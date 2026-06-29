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29 июня 2026, 10:00 Читати українською

Bug bounty: как банки и финтех находят баги раньше хакеров

Киберугрозы для украинского бизнеса — давно не абстракция. Только за 2025 год правительственная группа реагирования CERT-UA обработала 5 927 инцидентов — на 37,4% больше, чем годом ранее. Финансовый сектор и компании — среди главных мишеней, а о собственных уязвимостях многие организации узнают уже после того, как ими воспользовались злоумышленники. В этом заключается парадокс современной кибербезопасности: компания может регулярно проходить аудиты, заказывать тестирование на проникновение и иметь собственную службу безопасности — и все равно не видеть часть своих слабых мест.

Как снизить этот риск? Разбираемся в этом вопросе на примере украинской платформы HackenProof, которая помогает бизнесу находить и устранять уязвимости по модели bug bounty.

Почему проверки не показывают полную картину

Аудит или пентест — это снимок состояния системы кибербезопасности в конкретный момент времени и силами ограниченной команды. Но продукт, который ее обеспечивает, живет дальше: обновления, новый функционал и изменения в интеграциях постоянно открывают уязвимости, которых не было во время последней проверки. К тому же внутренняя команда смотрит на систему привычным взглядом, и нестандартные сценарии атак часто остаются без внимания. Bug bounty — программа поиска уязвимостей за вознаграждение — работает иначе: это постоянный процесс с участием сотен независимых исследователей, и компания платит только за подтвержденные находки.

Bug bounty — это порядок, а не хаос

Распространенный страх руководителей — что «открыть системы хакерам» означает впустить неуправляемую толпу в инфраструктуру. На самом деле, наоборот: это четко регламентированный механизм. Запуск происходит поэтапно: компания согласовывает цели, разрабатывает политику программы с объемом тестирования, правилами и размерами вознаграждений, подписывает договор — и только тогда исследователи приступают к работе. Каждый отчет проходит триаж — специалисты платформы проверяют находку, прежде чем передать её компании. То есть бизнес полностью контролирует, что тестируется, кто это делает и за что получает вознаграждение.

«Для банков и финансовых компаний кибербезопасность уже давно стала частью управления рисками, доверием клиентов и непрерывностью предоставления сервисов, — объясняет Дмитрий Матвиив, СЕО HackenProof. — AI делает атаки более быстрыми, масштабными и сложными для обнаружения, поэтому бизнесу важно иметь постоянный и контролируемый процесс работы с уязвимостями. Это может быть VDP — программа ответственного раскрытия уязвимостей, или bug bounty. Главное, чтобы у компании был понятный механизм получения, проверки и устранения слабых мест до того, как они превратятся в инциденты».

Почему искусственный интеллект меняет правила игры

Еще несколько лет назад поиск сложных уязвимостей требовал времени и ручного труда — сегодня AI в разы ускоряет эту работу, и это касается обеих сторон. Согласно данным отчета IBM Cost of a Data Breach 2025, средняя стоимость утечки данных в мире достигла $4,44 млн. При этом 97% организаций, которые зафиксировали инцидент с участием AI-систем, не имели надлежащего контроля доступа к ним.

Отчет Verizon DBIR 2026 показывает ещё более красноречивый сдвиг: впервые за 19 лет эксплуатация уязвимостей обогнала похищенные пароли, как главный способ проникновения в системы. AI сокращает окно для защиты с месяцев до часов — злоумышленник успевает воспользоваться дырой раньше, чем её закроют. Насколько далеко зашли технологии, демонстрирует кейс Anthropic: компания намеренно ограничила доступ к своей модели Mythos после того, как в рамках Project Glasswing она обнаружила тысячи уязвимостей, в том числе критических, в крупных операционных системах и браузерах, чтобы инструмент не попал в руки злоумышленников.

«AI существенно меняет баланс сил в кибербезопасности, — отмечает Александр Горлан, CTO HackenProof. — То, что раньше требовало много времени и ручной работы, теперь выполняется значительно быстрее: от поиска уязвимостей до анализа кода и подготовки атак. Это не означает, что бизнес должен бояться AI, но компании должны быстрее адаптировать свои подходы к защите. Если злоумышленники получают более мощные инструменты, защита тоже должна становиться непрерывной и проактивной».

Украина выстраивает собственные правила

В конце 2025 года Кабинет Министров легализовал программу bug bounty и механизм согласованного раскрытия уязвимостей для государственных систем. Теперь исследователь, обнаруживший проблему, обязан в течение суток уведомить владельца системы и CERT-UA, как национального координатора. Раньше это была «серая зона» — теперь у взаимодействия есть правовая основа, приближенная к европейским практикам. Ужесточаются и требования к финансовому сектору: Национальный банк обязал банки ежегодно проводить самооценку состояния информационной безопасности и отчитываться перед регулятором. Киберустойчивость становится не доброй волей, а нормой.

Что это дает банкам, финтеху и стартапам

Выгода прямолинейная: защита клиентских данных, доверие пользователей и меньший риск дорогостоящих инцидентов — найти и закрыть уязвимость дешевле, чем ликвидировать последствия утечки. Это доказывает пример украинской платформы с глобальным опытом — HackenProof.

HackenProof работает с 2017 года и сегодня объединяет более 82 000 этических исследователей со всего мира. На платформе активны более 400 программ, обработано более 85 000 отчетов, выплачено более $26 млн этическим исследователям, а под защитой — активы общей стоимостью более $95 млрд.

Платформа работает как с глобальными Web3-проектами — Ethereum Foundation, OKX, Sui Foundation, NEAR, Aurora, WhiteBIT, KUNA, так и с украинским бизнесом: ПУМБ, Райффайзен Банком, Prozorro, Uklon, Meest Почтой.

Банковский кейс ПУМБ является показательным: банк реализует три активные программы с выплатами до $2 000 за находку и только за первые полгода получил более 240 отчетов о потенциальных уязвимостях.

Отдельная страница в работе платформы — National CTF 2025, совместные киберсоревнования HackenProof и ГУР. Первый в истории турнир собрал 2 000 участников из более чем 73 стран, и сформировал сообщество специалистов, готовых развивать кибербезопасность в Украине.

Главное, что стоит запомнить: кибербезопасность — это не разовая проверка с галочкой в отчете, а постоянный процесс поиска и устранения уязвимостей. Компаниям, которые хотят понять свои риски и возможности запуска программы bug bounty, HackenProof предлагает бесплатную консультацию с киберспециалистом. Это позволит понять, с чего стоит начинать именно вашей компании.

Источник: Минфин
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