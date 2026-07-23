Гособлигации Украины, США и Германии: какие бумаги обеспечивают лучшую доходность

Государственные облигации — традиционный инвестиционный инструмент во всем мире. В большинстве случаев государство считается более надежным заемщиком, чем частные компании или банки. В Украине ОВГЗ также приобрели значительную популярность. «Минфин» решил сравнить их реальную доходность с государственными ценными бумагами двух ключевых экономик мира — США и Германии.

Национальные особенности госдолга

В отличие от США или Германии в Украине основную долю государственного долга составляют займы от международных институтов — МВФ, ЕС, Всемирного банка, ЕБРР и т. д. В целом из 9,326 трлн грн (около $208,7 млрд) — 75% приходится на внешние заимствования. А вот ОВГЗ — это чуть менее 2 трлн грн.

Если взглянуть на структуру владения ОВГЗ, то около 46% принадлежит банкам, ещё 32,8% — НБУ. На долю юридических лиц приходится 10,7%, а на долю граждан — почти 7,9% или 157 млрд грн. Остальные чуть более 2% гособлигаций делят между собой страховые компании и нерезиденты.

В случае же с США, Германией или большинством развитых стран — ключевую долю госдолга составляют именно облигации. Хотя есть и определенные исключения: например, у США имеются значительные долги по внутриправительственным сертификатам перед системами социального обеспечения. В Германии же существует традиция прямых займов государства и федеральных земель у банков.

В целом государственный долг США составляет $39 трлн. Если взглянуть на структуру владельцев американских долговых бумаг, то наибольшую их долю держат иностранные инвесторы — около 23−24%. Сюда входят как правительства, так и обычные граждане других стран. На внутренние американские государственные фонды приходится 21% долга, а ещё 13,5% — на Федеральную резервную систему.

Среди частных инвесторов в американские ценные бумаги ключевую роль играют пенсионные и различные денежные фонды — на их долю приходится более 23% долга. Коммерческим банкам принадлежит около 7% облигаций.

Если же говорить о гражданах США, то у них около 9% трежарисов. То есть доля граждан, инвестирующих в гособлигации, почти такая же, как и в Украине.

Долг Германии значительно скромнее — около 2,8 трлн евро. Его структура существенно отличается от распределения американских ценных бумаг. В первую очередь в немецких облигациях значительно выше доля иностранных инвесторов — около 44%. Преимущественно это центральные банки других европейских стран, а также международные инвестиционные фонды. Местный центральный банк (Бундесбанк) и Европейский центральный банк вдвоем владеют 28,5% облигаций. Еще около 11% долга находится в руках немецких частных банков, 7,5% — у страховых компаний и 6,5% — у пенсионных фондов.

Интересно, что граждане, в отличие от США или Украины, почти не владеют немецкими ценными бумагами — на них приходится символические 1,5% облигаций. Это связано с финансовыми традициями в стране, где для сбережений гораздо чаще используются депозиты. Из-за этого и инфраструктура для привлечения средств частных лиц значительно менее развита.

Сколько процентов можно получить

Доходность государственных облигаций зависит в первую очередь от ставок, по которым они были размещены. Хотя на вторичном рынке она может колебаться в зависимости от ожиданий изменения этой доходности, прогнозируемой или реальной ключевой ставки страны, курсовых колебаний и т. п.

По «базовым настройкам», если инфляция растет, это означает, что регулятор может повысить ключевую ставку, а значит, последующие размещения ценных бумаг будут под более высокие проценты. Соответственно, и на вторичном рынке облигации продаются с более высокой доходностью.

На данный момент инвесторы могут купить самые популярные 10-летние облигации США под 4,67% годовых. Интересно, что за год ключевая ставка ФРС снизилась с 4,5% до нынешних 3,75%, но при этом доходность бумаг на вторичном рынке выросла — год назад она составляла 4,38%. Это произошло из-за того, что прошлым летом инвесторы ожидали, что американский регулятор начнет быстрее снижать ставку, а сейчас из-за войны США с Ираном, подорожания энергоносителей и риска инфляции прогнозы более пессимистичны.

