначала предоставить ему доступ только для чтения, а все изменения подтверждать вручную.

Прямое подключение счетов

Третий способ избавляет от ручной работы с выписками. В мае 2026 года OpenAI запустила отдельный раздел Finances в ChatGPT, а в конце июня открыла его для подписчиков Plus и Pro в США. В Украине функция пока недоступна.

Через Plaid пользователь может подключить счета, карты, кредиты и инвестиционные портфели в более чем 12 000 американских финансовых учреждениях. ChatGPT объединяет данные о расходах, подписках, предстоящих платежах, долгах и активах. Его можно спросить, сколько стоил отпуск, почему выросли расходы или позволяет ли бюджет сменить работу.

В отличие от обычного чата, ответы основываются на реальных балансах и истории операций. Во внутреннем тесте OpenAI модель GPT-5.5 Thinking набрала 79 баллов из 100 за сложные финансовые задачи, а Pro — 82,5 балла. Оценки выставляли более 50 финансовых специалистов, однако даже эти результаты оставляют место для ошибок.

Доступ работает только в режиме чтения, поэтому ChatGPT не может переводить деньги или заключать сделки. Главное преимущество заключается в автоматическом обновлении финансовой картины, а главный риск — в концентрации подробной информации о счетах, долгах, расходах и жизненных обстоятельствах на одной платформе.

Когда совет ИИ стоит денег

Самая большая проблема финансового ИИ заключается в том, что ошибочный ответ может звучать так же уверенно, как и правильный. В тесте Forbes Advisor ChatGPT составил бюджет, в котором сумма расходов превышала доход, но при этом пообещал пользователю 100 евро сбережений. После замечания модель изменила цифры, однако всё равно получила неправильный результат.

Еще сложнее с долгосрочными прогнозами. В ходе одного австралийского сравнения ChatGPT и государственный калькулятор MoneySmart дали существенно разные оценки будущей пенсии из-за допущений модели. ИИ может не учесть налоги, комиссии, инфляцию, нестабильный доход или местные правила. Математически аккуратный план в таком случае создает лишь ложное ощущение точности.

Ошибки встречаются и в самих данных. Чат-бот может записать перевод между собственными счетами как расход, возврат товара как доход или отнести покупку в супермаркете к неправильной категории. Даже новый раздел «Finances» в ChatGPT зависит от информации, которую предоставляет банк. OpenAI предупреждает, что отдельные учреждения могут не отображать полную историю транзакций, ставки, долги или даты платежей. Синхронизация иногда занимает несколько часов и может потребовать повторного подключения счета.

Второй риск касается конфиденциальности. Чтобы получить более точный совет, пользователи сообщают ИИ о доходах, долгах, сбережениях, медицинских расходах и семейных обстоятельствах. Все это создает гораздо более полный финансовый портрет, чем обычная таблица расходов. Эксперты по кибербезопасности советуют не загружать полные номера счетов, налоговые документы, пароли и другие данные, по которым можно установить личность.

Наконец, ИИ не несет ответственности за последствия. Он не компенсирует убытки из-за неудачного совета и может соглашаться с желанием пользователя, даже если решение слишком рискованно. Поэтому лучше всего он работает как инструмент для упорядочения расходов, поиска закономерностей и расчета сценариев. Налоги, кредиты и инвестиционные решения по-прежнему требуют проверки цифр и независимой оценки.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Источник: Минфин
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