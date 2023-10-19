В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке

Как чувствуют себя экономика и валютный рынок, что будет с инфляцией, платежным балансом и финансовой системой, как будет происходить возврат отсроченных из-за военного положения требований к капиталу банков — рассказали представители НБУ во время конференции Market|Risk|2023 от Extra Consulting.

НБУ планирует продолжать смягчать ограничения

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук:

Стремительный рост ВВП во ІІ квартале 2023 года (на 19,5%) связан, в том числе, с низкой базой сравнения в прошлом году — именно на ІІ квартал в 2022 году пришлось самое большое падение ВВП. Поэтому, дальше экономика будет расти более умеренными темпами, в то же время, восстановление будет устойчивым. Необходимой основой для этого является стабильная работа банковской системы, контролируемая инфляция и курсовая устойчивость.

НБУ приложил немалые усилия для формирования надлежащих устойчивых предпосылок, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка при переходе к управляемой гибкости курса.

Одна из них — привлекательные ставки по гривневым инструментам. Сегодня средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11−12% после налогообложения и защищают от инфляции. Привлекательность гривневых депозитов способствует уменьшению спроса на валюту и, соответственно, снижению давления на валютном рынке. Это важно для сохранения его устойчивости.

Курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом НБУ и в дальнейшем.

НБУ планирует продолжить реализацию своей соответствующей стратегии и смягчать ограничения. В то же время, этот процесс будет постепенным, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски.

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Что говорят банкиры о курсе и проблеме «белых» долларов

Директор департамента открытых рынков Алексей Лупин модерировал панельную дискуссию с участием казначеев банков.

Участники отметили почти полную бесшовность перехода к управляемой гибкости курса. Об этом свидетельствует и снижение валютных интервенций НБУ. Если в первую неделю объем чистой продажи валюты НБУ достиг $1 152 млн (около половины из них — в первый день), то на второй неделе она снизилась до $575 млн. В настоящее время ежедневная продажа валюты НБУ находится в пределах $100−170 млн. Курс на межбанке несущественно колеблется в обе стороны, а наличный рынок практически вернулся к состоянию на начало сентября.

Также обсудили, что текущая ситуация с банкнотами иностранной валюты полностью контролируемая. Объемы банкнот, которые завозят банки, с запасом покрывают даже потенциальный спрос. По возможности, банки идут навстречу клиентам, которые предпочитают доллары нового образца. В то же время, ни цвет, ни год выпуска долларовой банкноты не предоставляет ей никаких преимуществ перед другими действующими платежными средствами США.

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В ближайшее время начнется тест новой методики оценки минимальных требований к капиталу для покрытия рыночного риска

Директор департамента финансовой стабильности Первин Дадашова рассказала об учете в капитале рыночного риска и осуществлении банками ICAAP (внутреннего процесса оценки достаточности капитала). Сейчас удачный момент для таких изменений, учитывая риски повышенной волатильности на рынке в условиях длительной войны, и способность банков поддерживать и даже наращивать капитал благодаря высокой прибыльности.

Согласно действующим правилам, банки покрывают капиталом только кредитный, валютный и частично операционный риски, — напомнила Первин Дадашова. Национальный банк уже разработал методику оценки минимальных требований к капиталу на покрытие рыночного риска, основываясь на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, и рассчитывает на ее реализацию в 2024 году.

Тестовый период начнется в ближайшее время. В каких пределах будет введено покрытие рыночного риска капиталом (полностью или частично) и конкретные сроки — зависит от результатов тестового периода, отметила Первин Дадашова, но в любом случае эти требования должны быть для полноценной интеграции в Евросоюз.

Введение ICAAP для банков будет осуществляться параллельно с внедрением минимальных требований к капиталу с учетом рыночного риска, — отметила Первин Дадашова. Национальный банк ожидает отчеты банков по ICAAP в следующем году.

В то же время, процесс оценки рисков и достаточности капитала для их покрытия банки должны осуществлять уже сейчас в рамках подготовки бюджета на следующий год, чтобы в случае необходимости откорректировать бизнес-модель, с точки зрения риск-аппетитов.