5% военного сбора и новая политика ФРС и ЕЦБ: что будет с доходностью вкладов

Несмотря на военные действия и падение доходов многих украинцев, отечественная банковская система отчитывается о сверхликвидности. Вновь растут объемы вложений от частных клиентов, несмотря на падение депозитных ставок. Теперь доходы вкладчиков будет съедать еще и 5%-ый военный сбор. «Минфин» решил разобраться, на сколько действительно выросли депозиты за время полномасштабной войны и боятся ли банки их оттока.

На сколько реально выросли депозиты

По итогам июля, произошел отток вкладов населения из банковской системы. За месяц их общая сумма снизилась примерно на 4 млрд грн — с 1,147 трлн грн до 1,143 трлн. Снижение 0,35% кажется незначительным, но стало неожиданностью, ведь до этого сумма на счетах граждан ежемесячно в течение года росла.

Нацбанк поспешил заверить, что уже в начале августа ситуация изменилась и приток средств уже отыграл предварительную потерю. Однако это послужило поводом более внимательно присмотреться к показателям сектора.

Сейчас самая свежая статистика на сайте НБУ по депозитам в банковской системе — по состоянию на 1 сентября этого года. Поэтому именно ее и возьмем для сравнения с данными на 1 февраля 2022 года — накануне полномасштабного вторжения.

Общая сумма средств физических лиц в банковской системе (как срочных депозитов, так и остатков на счетах) составляет около 1,152 трлн грн, а накануне полномасштабного вторжения она равнялась 713,5 млрд грн. Таким образом, эта сумма выросла на 438,5 млрд грн, а это 61,5%.

Сравним рост депозитов с инфляцией за этот же период. В 2022 году она составляла 26,6%, в 2023 году — 5,1%, а с начала этого года до 1 августа — 4,3%. Пользуясь расчетом сложного процента, выясняем, что общая инфляция с начала полномасштабного вторжения составила чуть меньше 39%. Исходя из этого, приток средств в банковскую систему опережал обесценивание национальной валюты.

Очевидно, что рост денежных средств на банковских счетах зависит от доходов населения. Чем более высокую люди получают зарплату, тем больше денег оказывается у них на счету на начало месяца, когда НБУ собирает статистику. В феврале 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 133 грн, а по итогам второго квартала этого года, сообщает Госстат, — 20 964 грн. То есть средняя зарплата за время полномасштабной войны выросла на 6 831 грн, или на 48%. Таким образом, прирост вкладов опережает и рост зарплат.

Конечно, можно возразить, что Госстат не владеет информацией о реальных доходах населения и изменении теневых заработков. Также часто можно услышать недовольство расчетами инфляции, потому что «реальные цены в магазинах выросли более существенно». Однако, в любом случае, официальная статистика наиболее достоверная, а исходя из нее, рост средств граждан на счетах опережает и инфляцию, и рост зарплат. Во многом, конечно, из-за выплат военным и их семьям.

Как финансисты справляются с проблемой «коротких» денег

«Военными» выплатами частично объясняется и то, что значительная доля средств людей в банках размещена на текущих счетах, еще часть — до востребования, в виде бессрочных депозитов, которые можно забрать в любое время.

Согласно статистике НБУ, в настоящее время таких средств 746,7 млрд грн, что составляет 64,8% от общей суммы денег граждан в банках. По состоянию на 1 февраля 2022 года эта сумма составила около 399 млрд грн, и тогда это было около 56%.

Использование таких средств требует от банков особой осторожности.

«Существует два потенциальных фактора, ограничивающих использование средств до востребования банками. Первый и системный фактор, который не зависит от монетарной политики регулятора, — невозможность четко и однозначно прогнозировать объем ликвидности.

Такие средства могут быть в любой момент выведены из банковской системы. И хотя традиционно 30−50% остатков не снимаются со счетов даже в кризисные периоды, абсолютной уверенности в срочности таких средств ни у одного банка нет. Это ограничивает возможность вкладывать такие средства в долгосрочные инструменты", — рассказал «Минфину» глава правления Unex Bank Иван Свитек.

Второй фактор, актуальный сейчас, — это нормы резервирования, которые вновь были повышены с 11 октября: 25% — для гривневых средств населения, размещенных на текущих счетах и депозитах сроком до 92 дней, и 15% — для размещенных на аналогичных условиях средств предприятий. Эти деньги по факту заморожены на счете в НБУ и это повышает стоимость средств до востребования.

Вместе с тем большинство банкиров, с которыми пообщался «Минфин», уверяют, что особых проблем высокая доля средств до востребования не создает.

«Это совершенно типичное рыночное условие для большинства банков по всему миру. Для надлежащего использования средств клиентов банки формируют соответствующую структуру портфеля активов, в том числе инвестируют в высоколиквидные активы (например, депозитные сертификаты НБУ).

Кроме того, внедряются специальные модели ликвидности, которые позволяют контролировать потенциальные риски и управлять срочностью банковских продуктов", — рассказал руководитель офиса по управлению пассивами и активами и бизнес-аналитики Райффайзен Банка Богдан Михалевич.

