5 акций из 5 секторов: как к ним подступиться начинающему инвестору

Только начинающий свой путь на фондовом рынке инвестор сталкивается с проблемой выбора первых акций: от личных целей и до финансовых показателей. Однако, кроме этого, следует учитывать еще такие факторы, как риск-профиль, временной горизонт, тренды отрасли и диверсификацию. О том, как начинающему сделать первый шаг к торгам на фондовом рынке, рассказал инвестиционный эксперт Дмитрий Задер.

Толерантность к риску: определение и влияние

Инвестирование в первые акции помогает новичку понять фондовый рынок, почувствовать разные стратегии и заложить основу для дальнейшего роста портфеля. Успех во многом зависит от степени взвешенности подхода выбора компаний. Однако перед началом инвестирования важно определить свой риск-профиль. Это особенно важно определить в начале, чтобы развивать будущие навыки управления рисками. Вот несколько важных шагов:

1. Определите свой риск-профиль

Подумайте, насколько вас будут беспокоить возможные убытки и сколько времени вы готовы держать инвестиции, даже если их стоимость временно снизится. Если потеря небольшой суммы вызывает сильный дискомфорт, то агрессивные стратегии вам скорее всего не подходят. Если же вы готовы терпеливо ожидать роста акций и не боитесь временных потерь — можете рассматривать более рисковые активы.

2. Определите инвестиционные цели

Чем короче инвестиционный горизонт, тем ниже риск. Если цель — накопить средства на определенную покупку в ближайшие 2−3 года, то предпочесть менее волатильные и стабильные акции. А если наоборот, увеличивать капитал на долгосрочную перспективу, то можно рассматривать акции роста, более склонные к колебаниям, однако имеющие потенциал для значительного увеличения стоимости.

3. Выбор акций на основе персональных целей

Для осторожного инвестора с долгосрочной целью подойдут крупные стабильные компании, так называемые «голубые фишки», такие как акции Microsoft или Johnson & Johnson. Инвестору с целью получения более высокой доходности и готовностью принять риски, можно рассмотреть акции технологических компаний или акции роста, такие как Tesla или Nvidia, которые имеют потенциал высокого дохода, но могут значительно колебаться в цене.

После определения личного уровня риска и инвестиционных целей, для дальнейшего выбора акций важно разобраться с основными финансовыми показателями компаний, особенностями секторов, в которых они работают, а также факторами, влияющими на их волатильность.

Финансовое состояние компании

Финансовое здоровье компании является одним из важнейших факторов. Начинающим следует обращать внимание на ключевые показатели финансовой отчетности: прибыль, операционный доход, рентабельность, долговая нагрузка и т. д. Это помогает оценить устойчивость компании и потенциал ее роста.

В 2024 году акции Nvidia начали стремительно расти благодаря ряду важных факторов, которые усилили спрос на ее продукцию и укрепили позиции компании на рынке. Среди основных факторов роста:

Бум искусственного интеллекта и спрос на GPU: Nvidia стала ключевым игроком в сфере ИИ благодаря своим высокопроизводительным графическим процессорам, необходимым для обучения моделей. Спрос на их продукты значительно увеличился с развитием этих технологий.

Nvidia стала ключевым игроком в сфере ИИ благодаря своим высокопроизводительным графическим процессорам, необходимым для обучения моделей. Спрос на их продукты значительно увеличился с развитием этих технологий. Доминирование на рынке : лидерство в производстве GPU позволяет Nvidia удерживать высокие цены и оставаться основным поставщиком для мощных вычислительных систем.

: лидерство в производстве GPU позволяет Nvidia удерживать высокие цены и оставаться основным поставщиком для мощных вычислительных систем. Большие партнерства : соглашения с техногигантами (Microsoft, Google и Amazon) обеспечивают стабильный спрос на продукцию Nvidia, что дает компании прочную основу для роста.

: соглашения с техногигантами (Microsoft, Google и Amazon) обеспечивают стабильный спрос на продукцию Nvidia, что дает компании прочную основу для роста. Расширение ассортимента продуктов : инновационные разработки Nvidia для дата-центров, робототехники и автономных систем, расширили рынки, где компания занимает ведущее место.

: инновационные разработки Nvidia для дата-центров, робототехники и автономных систем, расширили рынки, где компания занимает ведущее место. Сильные финансовые показатели: рост прибыли и стабильное увеличение выручки укрепляют доверие инвесторов и делают акции Nvidia привлекательными.

Рост стоимости акций Nvidia в процентах за 2023−2024 гг.

Анализ отрасли и трендов

При выборе акций также следует учитывать отраслевые тренды. Некоторые сектора (например, технологии или здравоохранение) могут иметь долгосрочный потенциал роста. Среди факторов влияния на сферу: спрос, конкуренция, инновации и регуляции.

