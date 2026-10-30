17% годовых, кешбэк и бонусы: какие депозиты предлагают банки

Выбирая депозит , легко обратить внимание на самый большой процент и не заметить условий, от которых зависит реальный доход. Один банк платит больше за новые деньги, другой — начисляет кешбэк за пополнение, третий — предлагает бонус за рекомендацию. Отличаются и ограничения: некоторые вклады нельзя пополнять или закрывать досрочно. Сравниваем акции восьми банков, чтобы выяснить, какие из них дают вкладчикам самую большую дополнительную выгоду, и чем приходится жертвовать.

Банки предлагают до 17,5% годовых по срочным вкладам

По данным обзора Минфина, средние ставки по срочным депозитам в гривне в октябре составляют около 15−15,5% годовых, в зависимости от срока. Специальные предложения достигают 17−17,5%.

В сентябре украинцы увеличили сумму срочных депозитов до рекордных 508,7 млрд грн. Однако их доля в общем объеме населения сократилась до 32,7%. Значительная часть сбережений продолжает оставаться на текущих и карточных счетах, откуда деньги можно забрать в любое время.

Чтобы привлечь сбережения клиентов, банки соревнуются не только процентными ставками, но и денежными бонусами или розыгрышами призов. Впрочем, за привлекательными предложениями стоят разные условия, а значит, и разная выгода для вкладчика.

ПУМБ: до 17% годовых на «новые деньги»

Акционный депозит «Доходный ПЛЮС» в ПУМБ предлагает 16% годовых на 93 дня и 17% на 184 дня. Это на 2% больше, чем по стандартному депозиту «Доходный» с программой лояльности, где ставки на те же сроки составляют 14% и 15% соответственно. Минимальная сумма вклада — 500 грн. Проценты ежемесячно поступают на карту. Оформить депозит в мобильном приложении можно до 30 декабря 2026 года включительно.

Важно: воспользоваться акционной ставкой можно только на деньги, которые клиент дополнительно разместил в банке. ПУМБ сравнивает сумму собственных средств клиента на гривневых текущих и депозитных счетах на момент открытия вклада с остатком на конец дня 24 сентября 2026 года. Акционная ставка распространяется только на прирост денежных средств, по сравнению с этой датой. Однако, если клиент просто переведет уже имеющиеся в банке сбережения на новый депозит, повышенный процент на них не распространяется.

Есть и другие условия: депозит нельзя пополнять, частично снимать или закрывать досрочно. Автоматическое продление не предусмотрено. Поэтому это предложение подойдет для тех, у кого есть свободные сбережения и кто готов оставить их в банке до истечения срока, не рассчитывая на возможность забрать деньги раньше.

По расчету банка, вклад в 50 000 грн на 93 дня под 16% годовых принесет около 2 016 грн до налогообложения и 1 553 грн после уплаты налогов. Это весь доход по вкладу, а не дополнительное вознаграждение от акции. И преимущество здесь именно в более высокой ставке, по сравнению со стандартным депозитом, и в краткосрочности депозита.

В ПУМБ объясняют, что акционные предложения помогают стимулировать клиентов, которые ранее не пользовались депозитами, благодаря высокой ставке и краткосрочности депозита в гривне.

Для вкладчика же главный вопрос более простой: есть ли сумма, которую можно отложить на три или шесть месяцев, и действительно ли повышенная ставка распространится на нее. В случае «Доходного ПЛЮС» это зависит от того, насколько возросла сумма денег клиента в банке. Поэтому большинство клиентов могут перевести свои сбережения из других банков в ПУМБ, чтобы получить больше выгоды от депозита.

Райффайзен Банк: 12% начнут начислять в ноябре

По депозиту «Классический Срочный» Райффайзен Банк предлагает 12% годовых в гривне на 93 дня. Акция действует до 1 ноября 2026 года включительно. Оформить вклад можно только в MyRaif. Минимальная сумма составляет 2 000 грн.

