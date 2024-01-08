Минфин - Курсы валют Украины

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8 января 2024, 8:30 Читати українською

Три причины, почему растет курс доллара в Украине

Наблюдаемый в последнее время рост курса доллара обусловлен рядом факторов. Какими именно и какие шаги ожидать в дальнейшем от НБУ для обеспечения курсовой устойчивости, рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Наблюдаемый в последнее время рост курса доллара обусловлен рядом факторов.

Что повлияло на курс в конце 2023 — начале 2024 года

При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября).

Ослабление гривны в конце 2023 года, прежде всего, обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения.

Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании.

Благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости НБУ, как и декларировалось, постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре.

В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны.

Курс на наличном рынке, который важен для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается более крепкой, чем, например, в IV квартале 2022 года.

Читайте также: Доллар и евро резко подорожали: как обезопасить свои сбережения и не потерять «на панике»

Планы НБУ по фиксации курса

Возврат к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и тогда, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Одна из них — сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи.

В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше, чем на 4%. Доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше, чем в иностранной валюте. Она также перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию.

НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и дальше. В пределах режима управляемой гибкости гривна может как ослабляться, так и укрепляться. В то же время, как свидетельствует наш опыт периода 2016 — 2021 годов, гибкий обменный курс позволяет нам в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости.

Также НБУ и дальше будет сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке. Для этого необходим инструментарий и ресурс.

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Автор:
Николайчук Сергей
Заместитель главы Николайчук Сергей
НБУ
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Комментарии - 1

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korvin29
korvin29
8 января 2024, 10:51
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Дело в том, что за гривневый инструмент в Европе ничего не купишь, а за Евро или Доллар в наличном виде гарантированно можно что-то купить или куда-то инвестировать.
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