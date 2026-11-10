Болгария перешла на евро: три неочевидных ловушки для украинских карт

С 1 января Болгария официально стала частью еврозоны. Банки бесплатно перевели счета с левов в евро , но для переселенцев это не отменило старых финансовых правил. Многие ожидали, что с единой валютой расчеты станут проще, однако украинцы, получающие доходы в гривнах или долларах, продолжают терять деньги на конвертациях, SWIFT-переводах и комиссиях банкоматов. «Минфин» разобрался, как избежать двойного обмена валют, куда девать остатки наличных левов и какая единственная кнопка на терминале убережет вас от переплат за границей.

Что произошло со счетами, депозитами и наличными в левах

Как банки конвертировали остатки на счетах

С 1 января 2026 года все счета в болгарских левах, в частности, текущие, сберегательные и депозитные, автоматически перевели в евро по официальному фиксированному курсу:

1 евро = 1,95583 болгарского лева.

Конвертация была бесплатной. Клиентам не нужно было подавать заявления, закрывать старые счета или открывать новые только из-за смены валюты. Переход на евро сам по себе не требовал перевыпуска банковских карт, привязанных к счетам в левах. После автоматической конвертации счета клиенты могли продолжать пользоваться действующими картами для расчетов в евро, в соответствии с условиями банка.

К примеру, если на счету было 10 000 левов, после конвертации остаток составлял 5 112,92 евро. При автоматическом переводе остатков банки не могли применять собственный обменный курс или взимать комиссию.

В то же время конвертация не отменила обычных тарифов за банковское обслуживание.

Как объясняет Кристина Христова, старший консультант по обслуживанию клиентов UniCredit Bulbank, после перехода на евро клиенты, у которых ранее были счета и в левах, и в евро, могли оказаться с двумя счетами в одной валюте. В такой ситуации следует проверить тарифы за обслуживание обоих счетов и выяснить, можно ли закрыть один из них без потери нужных банковских услуг.

Что изменилось для депозитов

Переход на евро не требовал перезаключения депозитных договоров и не являлся основанием для досрочного расторжения вкладов или ухудшения их условий. Для депозитов с фиксированной процентной ставкой банки должны были сохранить ее после конвертации.

Для депозитов с переменной ставкой банки должны были применить механизм перерасчета, который обеспечивал эквивалентность процентных выплат на дату конвертации. Владельцам таких депозитов следует проверить условия договора и уведомление банка о примененном механизме.

Что делать, если остались наличные в левах

С 1 февраля 2026 года евро стало единственным законным платежным средством в Болгарии. Потому левами уже нельзя рассчитываться в магазинах, но их можно обменять. До 30 июня 2026 года коммерческие банки были обязаны обменивать левы на евро бесплатно. С 1 июля они получили право взимать комиссию за такую операцию.

До конца 2026 года банки еще обязаны осуществлять обмен левов на евро. С 2027 года они могут перестать предоставлять эту услугу.

В то же время Болгарский народный банк (БНБ) обменивает банкноты и монеты в левах на евро по официальному курсу бесплатно, без ограничения по сумме и без конечного срока.

Поэтому, если остались наличные в левах, перед обращением в коммерческий банк следует проверить его тариф. Если банк взимает комиссию, то можно воспользоваться бесплатным обменом в кассах Болгарского народного банка.

Как теперь дешевле переводить деньги между Болгарией, Украиной и ЕС

Болгария воспользовалась системой SEPA еще до введения евро. Однако с 1 января 2026 года для владельцев бывших счетов в местной валюте исчезла необходимость конвертировать средства в евро перед переводами в другие страны еврозоны. В то же время комиссии за сами переводы не исчезли. Их стоимость зависит от страны отправки, валюты и способа проведения платежа.

Переводы в евро: когда более выгодно использовать SEPA

Для переводов в евро между банками Болгарии и других стран Европейского экономического пространства (ЕЭП) обычно используют SEPA — единую зону платежей в евро. Она охватывает ряд стран за пределами ЕЭП и позволяет переводить деньги между счетами по стандартизированным правилам.

По правилам ЕС, комиссия за трансграничный перевод в евро не должна превышать комиссию того же банка за соответствующий внутренний платеж. Это не означает бесплатные переводы или одинаковые тарифы в разных банках. Правило EC также не следует автоматически распространять на все страны, которые входят в SEPA.

Отдельно доступны мгновенные переводы SEPA Instant. Они позволяют получить деньги за считанные секунды, в частности, в выходные. Для банков еврозоны уже действуют требования ЕС относительно доступности таких переводов, а комиссия по ним не должна превышать стоимость соответствующего обычного перевода в евро. Перед операцией следует проверить доступность услуги для конкретного счета.