Повышенная ставка распространяется только на деньги, которые отвечают условиям акции. На остальную сумму действует ставка 10%. Банк определяет новые средства по изменению общего гривневого баланса клиента; правила также предусматривают возможность учета летних переводов в другие банки.

Для депозитов, открытых со 2 октября по 1 ноября, ставка 12% начинает действовать только со 2 ноября. До этого времени на всю сумму насчитывают 10%. Деньги необходимо внести в течение семи дней после открытия вклада. Пополнение и досрочное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Абанк: дополнительные 250 грн на каждые 100 000 грн

В Абанке акция работает как надбавка к обычной ставке: с 12 октября 2026 года по 12 января 2027-го вкладчики получают дополнительные 0,5 п.п. по депозитам «Online» и «Стандарт Срочный» в гривне.

Для шестимесячного «Online» ставка растет с 15,30% до 15,80%, а для «Стандарт Срочный» — с 14,60% до 15,10%. Минимальная сумма составляет 1 000 грн. Первый вклад оформляют в приложении àbank24, второй — в отделении.

На практике прибавка в 0,5 п.п. означает около 250 грн дополнительного дохода до налогообложения за полгода на каждые 100 000 грн депозита. Другие надбавки, связанные с суммой вклада или его продлением, следует считать отдельно.

Агропросперис Банк: 17,25% доступны только в одном отделении

Агропросперис Банк предлагает 17,25% годовых по депозиту «Классический+» на три месяца. Акционная ставка на 2,25 п.п. выше стандартных 15% годовых. Минимальная сумма вклада — 15 000 грн.

Однако воспользоваться предложением можно только при одном условии: лично прийти в отделение банка в Тернополе по улице Князя Острожского, 47-А. Онлайн-депозит по акционной ставке не открывается, а само предложение действует до 31 октября 2026 года.

На сумме 100 000 грн разница уже заметна в конкретных цифрах. За три месяца стандартный вклад принесет примерно 3 750 грн до налогообложения, акционный — 4 312,50 грн. Дополнительный доход будет составлять около 562,50 грн. Точная сумма зависит от количества дней в периоде и условий договора.

Есть и временное ограничение: повышенная ставка действует только в первые три месяца. Если вкладчик решит продлить депозит, банк применит стандартную ставку, действующую на момент пролонгации.

Альянс Банк: кешбэк за каждое пополнение

Альянс Банк начисляет кешбэк в размере 2% годовых от каждого пополнения гривневого депозита на сумму от 1 000 грн. Вознаграждение зачисляется на отдельный кешбэк-счет, а ставка по вкладу не меняется.

Акция действует до 31 декабря 2026 года. Депозит можно открыть в приложении Alliance сроком от трех до 12 месяцев. В приведенном примере банк уточняет, что ставка по шестимесячному вкладу может составлять до 14,75% годовых, без учета кешбэка.

Вознаграждение зависит от времени, которое осталось до завершения депозита. Пополнение на 10 000 грн примерно за шесть месяцев до конца срока даст около 100 грн кешбэка до налогообложения, а за три месяца — около 50 грн.

Пополнять вклад можно через приложение, кассу или переводом из другого банка. Досрочное расторжение не допускается. После пролонгации кешбэк за пополнение начисляется с шестого дня нового срока. Такой механизм более выгодный для тех, кто регулярно добавляет деньги к сбережениям, а не только однократно открывает вклад.

ПроКредит Банк: бонус за нового вкладчика

ПроКредит Банк стимулирует действующих клиентов рекомендовать банк знакомым. Новый вкладчик получает бонус, а клиент, который его привлек, — 500 грн.

Для участия нужно открыть пакет услуг и первый гривневый срочный депозит как минимум на 93 дня и на сумму от 10 000 грн. Бонус новому клиенту соответствует 1% годовых суммы вклада, но не превышает 2 000 грн. К примеру, по депозиту на 100 000 грн вознаграждение составит 1 000 грн. Это отдельная выплата, а не прибавка к депозитной ставке.