В 2023—2024 годах интерес к компаниям оборонного сектора, в частности Lockheed Martin и Northrop Grumman, возрос из-за геополитической напряженности и увеличения оборонных бюджетов многих стран. Инвестор может выбрать этот сектор с учетом устойчивого спроса и поддержки правительств.

Рост оборонного сектора за 2023−2024 гг.

История компании и ее конкурентоспособность

То, как компания ведет бизнес, как реагирует на вызовы и какую часть рынка занимает, позволяет оценить ее долгосрочный потенциал. Для этого важно учитывать инновационные разработки, позицию рынка и реакцию компании на рыночные изменения.

В 2024 году Apple продолжает лидировать на рынке благодаря инновациям, включая выпуск новых продуктов и развитие собственной экосистемы. Поддержка популярности продуктов и умение адаптироваться к потребностям потребителей позволяет компании стабильно оставаться на рынке и привлекать инвесторов.

Стабильный рост акций Apple за последние 5 лет

Оценка дивидендной политики

Дивиденды — важный аспект для пассивного дохода. Компании с историей стабильных выплат, известные как дивидендные аристократы, могут оградить портфель от рыночных колебаний.

Для инвесторов с крупными депозитами эти выплаты становятся существенным источником дохода, что помогает сбалансировать риски и повысить прибыльность портфеля, обеспечивающего стабильный денежный поток для реинвестирования. Для начинающих с меньшими портфелями дивиденды могут быть приятным бонусом: хотя их вклад в доход меньше, они помогают привыкнуть к инвестиционному процессу и мотивируют к развитию в этой сфере.

Оценка волатильности и рисков

Инвесторам важно учитывать, насколько цена акций может колебаться и готовы ли они к этой изменчивости. Волатильность зависит от нескольких факторов: размер компании, ее историческая устойчивость, уровень конкуренции и рыночные тренды.

Tesla — компания, акции которой известны своей высокой волатильностью. Это обусловлено не только технологическим характером отрасли, но из-за публичной деятельности ее основателя, Илона Маска. Ценные бумаги демонстрировали резкие колебания на фоне новостей об обновлении автомобилей, изменениях спроса в Китае и даже в связи с сообщениями Маска в X.

Понимание волатильности на примере Tesla может помочь новичкам определить, готовы ли они к возможным резким изменениям в цене акций и соответственно формировать свои ожидания и стратегию.

Волатильность акций Tesla в 2024 году

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Долгосрочная стратегия и управление рисками

Инвестирование всегда сопровождается рисками, поэтому важно установить собственные правила диверсификации портфеля, уровня стабильности для каждого актива и готовности к потерям. Разработка стратегии, которая учитывает ваши финансовые цели, терпимость к рискам и временные рамки, является решающей для долгосрочного успеха.

Для создания диверсифицированного инвестиционного портфеля, следует обратить внимание на компании из разных секторов экономики. Этот подход помогает сбалансировать риски и повысить потенциальную прибыль в различных рыночных условиях. Среди вариантов диверсификации — компании из ключевых секторов экономики, являющиеся лидерами в своих отраслях:

1. Технологический сектор

Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) — лидеры рынка, продолжающие расти благодаря инновациям и высокому спросу на цифровые продукты и услуги. Компании этой отрасли часто показывают высокий потенциал роста, особенно с выходом новых технологий и рынков.

2. Финансовый сектор

JPMorgan Chase (JPM) — одно из крупнейших финансовых учреждений в США. Финансовые компании получают выгоду от стабильной экономики и часто предлагают регулярные дивиденды, что придает стабильности инвестиционный портфель. JPM активно организует и участвует в большом количестве финансовых соглашений, что позволяет оставаться прибыльным даже во время экономических спадов.

3. Здравоохранение

Johnson & Johnson (JNJ) — глобальная компания в области здравоохранения, устойчивая к экономическим колебаниям, ведь спрос на медицинские услуги стабильно высок. Этот сектор обеспечивает стабильность и хорошо работает даже во время рецессии.

4. Энергетика

ExxonMobil (XOM) — один из крупнейших мировых производителей нефти и газа. Энергетический сектор придает стабильности портфелю, поскольку энергоресурсы являются основой экономики, а спрос на них сохраняется в любых случаях.

5. Потребительские товары

Procter & Gamble (PG) — компания по производству повседневных товаров. Независимо от экономического положения эти услуги остаются востребованными, поэтому компании этого сектора обеспечивают стабильность доходов и повышенную дивидендную доходность.

Важную роль играет индекс S&P 500, а точнее — карта акций, ведь на ней можем увидеть важность диверсификации. Она показывает, как разные секторы рынка чувствуют себя в определенный период. С ее помощью инвесторы могут легко увидеть какие отрасли растут, а какие теряют, что помогает сбалансировать риски и доходность в портфеле.

Доходность акций индекса S&P 500 за текущий 2024 г.