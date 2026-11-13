Валютный парадокс недели: почему обменники продают доллар и евро дороже банков

Уходящая рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла очень интересно и достаточно позитивно для гривны: нацвалюта отвоевала часть ранее утраченных позиций относительно евро, хотя и чуть просела относительно доллара. Но в целом, свидетелей секты « доллар по 50 уже завтра» стало значительно меньше, что не может не радовать Нацбанк, но явно огорчает владельцев обменников, всегда старающихся заработать на любых скачках валют. Какие тенденции на валютном рынке увидим в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Укрепление гривны относительно евро произошло во многом за счет тренда проседания евровалюты относительно доллара на международных рынках.

График пары евро/доллар

График курса доллара (межбанк)

В итоге за период с 9 по 13 ноября курс продажи доллара на украинском межбанке особо не вырос, несмотря даже на все скачки американской валюты на мировых площадках. Рост продажи безналичного доллара в Украине за неделю составил всего 7,5 копеек — с утренних котировок понедельника 45,23/45,26 до 45,30/45,34 гривен к вечеру пятницы. А вот безналичный евро при продаже просел почти на 44 копейки — с 50,55/ 50,57 до 50,11 / 50,14 грн. При этом объемы ежедневных операций, зарегистрированных по системе Блумберг были значительными для украинского рынка: практически ежедневно в размере более $400 млн, кроме этой пятницы, когда они составили $379,5 млн. Это говорит о повышенном спросе на валюту, что создает давление на курс.

Главным союзником гривны в этой ситуации оказался Нацбанк, который и закрывал основные объемы нарастающего спроса на доллар своими интервенциями. Даже 11 ноября, когда в Штатах был выходной — День ветеранов, и рынок по доллару работал на ТОМе — статистика сделок по Блумберг составила $426,7 млн, то есть она не просела, как ранее традиционно было характерно для нашего валютного межбанка в те дни, когда рынок работает на ТОМе.

Еще сложнее было с поведением доллара и евро на наличном рынке. С одной стороны, недавние операции Нацбанка по обмену безналичной валюты банкам на наличную валюту для обеспечения потребностей клиентов-физлиц — создали у них определенный запас валютной наличности в кассах и позволили банкам закрыть нараставший ажиотажный клиентский спрос. Это привело к тому, что курсы банков как по доллару, так и по евро стали постепенно снижаться, чем и обеспечили формальное снижение средних ценников продажи этих валют в целом на всем наличном валютном рынке в статистике регулятора.

Но с другой стороны, сбои работы отдельных криптобирж по валютным переводам физлиц и вообще последние ралли по крипте, когда часть игроков решили выходить из криптоактивов и захотели получить валютный кэш, да еще и в сочетании с растущим спросом на наличную валюту в обменниках без надлежащего подкрепления их наличной валютой — привели к ситуативному недостатку валюты в обменках. И это на фоне высокого спроса населения — позволило им поддерживать на высоком уровне как курс приема, так и продажи валюты.

Кроме этого, часть обменок недавно накупились на ажиотаже «дорогого» доллара и евро, что привело к тому, что им было нужно время распродать эту валюту по выгодной для себя цене, чтобы «не влететь» с курсом и не получить убыток. В итоге за счет наложения всех этих факторов, возникла парадоксальная ситуация.

С одной стороны, благодаря массированным интервенциям Нацбанка и проводимым им операциям обмена для банков безналичной валюты на наличную с дальнейшей продажей ее населению — разница между курсом межбанка и наличного курса в кассах банках сократилась и почти вернулась к еще недавним доажиотажным уровням в 20−40 копеек.

А с другой стороны — в обменниках никто особо не спешил сильно понижать ценники продажи валюты. В результате курс продажи доллара и евро в обменниках финкомпаний в последние дни часто оказывался даже выше, чем в банках. Хотя обычно всегда было наоборот и именно банки были более «жадными» по курсу. В итоге, благодаря стараниям НБУ по подкреплению банков валютной наличностью — «средняя температура по больнице» разницы между наличным и безналичным курсами в целом сократилась, но говорить о том, что вопрос окончательно снят с повестки дня — пока явно рано.

Как пример, на наличном рынке большинство обменников вечером пятницы 13 ноября продавали доллар по 46,25−46,50 гривен, а банки — по 45,90−46,20 гривен. Что же касается евро, то тут разброс ценников оказался также немаленьким: в банках евро продавали по курсу 50,90- 51,25 гривен, а в обменках по 51,35−51,60. Правда, при этом не во всех банках, декларировавших такие курсы по факту была валюта для продажи. И это тоже пришлось учитывать тем гражданам, кто хотел прикупить ее подешевле.

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

О том, что ситуация остается непростой свидетельствует и статистика Нацбанка по покупке/продаже валюты населением. Разница между покупкой валюты гражданами и суммами, которые население сдает снова находится ежедневно в пределах не менее $78−107 млн (антирекорд был 2 ноября, когда эта разница составила почти $185 млн). То есть население продолжает скупать валюту в больших объемах.

Поскольку ситуация на мировом и украинском валютных рынках остается напряженной и малопредсказуемой — владельцы обменников на этих выходных сохранят широкий спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, чтобы не брать на себя повышенные курсовые риски.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 14−15 ноября

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье большинство обменников, пользуясь сохранением высокого спроса на валюту со стороны граждан, выставят в пределах достаточно широкого коридора: прием от 45,35 до 45,85 гривен и продажа от 46,15 до 46,50 гривен.

А курс наличного евро наэтих выходных будет находиться в широком диапазоне: прием от 50,40 до 50,90 гривен и продажа от 51,25 до 51,70 гривен.

Некоторые из обменников могут скорректировать указанные мною выше прогнозные курсы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от своих индивидуальных задач и платежеспособного спроса в своем регионе.

Широкий разброс ценников покупки и продажи наличной валюты в обменниках финкомпаний и в работающих в выходные отделениях банков — снова станет главной особенностью наличного украинского валютного рынка в эти субботу и воскресенье, что позволит спекулянтам хорошо заработать за эти дни на игре по курсам в разных сетях обменников и работающих в выходные отделений банков.