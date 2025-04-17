Государство выплатило вкладчикам 9 млрд грн: что будет с депозитами после войны

Где в мире государство гарантирует 100% возмещение по вкладам, защищают ли так же участников кредитных союзов, и сколько уже средств выплатил вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физлиц, НВ рассказала директор-распорядитель Фонда Ольга Билай . «Минфин» выбрал главное.

Одним из ключевых факторов, который способствовал сохранению доверия к банковской системе в условиях неопределенности, стало введение 100% возмещения по банковским вкладам на период военного положения. То есть в случае признания банка неплатежеспособным, его вкладчики-физические лица получат свои деньги в полном объеме.

Какие объемы возмещений сейчас гарантирует государство

Введение 100% гарантии по вкладам — это международный опыт, инструмент, который применялся в 1997 году в Японии, затем в 2000 году в Турции.

Этот шаг был применен во время глобального кредитного кризиса 2008 года в Ирландии, Дании, Исландии и Германии. Однако ни одной стране до сих пор не приходилось испытывать этот механизм на практике во время войны. Такие полные гарантии по вкладам завершаются, когда заканчиваются кризисные явления.

В Украине это произойдет через три месяца после прекращения или отмены военного положения. Тогда гарантированная сумма по вкладам, согласно принятым в апреле 2022 года изменениям в Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц», составит уже 600 тыс. грн.

Если по состоянию на 1 мая 2022 года общая сумма вкладов физлиц, включая ФОП, составляла 840,9 млрд грн (вместе со 128,8 млрд грн АО «Ощадбанк», который 13 апреля 2022 года получил статус банка-участника Фонда), то в начале 2023 года она составляла уже свыше триллиона гривен, на 1 января 2024 года — более 1,2 трлн грн, в 2025 году — около 1,4 трлн грн.

За период вторжения общий прирост вкладов граждан составил 554 млрд грн, из которых 434 млрд грн — реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Можно ли получить деньги удаленно

Фонд запустил механизм дистанционной выплаты гарантированного возмещения через банки-агенты. Благодаря этому свои средства смогли получить и украинцы, которые, к сожалению, оказались на временно оккупированных территориях, и наши граждане, спасавшиеся от войны за границей.

В первые дни вторжения рф выплаты удаленно осуществляли лишь два государственных банка, в настоящее время насчитывается шесть таких банков-агентов, в которых работает инструмент дистанционных онлайн-выплат через приложения. Кроме того, в октябре 2023 года была введена услуга «Возвращение вкладов» в мобильном приложении «Дія». В целом дистанционно вкладчики получили уже более 2,3 млрд грн. Услуга продолжает действовать и развиваться.

Вызовы войны лишь подтвердили, что система гарантирования должна быть гибкой и быстро адаптироваться к любым новым вызовам. В то же время мы смогли доказать, что даже в самые сложные периоды мы можем обеспечить защиту прав граждан и поддержать экономическую стабильность.

Кто ушел с рынка и как компенсируются вклады

С 24 февраля 2022 года под процедуру вывода с рынка попали 10 банков: в конце концов девять банков оказались в ликвидации, один — Сенс Банк — национализирован.

Кроме того, было принято решение о ликвидации дочерних структур российских банков МР банк (бывший Сбербанк) и Проминвестбанк.

Также в течение двух лет из рынка был начат вывод Айбокс банка, Конкорд банка, Мегабанка, Банка Сич, банка Форвард, а также — Укрстройинвестбанка.

Недавно реализован план урегулирования неплатежеспособного Коминвестбанка. Согласно договору часть его активов и обязательств передали в Асвио банк. Так Фонд вывел из рынка банк в наименее затратный способ, оптимальный для всех сторон.

В целом Фонд гарантирования вкладов выплатил более 96% гарантированного возмещения (а предусмотрены средства на все 100%) всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после полномасштабного вторжения. Речь идет о тех вкладчиках, которые обратились за получением гарантированной суммы, и которые не являются гражданами рф или рб, и не находятся под санкциями.

За три года широкомасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам находящихся в ликвидации банков более 9 млрд грн гарантированного возмещения. При этом эти выплаты Фонд осуществляет из собственных ресурсов.

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Что будет со вкладами после окончания войны

На сегодняшний день Фонд продолжает работать над имплементацией директив и практик ЕС. В частности, в странах ЕС гарантируются вклады юридических лиц, и мы стремимся соответствовать этим нормам — малый и средний бизнес должен чувствовать себя защищенным в послевоенный период восстановления Украины.

Также среди наших приоритетных задач — защита интересов вкладчиков кредитных союзов. Ведь в Европе гарантии распространяются не только на банки, но и на все кредитные учреждения, которые привлекают средства клиентов. Кроме того, европейское законодательство предусматривает семидневный срок выплат вкладчикам, и мы тоже постепенно имплементируем эту норму. Что касается суммы гарантированного возмещения, то в ЕС она составляет 100 тыс. евро. Фонд движется к этой же цели.

Но самые большие изменения ожидаются в системе урегулирования. Внедрение требований директив ЕС будет охватывать усовершенствование раннего выявления проблем в банке и подготовку плана действий по предотвращению неплатежеспособности. Это необходимо для усиления защиты клиентов банка, предотвращения негативного влияния на банковскую систему в целом.

Введение 100% гарантий по вкладам — часть нашего пути к восстановлению после войны. Гарантии на банковские вклады — лишь один из элементов этой стратегии, и мы продолжим работать над тем, чтобы украинцы могли доверять банковской системе даже в самые тяжелые периоды. Через три года мы доказали, что система гарантирования вкладов является надежным укрытием для сбережений украинцев.