Валютный прогноз на неделю: доллар по 45,50 и частая смена ценников в обменниках

На этой неделе напряженность на мировом и, как следствие, на украинском валютных рынках только усилится. И это изрядно потреплет нервы как международным крупным инвесторам, так и рядовым гражданам. В том числе и в Украине.

Как геополитика будет влиять на курсы доллара, евро, стоимость золота и нефти

Главным фактором влияния на все рынки останется геополитика, импульсивность и непредсказуемость которой требуют от участников рынка повышенного внимания к рискам в условиях растущей неопределенности.

На Ближнем Востоке все по-прежнему неспокойно, что удерживает цены на нефть выше $100 за баррель. Не помогают сбить их и громкие заявления Дональда Трампа об энергетической сделке с россией.

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Динамика цены на нефть марки Brent

По моему прогнозу, с 19 по 23 октября цены на нефть марки Brent на мировом рынке будут в пределах от $96 до $115 за баррель.

Долговой кризис во Франции в сочетании с политическими кризисами в Испании и Германии на фоне усиления гибридной войны россии против отдельных стран ЕС и НАТО. Это увеличивает риски переростания такой конфронтации в фазу открытого военного противостояния россии и Европы. А на данном этапе работает против евро на мировых рынках.

Высокие цены на энергоносители раскручивают инфляцию по всему миру, в том числе в США и в Европе. Это потребует от Федрезерва США и ЕЦБ более жесткой монетарной политики. У европейского регулятора еще есть временной запас в части возможного повышения своих ставок: по моим прогнозам, до конца этого года ЕЦБ повысит их еще на 0,25% годовых, если темпы роста потребительских цен не замедлятся. А вот у ФРС этого времени уже практически нет. Максимум, что сможет себе позволить Федрезерв, — это отложить повышение ставок на конец 2026 года, но не более.

На фоне $40 трлн госдолга и предстоящих в начале ноября промежуточных выборов политический и финансовый истеблишмент США так и не нашел идеального решения, которое позволило бы остановить рост цен, одновременно ускорить рост экономики и снизить госдолг. Чем-то придется жертвовать, а сложные решения всегда нервируют инвесторов и провоцируют спекулянтов. В итоге текущее усиление позиций доллара относительно евро может очень быстро закончиться.

В преддверии промежуточных выборов в США в ближайшие две недели можно ожидать усиления политической риторики Дональда Трампа и новых резонансных заявлений в поддержку Республиканской партии. Это может стать дополнительным фактором волатильности на финансовых рынках, в том числе в период с 19 по 23 октября.

Динамика пары евро/доллар

Продолжение российской агрессии против Украины и усиление политического давления со стороны США. Попытки Вашингтона склонить украинское руководство к условиям завершения войны, которые могут отвечать интересам рф, создают дополнительные риски для гривны и усиливают геополитическую напряженность в отношениях между Украиной, ЕС и США.

Эти факторы могут косвенно влиять и на динамику валютной пары евро/доллар. По мере приближения промежуточных выборов в США влияние политических заявлений и решений на настроения участников валютного рынка может усиливаться.

Совокупность геополитических и монетарных рисков может привести к усилению волатильности валютной пары евро/доллар в период с 19 по 23 октября.

Дополнительную неопределенность создают расхождения в ожиданиях инвесторов относительно решений ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам на предстоящих октябрьских заседаниях. На этом фоне спекулятивная активность может усилиться, провоцируя более резкие колебания курса евро к доллару.

Повышенная волатильность валютного рынка, вероятно, отразится и на котировках золота, которое традиционно рассматривается инвесторами, как защитный актив в периоды нестабильности.

По моему прогнозу, с 19 по 23 октября золото будет торговаться в диапазоне $3 990−4 370 за тройскую унцию.

В преддверии промежуточных выборов в США, которые состоятся в начале ноября, до конца октября можно ожидать усиления политической риторики со стороны Дональда Трампа и его администрации. Дополнительное влияние на финансовые рынки окажут заявления представителей ФРС США и ЕЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

На этом фоне волатильность валютной пары евро/доллар может усилиться. Изменения котировок на международном рынке будут отражаться и на курсе евро к гривне в Украине.

Сколько валюты продаст НБУ

Главным фактором стабильности гривны останутся валютные интервенции Национального банка. На фоне сохраняющегося дефицита валюты на межбанковском рынке регулятору, вероятно, придется активно продавать доллары для покрытия избыточного спроса.

По моим расчетам, с 19 по 23 октября объем валютных интервенций НБУ может составить $1,15−1,4 млрд.

Дополнительное давление на валютный рынок будет оказывать рост спроса со стороны импортеров энергоносителей при одновременном сокращении экспортных возможностей Украины. В этих условиях Нацбанк, вероятно, останется основным продавцом валюты.

Частично поддержать предложение смогут экспортеры, которым необходима гривневая ликвидность для уплаты налогов и сборов до 20 октября. В то же время налоговые платежи могут временно ограничить возможности импортеров по покупке иностранной валюты.

Каким будет курс евро

По моему прогнозу, с 19 по 23 октября 2026 года пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне $1,113−1,137 за евро.

В течение недели ожидаю постепенного расширения диапазона ежедневных колебаний — от 0,3 до 0,95 американского цента на евро. Для украинского валютного рынка это может означать колебания курса евро к гривне примерно на 13,5−43 копейки в день.

При этом НБУ в рамках режима управляемой гибкости обменного курса будет стремиться сглаживать резкие колебания гривны к доллару. Опосредованно это позволит сдерживать и амплитуду изменений курса евро на внутреннем рынке.

Кто будет покупать и продавать валюту

Дополнительный спрос на межбанке сформируют закупки энергоносителей для прохождения отопительного сезона. По моим оценкам, соответствующие государственные компании могут ежедневно предъявлять дополнительный спрос на валюту в размере $20−30 млн.

Среди основных покупателей валюты ожидаются импортеры топлива, электроэнергии и газа, предприятия энергетического сектора, государственные и частные компании оборонной отрасли, а также крупные розничные сети.

Основным продавцом валюты останется НБУ. Дополнительное предложение могут обеспечивать аграрные экспортеры и компании IT-сектора.

По моему прогнозу, ежедневный объем операций на межбанковском валютном рынке, регистрируемых в системе Bloomberg, с 19 по 23 октября составит $275−380 млн.

На наличном и карточном сегментах валютного рынка также сохранится превышение спроса над предложением. Ожидаю, что ежедневная разница между объемами покупки иностранной валюты населением и ее продажи через банки и обменные пункты составит $37−51 млн.

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Прогноз курса доллара и евро на 19−23 октября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,113 до 1,137 доллара за евро, и при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 44,60 до 45,25 гривен, коридор по безналичному евро в эти дни, по моим расчетам, будет в пределах от 50,20 до 51,30 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, и по евро — в пределах 20−70 копеек с периодической сменой своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и тренда по паре евро/доллар в мире.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,40 до 45,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,50 до 45,45 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49,90 до 51,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 50,10 до 51,55 гривен.

Главной особенностью наличного валютного рынка на этой неделе станет частый пересмотр курсов покупки и продажи доллара и евро в обменниках и банковских кассах. Финансовые учреждения будут оперативно корректировать котировки, в зависимости от динамики курса гривны на межбанке и колебаний пары евро/доллар на международном рынке.