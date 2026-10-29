Падение на 75%: почему акции украинских компаний резко идут вниз

Киевстар: капитализация $3,06 млрд, изменение за год -1,99%

Крупнейший мобильный оператор Украины — безусловный лидер среди украинских компаний, представленных на международных рынках. Свои акции Киевстар разместил на ключевой технологической бирже США Nasdaq летом прошлого года.

Если посмотреть на финансовые показатели компании, то они выглядят откровенно хорошо. По итогам второго квартала этого года выручка компании выросла на 19,3% и составила $339 млн. Компания остается высокоприбыльной — EBITDA (прибыль до выплат по кредитам, налогов и учета износа имущества) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 13,7% и составляет $188 млн.

Несмотря на экономические трудности в Украине, менеджмент Киевстара смотрит в будущее с оптимизмом, прогнозируя за год рост дохода на 14−16%, а EBITDA — на 9−12%.

Основной источник доходов — предоставление телекоммуникационных услуг. У компании около 21,8 млн абонентов мобильной связи и 1,3 млн пользователей домашнего интернета. Высокие прибыли радуют инвесторов оператора, но, вероятно, вызывают смешанные чувства у клиентов компании. Высокие доходы обеспечиваются в том числе повышением тарифов, последнее из которых произошло в начале октября.

Киевстар пытается позиционировать себя как технологическую компанию. В последние годы он приобрел цифровую медицинскую информационную систему Helsi, сервис заказа такси Uklon и маркетплейс лекарств Tabletki.ua. Кроме этого, компания активно развивает сервис цифрового телевидения Киевстар Т В .

За год выручка цифровых сервисов выросла на 83% и уже обеспечивает около пятой части всех доходов компании. Вполне возможно, что в ближайшее время эти показатели еще улучшатся, ведь оператор за $50 млн покупает ведущего облачного провайдера GigaCloud. Эта компания предоставляет услуги в Украине и Польше и имеет около 1800 корпоративных клиентов.

Правда, инвесторы отнеслись к новости прохладно: в последние дни акции продемонстрировали едва заметный рост, а по сравнению с показателями годичной давности торгуются дешевле примерно на 2%. Очевидно, на настроения инвесторов влияет война, и вряд ли стоит рассчитывать на стремительный рост стоимости компании до ее завершения.

MHP: капитализация $508 млн, изменение за год -16,6%

Несмотря на существенное падение цены акций, выручка одного из крупнейших производителей курятины в мире за последний год выросла на 32%, до $2,161 млрд. При этом более половины продаж пришлось на экспорт, что делает MHP заметным глобальным игроком.

Скорректированная EBITDA по итогам первого полугодия составляет $232 млн, что примерно на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина падения маржинальности — рост расходов на логистику.

Согласно отчету, компания работает «в минус» — ее убытки за первое полугодие составляют $57 млн (год назад она заработала $75 млн). Однако это преимущественно «бумажные» потери, вызванные курсовой разницей из-за девальвации гривны.

В последние годы MHP пытается закрепиться на европейском рынке. Компания приобрела словенского производителя курятины Perutnina Ptuj, испанского Grupo UVESA и греческого Th. Nitsiakos AVE. Кроме этого, она повышает маржинальность благодаря собственной сети продаж мяса, производству колбас, сети фастфуда и даже собственному бренду кормов для животных.

Также компании принадлежит второй по размеру земельный банк в Украине — 351 тыс. гектаров. Благодаря этому она не только обеспечивает собственные потребности в комбикорме, но и активно экспортирует зерно. Правда, из-за российских ударов по портам это направление переживает не лучшие времена, что во многом и объясняет снижение цены акций.

Ferrexpo: капитализация $462 млн, изменение за год -39,8%

Если вам кажется, что падение акций за год примерно на 40% — это катастрофа для инвесторов, то можете быть уверены: несколько месяцев назад они избежали куда худшего сценария, ведь компания была близка к банкротству.

Компания, ключевую роль в которой играет Константин Жеваго, занимается горнодобывающей деятельностью в Полтавской области и переработкой руды в окатыши — шарики из обогащенного железорудного концентрата. Эти шарики чрезвычайно важны для современной металлургии, а Ferrexpo — один из крупнейших их производителей в мире.