Чем SEPA отличается от SWIFT

SEPA предназначена для перевода в евро между учреждениями, участвующими в этой платежной зоне. SWIFT — международная сеть обмена финансовыми сообщениями, используемая банками, в частности, для проведения международных платежей в других валютах или по маршрутам, где SEPA недоступна.

Для клиента главная разница — в стоимости и возможных дополнительных комиссиях. При международном банковском переводе с использованием SWIFT могут возникать расходы банка-отправителя, банков-посредников и банка-получателя. Поэтому сумма, поступающая адресату, иногда отличается от отправленной.

Перед переводом следует проверить не только тариф своего банка, но и возможные удержания при прохождении платежа. Если доступны разные варианты распределения комиссий, нужно уточнить, кто будет их платить.

Что нужно знать о переводах из Украины в Болгарию

Внедрение евро в Болгарии само по себе не изменило украинские валютные ограничения. Возможность перевести деньги из украинского банка за границу зависит от действующих правил НБУ, назначения платежа, валюты счета и условий конкретного банка.

Поэтому перевод между двумя счетами в ЕС и перевод из украинского банка в Болгарию не следует рассматривать как одинаковые операции. Например, возможность рассчитываться украинской картой в Болгарии не означает, что с того же счета можно без ограничений переводить средства на свой счет в болгарском банке. Это разные операции, для которых действуют разные правила.

Перед операцией нужно выяснить, разрешен ли соответствующий перевод, какие документы может потребовать украинский банк и сколько денег по факту получит адресат после всех комиссий и конвертаций.

Банк, Wise или Revolut: как правильно сравнивать стоимость

Сравнивая банковский перевод с Wise или Revolut, нужно учитывать не только комиссию, но и курс конвертации и сумму, которую по факту получит адресат. Стоимость операции зависит от валюты, способа пополнения счета и тарифного плана.

Например, по стандартному тарифу UniCredit Bulbank комиссия за SEPA-перевод 1 000 евро в банк в Германии составляет 0,61 евро через электронный банкинг, и 3,58 евро — в отделении. Следовательно, оформление перевода онлайн позволяет сэкономить 2,97 евро на одной операции. В зависимости от пакета обслуживания, могут действовать другие условия. У Revolut по плану Standard обычные SEPA-переводы в евро бесплатные. В то же время стоимость аналогичного перевода через Wise зависит от способа оплаты и условий сделки, поэтому ее нужно проверять в калькуляторе сервиса. Это сравнение касается именно комиссии за перевод и не учитывает возможные расходы на пополнение или обслуживание счетов.

Для переводов из Украины доступность Wise, Revolut или другого сервиса нужно проверять отдельно. Наличие счета в платежном сервисе не отменяет ограничений на перевод денег из украинских банков.

Зарплата в гривнах, долларах или евро: как не терять на конвертации

Если зарплата поступает в гривнах

Украинцы, продолжающие работать на украинские компании, могут получать зарплату на гривневые счета, а тратить ее в Болгарии. В таком случае конвертация происходит, в частности, при оплате покупок гривневой картой в евро.

Сумма списания зависит от правил платежной системы, курса банка-эмитента и возможных дополнительных комиссий. Поэтому курс, который клиент видит в обменнике или на сайте НБУ, не обязательно будет совпадать с курсом фактической карточной операции.

К примеру, если покупка стоит 100 евро, при условном курсе 49 грн за евро ее стоимость будет составлять 4 900 грн, без учета возможных дополнительных комиссий. При курсе 50 грн сумма будет составлять уже 5 000 грн. Разница — 100 грн только на одной покупке.

Перед использованием украинской карты за границей следует проверить курс конвертации и комиссии своего банка. Если расходы в евро регулярные, целесообразно сравнить стоимость оплаты гривневой картой с доступными способами пополнения счета в евро. В то же время переводы денег из Украины за границу остаются ограниченными правилами НБУ.

Если доход поступает в долларах

IT-специалисты, фрилансеры и работники международных компаний нередко получают оплату в долларах. Если основные расходы приходятся на Болгарию, часть этих средств придется конвертировать в евро.

Важно учитывать не только комиссию за перевод, но и обменный курс. Например, при условном курсе 0,86 евро за доллар из 2 000 долларов можно получить 1 720 евро до вычета комиссий. По курсу 0,85 евро — 1 700 евро. Разница составляет 20 евро.