Обеим участникам деньги выплачивают в течение календарного месяца, следующего за месяцем открытия вклада. Предложение действует до 31 декабря 2026 и распространяется на первый гривневый депозит по стандартным тарифам, без индивидуальных ставок и специальных условий.

Банк Кредит Днепр: 17% по условиям акции или шанс на приз

Банк Кредит Днепр предлагает две акции по депозиту «Надежный»: со ставкой 17% годовых и розыгрышем зарядных станций Bluetti.

Акция «Новый сезон» действует до 30 декабря 2026 года. Ставка 17% доступна по вкладам в гривне на 93, 184, 274 или 367 дней при одном из двух условий.

Для вклада от 30 000 грн совокупная сумма депозитов «Надежный срочный» не должна быть меньше максимального уровня за последние 30 дней. Банк учитывает также депозиты, срок которых истек, и возвращенные клиенту деньги.

Для вкладов более 1 млн грн общая сумма гривневых депозитов в банке должна оставаться неизменной или расти в течение предыдущих 14 календарных дней. Оформить такой вклад можно в отделении с промокодом 3040. Новым клиентам нужно зарегистрироваться в FreeBank, оформить карту GREEN и пройти идентификацию.

Розыгрыш «С теплом в сердце» проходит до 31 января 2027 года. Для участия нужно открыть гривневый депозит «Надежный» на 184 дня. Минимальная сумма нового вклада — 100 000 грн. Для переразмещения предыдущего депозита необходимо внести от 120 000 грн и минимум 120% его предыдущей суммы. На каждом из четырех этапов разыгрывают одну зарядную станцию Bluetti.

При переразмещении депозита банк указывает ставку до 16,5% годовых.

Идея Банк: 17,37% и надбавки за крупные суммы

Идея Банк предлагает депозит «Акционный» через приложение O.Bank. Базовая ставка составляет 17,37% годовых, срок — 12 месяцев, минимальная сумма — от 1 грн. Для оформления онлайн нужно зарегистрироваться через «Дію».

Пополнять вклад можно в первые 30 календарных дней. В зависимости от общей суммы, предусмотрены надбавки: 0,10 п.п. от 100 000 грн, 0,20 п.п. — от 150 000 грн, 0,30 п.п. — от 200 000 грн, 0,40 п.п. — от 300 000 грн, 0,50 п.п. — от 500 000 грн, и 0,60 п.п. — от 1 млн грн.

Проценты по депозиту можно получать ежемесячно или в конце года. Для вклада на 12 месяцев, если это разрешают условия договора, предусмотрена возможность досрочного расторжения в течение дополнительного срока.

По расчету банка, депозит на 1 млн грн принесет 172 748,22 грн до налогообложения. После уплаты налогов вкладчик получит 133 016,13 грн. Окончательная сумма будет зависеть от условий договора, а также от того, когда и сколько пополняли счет. Перед открытием лучше уточнить, как пополнение влияет на ставку и при каких условиях можно забрать деньги раньше.

Что в конечном счете определяет выгоду

Самая высокая ставка не всегда означает самый большой доход. Для одного вкладчика решающими будут дополнительные проценты, для другого — кешбэк или бонус, для третьего — возможность вернуть деньги раньше. Сравнивать предложения следует по сумме, которую можно разместить на акционных условиях, сроку вклада и доходу после налогообложения.

Перед открытием депозита важно выяснить, когда начинает действовать акционная ставка, доступна ли она на всю сумму сбережений и что происходит по истечении срока. Не менее существенные условия пополнения и досрочного возврата средств.

Специалисты ПУМБ советуют не сосредотачивать все сбережения на один срок, а распределять их между депозитами на три месяца, полгода или дольше. Такой подход позволяет объединить доходность с гибкостью: часть средств будет высвобождаться раньше, если потребуется.

Откладывать решение только в ожидании более выгодного предложения тоже не всегда оправдано: будущие ставки зависят от рыночных условий. Депозит следует выбирать, в соответствии с собственными финансовыми планами, оценивая надежность банка и условия договора.