Ультракороткие вклады снова на пике популярности: что будет с их доходностью до конца года

Ускорение инфляции побуждает владельцев банковских вкладов искать более выгодные ставки, которые могут компенсировать такую динамику. Прогноз роста потребительских цен от НБУ по итогам года — 9,7%, некоторые эксперты предполагают, что она может быть « чуть выше 10% «. Учитывая такую неопределенность, военные риски и валютные колебания, люди ищут возможность выгодно разместить свои деньги на короткий срок.

Традиционно лучшие условия размещения денег предлагают небольшие банки, которым приходится бороться за гривневый ресурс. Сколько можно заработать на вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд. грн., в обзоре «Минфина».

Вкладчики голосуют за ультакороткие вклады

«Люди в ожидании „непредсказуемой зимы“ и на фоне роста инфляции возобновили свой интерес к ультракоротким вкладам, позволяющим по крайней мере уберечь сбережения от „укусов“ обесценивания гривны», — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус банка.

Оживление спроса на короткие вклады ощутили и в банке Кредит Днепр. «Да, мы видим спрос на вклады сроком до 1 месяца. Например, в октябре объем депозитов на такой срок вырос на 20%», — говорит директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш. При этом, добавляет она, по количеству клиентов значительного роста не происходило.

В Пиреус банке говорят, что видят активизацию в этом направлении в целом в банковской системе. Спрос на короткие и ультракороткие депозиты у них вырос, но «не существенно».

Дмитрий Лаврушин, начальник управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка, объясняет, что его банк ранее уже сформировал привлекательные условия по кратким вкладам «учитывая экономическую и политическую ситуацию в стране».

Эти условия в банке и раньше пользовались спросом, а значит значительного повышения спроса пока нет, добавляет он.

Максим Гончарук, руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка, уточняет, что изменение процентов по краткосрочным вкладам и рост объема средств на них активизировалось в течение сентября-октября, не было связано с повышением процентных ставок, а было более ситуативным явлением.

«Постепенно, когда начало „светлеть“ — по крайней мере, определенные признаки стабильного экономического будущего уже есть — большой кредит от G7 на $50 млрд должен обеспечить определенный бюджетный баланс не только в этом году, но и в следующем — граждане снова рассматривают для себя варианты размещения средств на более длительный срок (от 1 года)», — соглашается Дмитрий Замотаев.

Что будет с доходностью ультракоротких депозитов

В банках, где традиционно развивают длинные вклады, ультракороткие вклады не идут.

«Депозиты физлиц сроком на 1 месяц не пользуются спросом. В Идея Банке есть депозит для физлиц „Вільні кошти“ с возможностью досрочного расторжения и сформированный портфель по этому вкладу колеблется в последние месяцы в размере 10%», — говорит директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

В некоторых банках, которые предлагают ультракороткие вклады, например в Таскомбанке, шансов таким депозитам тоже не дают, ведь они предусматривают ощутимо более низкую доходность, чем вклад на 3 месяца. «Также мы не видим на рынке привлечения вкладов физических лиц тренда к повышению процентов на короткие вклады до 1 месяца», — говорит руководитель направления депозитных продуктов банка Оксана Крамаренко.

По мнению Дмитрия Замотаева из Глобус Банка, пик заинтересованности граждан ультракороткими вкладами идет на убыль. «По нашим ожиданиям к концу года средняя доходность ультракоротких вкладов снизится с 10% до 9,5% годовых. То есть тренд к уменьшению интереса со стороны банков к ультракоротким депозитам сохранится», — прогнозирует банкир.

К такому сценарию склоняются и в Бизбанке. Там сообщили, что фиксируют «определенное перераспределение депозитов на более длительный срок».

Зато Максим Гончарук из ОТП ожидает оживления спроса до конца года. «В ноябре-декабре прогнозируем традиционный для этого периода рост спроса клиентов на „короткие“ вклады», — говорит он.

В то же время, на замене ультракоротким вкладам вклады бессрочные. «При размещении клиентами средств на короткий срок, здесь более заметна тенденция, когда они предпочитают их размещение именно на счетах до востребования, по которым проценты начисляются на остатки средств», — говорят в Укргазбанке.

Для таких клиентов в Пиреус банке запустили новый депозит по требованию в нацвалюте с возможностью свободного пополнения /снятия под 3% годовых с ежемесячной капитализацией, рассказали в банке.

Что еще прогнозируют банки

Доходность классических срочных вкладов, как ожидается, будет увеличиваться. «Ближе к середине декабря банки традиционно могут вводить для своих вкладчиков промодепозиты и депозитные акции. Мы тоже анализируем возможность проведения акции для своих вкладчиков», — говорят в Бизбанке.

Безусловно, для финансистов в большинстве случаев интересно привлекать ресурс на более долгие сроки. Но чтобы угодить клиентам, приходится подстраиваться под их запросы.

«Банки пытаются активизировать кредитование, соответственно, более длинный ресурс более интересен. Но в условиях нестабильности, роста инфляции привлекать „длинный“ ресурс довольно сложно. Соответственно, банкам приходится подстраивать свои политики под тренды и поведение вкладчиков, и мы не исключение», — говорят в Бизбанке.

«Мы также поддерживаем тенденцию на долгосрочные депозиты, ведь это способствует стабильности, позволяет клиентам получать более высокие проценты и способствует лучшему планированию банковской ликвидности. Однако наша политика остается сбалансированной — мы предлагаем гибкие условия и для краткосрочных депозитов, чтобы обеспечить выбор для клиентов с разными финансовыми целями», — сообщили в Пиреус Банке.

Как банки меняли ставки

Единственным, кто в этот раз снижал ставки (и довольно существенно) стал МИБ. Банк отнял 3,5 п.п. от доходности почти всех гривневых вкладов. Доходность полугодовых похудела на 3,25 п.п. После изменений банк больше платит по длинным депозитам — 12% годовых по вкладам на 9 и 12 месяцев. На полугодовые вклады ставка составляет 11,5%, самая низкая доходность — у вкладов на 3 месяца (11% годовых).

Банк Клиринговый Дом повысил на 0,5 п.п. ставку по вкладам на полгода, до 14,35% годовых. Наивысшую доходность до сих пор предлагает по самым коротким вкладам — 15,3% годовых, а наименьшую — по вкладам на 9 месяцев (13,9% годовых).

Полтава-Банк повысил на 0,5 п.п. доходность всех вкладов в гривне. Самая высокая ставка остается на годовые вклады (15,5% годовых), наименьшая — на полугодовые депозиты (14% годовых). Банк также увеличил доходность валютных вкладов. И в долларе, и в евро банк прибавил 1 п.п. к доходности вкладов на пол года и 1,9 п.п. к ставке на 3 месяца. После изменений ставки в обеих валютах на эти сроки достигли 2% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.10.2024−11.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.10.2024−11.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.10.2024−11.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.