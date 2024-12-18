Перевкладываются в евро: как меняются депозитные предпочтения украинцев

Конец года — удачное время, чтобы подвести итоги, в том числе и для банковских депозитов. 2024 год в этом плане запомнится небольшим снижением ставок, повышением налогообложения доходов от депозитов и приростом больших вкладов, рассказывает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Как менялась доходность

Ставки по депозитам в гривне сокращались вслед за снижением учетной ставки Нацбанком (последнее повышение ключевой ставки в декабре еще не успело сказаться на депозитной политике банков). Среднее значение индекса депозитов физических лиц (UIRD) в декабре 2023 года составило 14,16% для годовых депозитов в гривне, а отдельные банки предлагали максимальные ставки по депозитам до 17%.

За год значение UIRD снизилось до 12,46%, а в некоторых банках можно разместить депозит со ставкой до 16,5%. Это свидетельствует о том, что небольшое количество банков борются за клиента более высокой ставкой, в то время как подавляющее большинство снизило ставки вслед за Нацбанком.

Если взять среднюю доходность 12-месячных депозитов год назад в размере 14,16% и отнять от этого НДФЛ и военный сбор, то полученная доходность будет лишь несколько выше инфляции, которая достигла 11,2% в годовом выражении. А после повышения размера военного сбора до 5% фактическая доходность снизится. Вследствие этого еще больше растет неравенство между доходами по депозитам, где после повышения налогов физические лица не досчитаются 23%, и ОВГЗ, которые и дальше не облагаются налогом.

Большинство держит деньги «под рукой»

Минфин продолжает проводить очень мягкую фискальную политику в ответ на вызовы войны. Это означает, что его расходы, поступающие из Казначейства в банковскую систему, существенно превышают объем налогов и других платежей, идущих в обратную сторону. То есть в банковской системе со временем скапливается значительный объем гривны.

Так, за прошедшие 12 месяцев объем средств физических лиц, включая ФОП, в банковской системе в гривне вырос на 16% год к года (далее — г/г), или на 118 млрд грн. Определенной проблемой является то, что большая доля этих средств — до востребования, то есть может быть потрачена в любое время. Если годы назад соотношение между средствами физлиц до востребования и срочными средствами составляло 58% на 42%, то сейчас это соотношение составляет 65% на 35%.

Введение трехмесячных депозитных сертификатов все же способствовало тому, что банки включились в борьбу за срочность депозитов. Ведь в начале 2023 года более 70% гривневых средств физлиц были до востребования. Хотя и стоит отметить, что стоимость такого стимула для Нацбанка была немалой.

У кого накапливаются гривневые средства

Если говорить о физических лицах, то это в первую очередь счета с остатками более 600 тыс. грн. По ним за прошедшие двенадцать месяцев наблюдался самый большой прирост как в абсолютном значении (+73 млрд грн), так и в относительном (+31% г/г).

В более массовом сегменте счетов от 10 грн до 200 тыс. грн прирост был куда более скромным — всего +7%, или +22 млрд грн. Как минимум часть этих средств составляют боевые выплаты защитникам Украины, а также выплаты семьям погибших. На данный момент в правительстве или Нацбанке не вышли с предложениями о сохранении этого капитала от инфляции, его приумножении в будущем — своего рода плата общества за его спасение. Надеюсь, что такие идеи появятся в ближайшее время.

В 2025 году мы ожидаем продолжения снижения учетной ставки Нацбанком. Но уже во второй его половине. До этого времени инфляция будет находиться на достаточно высоком, двухзначном уровне, и ставки по депозитам в гривне не должны делать резких движений, оставаясь примерно на текущих уровнях.

Валютные депозиты теряют остатки былой славы

Из-за существующих ограничений спрос на валютные депозиты упал как со стороны банков, так и вкладчиков. А в период войны этот сегмент банковского бизнеса во многом определялся, собственно, разрешениями на покупку безналичной валюты, значительная часть которой оставалась в банковской системе в форме депозита или средств на текущем счете.

За прошедшие двенадцать месяцев банковская система зафиксировала скромный прирост валютных средств населения в банках в размере 2%, или $250 млн. Это если в долларовом эквиваленте считать. Мы можем посмотреть более подробно и увидеть, что, собственно, долларовые счета за это время сократились на $91. А вот в евро наблюдался прирост на +271 млн евро.

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Пока еще рано говорить о переориентации в пользу европейской валюты. Но ее доля в валютных средствах выросла с 16% 5 лет назад до текущих 23%. Все еще далеко до доминирующих позиций, но, вероятно, доля евро будет расти. И Нацбанк Украины в будущем может последовать примеру коллег из Молдовы, и тоже перейти на определение курса евро, как основного.

ФОПы теряют валюту

Еще один интересный момент — это сокращение остатков на валютных счетах физических лиц — предпринимателей. До 2022 года можно наблюдать плавное постоянное увеличение средств на счетах ФОП в валюте. Значительная их часть приходилась на сотрудников IТ-индустрии, которые работали с иностранными заказчиками.

Объяснение было простым — после регуляторных послаблений они не боялись держать средства в банках, но у них все еще не было широкого выбора для инвестирования этих денег. Сейчас можно увидеть сокращение остатков на 11% г/г, в то время как по остальным физическим лицам прирост в размере 5% г/г. Я склонен объяснять этот тренд постепенным переходом таких сотрудников из ФОП на другие формы работы, а также, собственно, военными факторами — уменьшением количества работников.

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Несмотря на некоторую изолированность от остального мира валютными ограничениями, сегмент валютных депозитов реагирует на глобальные тенденции. В ближайшие год-два ожидается падение ставок как в долларе, так и в евро, хотя и несколько более медленное, чем предполагалось. Украинские банки будут постепенно реагировать на эти изменения снижением ставок по валютным депозитам внутри страны. Так что о срочности валютных вкладов говорить не придется.