При выборе сервиса для обмена долларов на евро следует учитывать условия тарифного плана. В частности, по тарифу Revolut Standard по будням можно обменивать до 1 030 евро в эквиваленте в месяц без дополнительной комиссии за обмен. Свыше этого лимита применяется комиссия 1%, а при обмене в выходные — дополнительная комиссия 1%. В Wise стоимость конвертации зависит от валютной пары и суммы сделки.

Если доллары поступают на валютный счет, можно планировать их конвертацию, в соответствии с предстоящими расходами в евро. Однако откладывать обмен только в ожидании более выгодного курса рискованно: курс может меняться как в выгодную, так и в невыгодную сторону.

Отдельно следует проверять комиссию за зачисление долларовых платежей и последующий перевод на другой счет. Сравнивать нужно общие затраты на получение, обмен и перевод средств. Для конвертации значительных сумм следует также спросить банк о возможности индивидуального обменного курса. По словам Кристины Христовой, в некоторых случаях клиент может согласовать с банком курс отдельно, вместо применения стандартного. Такая возможность зависит от суммы и условий конкретной операции.

Если доход поступает в долларах, а расходы проходят в евро, следует проверить возможность прямой конвертации USD/EUR. Промежуточный обмен долларов на гривны, а затем гривен на евро может привести к дополнительным потерям на курсах и комиссиях.

Если зарплата поступает в евро

Простейшая ситуация — когда человек получает доход в евро и тратит его в Болгарии со счета в евро. В таком случае валютная конвертация для обычных покупок в стране не требуется.

К примеру, если зарплата поступает на счет в евро в другой стране ЕС, не всегда есть необходимость переводить ее в болгарский банк. Достаточно пользоваться картой, привязанной к этому счету, при условии, что списание происходит непосредственно в евро.

В то же время могут действовать комиссии за обслуживание счета, переводы или снятие наличных. Поэтому выбор банка следует оценивать не только по валюте счета, но и по общей стоимости его использования.

Оплата картами и снятие наличных после перехода на евро

После перехода Болгарии на евро ежедневные покупки оплачиваются в евро. В то же время сам механизм конвертации при оплате иностранными картами не является новым: по-прежнему расходы зависят от валюты счета, условий банка и возможных дополнительных комиссий.

Выгодно ли платить украинской картой в Болгарии

Украинскими картами Visa и Mastercard можно рассчитываться в Болгарии, если карта поддерживает международные операции и платеж соответствует действующим ограничениям НБУ.

Если карта привязана к гривневому или долларовому счету, при оплате в евро применяется валютная конвертация. Ее условия определяются банком-эмитентом и правилами платежной системы.

Сам переход Болгарии на евро не означает, что оплата украинской картой стала бесплатной или автоматически более выгодной. Перед поездкой или регулярными расчетами следует проверить тарифы своего банка, доступные лимиты и валюту счета, с которого списываются деньги.

В какой валюте выбирать оплату на терминале

При оплате иностранной картой терминал иногда предлагает выбрать валюту операции: местную или валюту карты. Такая услуга называется Dynamic Currency Conversion (DCC) — динамическая конвертация валюты.

К примеру, во время покупки в Болгарии терминал может предложить оплатить 100 евро или соответствующую сумму в гривнах. При выборе гривны конвертацию выполнит поставщик услуги DCC по своему курсу, который может включать дополнительную наценку и быть менее выгодным, чем курс банка или платежной системы.

Поэтому во время покупок в Болгарии обычно целесообразно выбирать оплату в евро. Это позволяет избежать конвертации, предложенной терминалом, хотя не отменяет возможных расходов на обмен валюты со стороны банка, выпустившего карту.

Сколько стоит снятие наличных в банкомате

При снятии евро с банкомата в Болгарии возможны несколько видов расходов: комиссия банка, выпустившего карту, комиссия владельца банкомата и конвертация, если счет открыт в другой валюте.

Например, украинец снимает 200 евро с гривневой карты. Кроме конвертации суммы в гривне, банк-эмитент может взыскать комиссию за выдачу наличных денег за рубежом. Отдельную плату может установить и оператор банкомата.

Если банкомат предлагает списать сумму в гривнах, обычно более выгодно отказаться от его конвертации (Without conversion или Decline conversion). В таком случае обмен, если он нужен, совершит банк-эмитент или платежная система. В то же время комиссии за снятие наличных могут остаться — их следует проверить до подтверждения операции.

Нужна ли отдельная болгарская карта

Открывать счет в болгарском банке только для ежедневных покупок не всегда необходимо. Карта другого европейского банка или платежного сервиса также может использоваться для расчетов в евро без конвертации, если списание происходит с остатка в евро.

Выбирая карту, следует учитывать не только отсутствие конвертации, но и плату за обслуживание счета, условия снятия наличных денег и возможные ограничения.