Несмотря на важность производства, Ferrexpo переживает тяжелые времена. За первое полугодие выручка компании упала на 57% из-за отключений электроэнергии и вызванных ими остановок обогатительной линии. Кроме этого, постоянные российские атаки на логистическую инфраструктуру осложнили вывоз продукции за границу.

Кроме этого, против Константина Жеваго возбужден ряд уголовных дел. В частности, его обвиняют в присвоении денег обанкротившегося банка «Финансы и Кредит», даче взятки бывшему главе Верховного Суда и неуплате налогов. Олигарх проживает во Франции, которая отказалась выдавать его украинскому правосудию, но отечественные власти нашли другие способы усложнить ему жизнь. Против Жеваго введены санкции СНБО, а налоговая отказалась возмещать Ferrexpo более $100 млн НДС.

Из-за сложной финансовой ситуации агентство Fitch Ratings считало состояние Ferrexpo преддефолтным, а компанию — близкой к банкротству. Избежать худшего сценария удалось благодаря привлечению около $100 млн через экстренный выпуск акций.

В то же время трудности производства вместе с проблемами ключевого акционера создают неблагоприятный фон для инвестиций, что и отразилось на цене акций.

Астарта: капитализация $186 млн, изменение за год -34,3%

Хотя название этой компании может быть незнакомо многим читателям, ее продукцию вы, скорее всего, встречали. Астарта производит около 20% всего украинского сахара. Кроме этого, ей принадлежит один из крупнейших земельных банков Украины площадью 220 тыс. га, она занимается переработкой сои, а также владеет молочными фермами с общим поголовьем 30 тыс. голов скота.

Компания уже отчиталась об итогах работы в третьем квартале этого года. Согласно опубликованным данным, выручка Астарты снизилась на 28%. Отчасти из-за всем известной причины — проблем с логистикой. Однако ситуацию существенно ухудшает цена на сахар на глобальных рынках.

Из-за роста производства в Бразилии и раннего сбора урожая в Индии в мире возник избыток сахара. Склады были заполнены, и мало кто хотел закупать его дополнительно. Поэтому цены на главный продукт Астарты резко снизились.

Сейчас ситуация с сахаром в мире выравнивается, он постепенно дорожает, что дает компании надежду на восстановление финансовых показателей. Но инвесторы продолжают крайне осторожно относиться к акциям украинской компании, что отражается на их цене.

Swarmer: капитализация $148 млн, изменение за год -74,8%

Это вторая после Киевстара украинская компания, которая разместила свои акции во время полномасштабного вторжения, и, как и мобильный оператор, — на бирже Nasdaq.

Swarmer занимается разработкой программного обеспечения, которое позволит одному оператору управлять сразу десятками, а то и сотнями дронов, работающих как одна команда.

Интересно, что накануне IPO в компании подчеркивали, что занимаются именно программным обеспечением, а не непосредственным производством дронов. В то же время в последние месяцы Swarmer отошла от этого принципа и приобрела двух производителей дронов — Vataga Drone и Ratel Robotics. Это две украинские компании, которые уже поставляют свою продукцию ВСУ. Первая специализируется на летающих дронах, вторая — на НРК.

Эти приобретения не означают, что Swarmer изменила подход и теперь будет продавать «железо». Поглощения были проведены с другой целью: имея собственных производителей, компании будет проще тестировать собственное программное обеспечение, а также она сможет сотрудничать с теми покупателями, которым нужны решения «под ключ», а не покупка только программы, которую еще придется настраивать для конкретных дронов.

Как это обычно бывает с технологическими стартапами, финансовые показатели Swarmer не имеют особого значения. Компания убыточна, ее валовая прибыль за два квартала этого года составила почти символические $183 тыс. на фоне операционных расходов в $7,5 млн. Однако для технологической компании, которая еще не представила готовый продукт, это нормальная ситуация.

Также вполне привычно выглядят резкие скачки цены акций. Бумаги Swarmer резко пошли вверх сразу после IPO, но не удержались на вершине и по сравнению с ценой размещения подешевели почти на 75%, а относительно пиков — примерно в 8 раз.

В то же время, покупая акции Swarmer, можно почувствовать себя венчурным инвестором, который вкладывает средства в надежде на появление прорывного продукта в будущем.