За год выросла и доходность немецких 10-летних облигаций. Сейчас она составляет 3,18% годовых, а прошлым летом была 2,61%. Здесь рост доходности ощутимее из-за того, что в июне ЕЦБ повысил ключевую ставку до 2,4%, до этого около года она держалась на уровне 2,15%. Причина в тех же инфляционных тенденциях, что и в США.

В Украине во время последних размещений Минфин разместил ОВГЗ с погашением примерно через год с доходностью 15,14% в гривне. Год назад доходность по таким ценным бумагам составляла 16,35%, то есть, в отличие от США и Германии, снизилась. Это произошло благодаря снижению учетной ставки НБУ с 15,5% до нынешних 15%. Кроме того, инфляция в Украине, хотя и значительно выше, чем в западных странах, постепенно снижается.

Помимо гривневых, Минфин размещает валютные ОВГЗ. По результатам последних аукционов доходность ценных бумаг в евро составила 3,08%, а в долларах — 3,05%. Как видно, проценты по ним ниже, чем по облигациям в США и Германии, что обусловлено спецификой украинского рынка — размещение таких ценных бумаг происходит редко, ведь правительство в достаточной мере привлекает валюту от международных доноров.

Где выше реальная доходность

Понятно, что доходность ценных бумаг в валюте в Украине ниже, чем за рубежом. А как насчёт гривневых бумаг? Чтобы это проверить, давайте проведем эксперимент. Представим, что год назад вы инвестировали по 100 тыс. грн. в три вида ценных бумаг — ОВГЗ, а также американские и немецкие десятилетние облигации. Посчитаем, сколько они принесли. Сразу уточню, что возможную реинвестицию купонных выплат мы не учитывали. Считаем, что выплаты просто лежали на счете до подведения итогов.

Год назад вы могли купить гривневые ОВГЗ под 16,35% годовых. Соответственно, инвестированные в них средства сейчас превратились бы в 116,350 тыс. грн.

Рассчитать доход по иностранным ценным бумагам сложнее, ведь нужно учитывать покупку и продажу валюты. Для упрощения расчетов воспользуемся официальным курсом НБУ. Год назад он составлял 41,76 грн/$. Соответственно, за 100 тыс. грн можно было купить $2395. Для наглядности эксперимента не будем учитывать цену одной облигации и предположим, что всю эту сумму мы смогли инвестировать в трежери. Доходность тогда составляла 4,38%. В результате сейчас у нас на руках было бы $2500.

Теперь переведем средства обратно в гривну. В настоящее время курс составляет 44,77 грн/$. Соответственно, у нас будет111,925 тыс. грн. То есть доходность в гривне после валютной конвертации составляет почти 12%.

Теперь посмотрим, сколько удалось бы заработать на немецких ценных бумагах. Год назад курс евро к гривне составлял 48,86. Поэтому 100 тыс. грн мы конвертировали бы в 2047 евро. Ставка по немецким облигациям прошлым летом составляла 2,61%. Соответственно, наша сумма выросла бы до 2100 евро.

Снова возвращаемся к гривне. Текущий курс составляет 51,06 грн/евро, а значит, у нас будет 107,226 тыс. грн. То есть доходность составит около 7,2%.

Таким образом, даже с учетом ослабления гривны гривневые облигации демонстрируют более высокую доходность по сравнению с ценными бумагами развитых стран.

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В то же время не забывайте, что высокие проценты всегда являются платой за риск. США и Германия могут позволить себе заимствовать средства под 3−5% именно потому, что инвесторы практически не сомневаются в выполнении ими долговых обязательств. Украина же вынуждена предлагать значительно более высокую доходность, ведь в её облигации закладываются военные риски, неопределённость в отношении экономики и инфляции.