То, что банки могут использовать разные виды средств клиентов, подтверждает и начальник управления стратегического анализа банка «Пивденный» Константин Хведчук.

По его словам, сама сущность банковской деятельности предполагает трансформацию краткосрочных вкладов в долгосрочные кредиты и инвестиции, в частности, в ценные бумаги. «Этим украинские банки сейчас и занимаются. Мы наблюдаем наращивание гривневых кредитных портфелей как бизнеса, так и населения, вложений банков в ОВГЗ», — объяснил он.

Гривневые депозиты: рынок ждет решения НБУ

Вместе с начавшимся в прошлом году снижением учетной ставки НБУ постепенно уменьшает доходность одного из главных инструментов заработков финансистов — депозитных сертификатов. Соответственно, банкиры режут ставки вкладов для своих клиентов.

Если в прошлом году ставки по годовым депозитам для граждан в самых щедрых банках достигали 20% годовых, а в среднем колебались в пределах 14−15%, то сейчас максимум, что удастся найти на рынке, — 15,75%, а средние ставки едва превышают 13% годовых.

Прогнозы банкиров о возможном изменении учетной ставки разделились. Часть не ожидают ее дальнейшего снижения по крайней мере до конца года, и, соответственно, проценты по депозитам тоже будут колебаться около нынешнего уровня.

«Пересмотр учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам маловероятен: ожидается, что учетная ставка будет находиться на уровне 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, останется на отметке 16%. Следовательно, вероятная коррекция ставок (на уровне рыночного тренда) почти исключена», — убежден директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

В свою очередь, руководитель корпоративного бизнеса РВС Банка Олег Черненький считает, что уже к концу этого года НБУ снизит ставку на 1 п.п. — до 12%. «Это зеркально отразится на депозитных ставках. Если учетная ставка снизится еще на процент, то максимальная ставка по депозитам будет находиться в районе 13,5%, а в среднем — 10−12%», — прогнозирует он.

Снижения учетной ставки, если не в этом, то уже в следующем году, ожидает и начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин.

«Динамика вкладов в гривне будет зависеть от привлекательности ставок в гривне по отношению к инфляции и ситуации на валютном рынке. Однако при реализации НБУ взвешенной монетарной политики существенного оттока вкладов в гривне не должно быть», — считает эксперт.

Валютные депозиты: ФРС и ЕЦБ не повлияют на стоимость вкладов в Украине

Если Нацбанк снижает учетную ставку уже второй раз, то ФРС сделала это в сентябре впервые с 2020 года. Американский регулятор установил ключевую ставку в пределах 4,75−5%, что на 0,5 п.п. меньше от предыдущего уровня.

Также Европейский центробанк на последних заседаниях уже дважды подряд снижал базовую процентную ставку, и сейчас она держится на отметке 3,65%. Эксперты же не сомневаются, что ФРС, ЕЦБ и другие ключевые регуляторы будут продолжать смягчать свою денежно-кредитную политику, чтобы сделать деньги более дешевыми.

Однако на ситуацию с процентами по долларовым депозитам и депозитам в евро в Украине мировые тенденции практически не будут влиять, убеждены представители банков.

«Изменение процентных ставок ФРС и ЕЦБ не повлияет на ставки по депозитам в иностранной валюте на внутреннем рынке. Процентные ставки останутся на действующем уровне, но все будет зависеть от текущей ситуации на рынке, учетной ставки НБУ и инфляции», — объяснили «Минфину» в Сенс Банке.

Ключевая причина — и без того крайне низкие проценты по валютным вкладам в Украине. Средняя ставка по вкладам в долларах на данный момент составляет 1,32%, а по евро — 0,78%. Можно найти и несколько более щедрые банки, но и они платят 3% и 2% соответственно. В этих условиях, считает Product Owner департамента некредитных продуктов банка ПУМБ Сергей Кравченко, снижать ставки по валютным вкладам будут только те банки, которые сейчас удерживают самую высокую на рынке доходность.

Испытание налогами

На прошлой неделе Верховная Рада приняла ряд налоговых новаций, среди которых повышение военного сбора из депозитных доходов: с 1,5% он вырос до 5%. Допустим, вы получали по гривневому вкладу на 1 тыс. грн 13% годовых. Таким образом, банк за год насчитывал 130 грн процентов, но после оплаты НДФЛ (18%) и предыдущего военного сбора оставалось 104,6 грн. Таким образом, реальная доходность вклада составляла 10,46%.

Теперь, когда военный сбор составит 5%, чистый заработок по такому вкладу снизится до 100,1 грн, то есть реальная ставка будет около 10%.

Изменение доходности депозитов, в зависимости от размера военного сбора

Расчеты: HUG'S

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В то же время волноваться финучреждениям о возможном уходе клиентов из-за низкой доходности пока рано. Их спокойствие обеспечивает значительная сумма на счетах граждан и, что еще более важно, отсутствие действительно популярных альтернатив депозитам. И пока это не изменится, население будет продолжать нести деньги в банки.