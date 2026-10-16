Прогноз курса на выходные: снизится ли курс продажи доллара и евро

Несмотря геополитическое напряжение, сохранение котировок нефти выше $100 за баррель и заметные колебания пары евро/доллар, украинский рынок завершил рабочую неделю без потрясений. Но продолжится ли эта тенденция в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Несмотря на сохранение очень напряженной ситуации по всему миру и постоянные обстрелы россией гражданской и критической инфраструктуры на всей территории нашей страны — в целом, эту неделю гривна пережила очень достойно.

За период с 12 по 16 октября курс продажи доллара на межбанке вырос всего на 3 копейки — с утренних котировок понедельника 44,89/44,92 до 44,91/44,95 гривен к вечеру пятницы, а курс продажи евро на торгах вырос на 24 копейки — с 50,32/50,34 до 50,55/ 50,58 гривен. А на наличном рынке вечером в пятницу 16 октября доллар в обменниках продавали по 45,00−45,30 гривен и евро по 50,80−51,30 гривен.

И это при том, что на мировом валютном рынке пару евро/доллар достаточно сильно лихорадило, а цены на нефть, несмотря на все громкие заявления американского президента Дональда Трампа о скором обвале цен на энергоносители из-за сделки США-россия, так и остались существенно выше уровня в $100 за баррель.

Кроме этого, уже скоро пройдут заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.И противоречивая статистика по экономике США и ЕС дает американскому и европейскому регулятору неоднозначные сигналы для принятия того или иного решения, что всегда создает маневр для спекулянтов по раскачиванию пары евро/доллар.

График евро/доллар

Скачки евро относительно доллара в пределах коридора этой недели от условных 1,112 до 1,127 — уже грозили Украине теоретическими колебанями курса евро относительно гривны в пределах до 60−67 копеек, но этого на межбанке в этот раз в таких масштабах почти не ощущалось.

Причина одна — Нацбанк активно проводил интервенции по продаже доллара, закрывал крупных покупателей и даже умышленно иногда разворачивал курсовой тренд в отдельные дни в сторону некоторого проседания доллара. Делал это регулятор за счет массированных продаж валюты крупным покупателям, что в некоторые моменты снижало спрос на валюту и позволяло остающимся еще покупателям на рынке достаточно успешно сбивать котировки оставшимся кроме Нацбанка на этот момент продавцам.

Кроме этого, периодически и экспортерам приходилось продавать свою поступающую валютную выручку, чтобы закрыть свои внутриукраинские расчеты в гривне. Среди продавцов валюты на этой неделе выделялся сам Нацбанк и аграрии с айтишниками, а среди покупателей больше всего «светились» отдельные госкомпании, крупные сети импортеров энергоносителей и некоторые ритейлеры.

Не стоит также сбрасывать со счетов и негативный фактор: из-за обстрелов и прилетов часть компаний-импортеров не особо сейчас спешат восстанавливать сразу же всю свои инфраструктуру и запасы товаров, опасаясь новых прилетов. В итоге это несколько снизило спрос на валюту, хотя и с негативными последствиями для всей экономики Украины.

На фоне урезания госзатрат правительством и роста дефицита госбюджета есть также и проблемы с возвратом государством НДС части экспортеров, что заставляет их активнее распродавать имеющиеся валютные ресурсы перед предстоящим уже в ближайшее время периодом налоговых платежей у бизнеса.

Все это в совокупности и подстраховало гривну на этой неделе как на валютном межбанке по доллару, так опосредованно и по евро. Ну, а наличный рынок, наблюдая относительную стабильность межбанка, особо раскачку курса наличной валюты не проводил — сказалось как снижение числа платежеспособных клиентов, так и то, что многие граждане, желающие прикупить валюту в банках в пределах установленных Нацбанком ежемесячных лимитов — это уже сделали.

В итоге превышение покупки валюты населением себе на карты и через кассы банков над суммами валюты, которые граждане сдают в обменники или продают со своих карт сохранилось, но вышло на условное плато по ежедневной сумме в пределах $37 млн — $51 млн. Эти суммы тоже немаленькие, но все же не настолько критичные для нашего рынка, чтобы уж очень сильно повлиять на общий тренд по курсу доллара на валютном рынке Украины.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Поскольку геополитическая, военная и экономическая ситуация в мире и в Украине за эту неделю не стала более оптимистичной — владельцы обменников в эти выходные продолжат тактику сохранения широких спредов между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. Этим, по факту, они будут перекладывать валютные риски на покупателей и продавцов валюты. Спред между покупкой/продажей по американской валюте в субботу и в воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет в пределах до 20−30 копеек, а по евро в пределах до 20−60 копеек. Также продолжится практика выставления некоторыми сетями обменных пунктов в крупных торговых точках, где потребность в гривне у граждан максимально высока, спреда по доллару и по евро в пределах до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 17−18 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 44,60 до 44,90 гривен и продажа от 45,10 до 45,40 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах: прием от 50,20 до 50,80 гривен и продажа от 50,95 до 51,40 гривен.

Часть обменников может скорректировать указанные мною прогнозные котировки еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от своих индивидуальных задач.

Особой игры «на повышение» (даже с учетом относительно стабильного спроса на наличную валюту) обменники в эти дни ни по доллару, ни по евро проводить не станут. Но и к серьезному снижению котировок продажи ни по американской, ни по европейской валюте финансисты сейчас не готовы — слишком уж быстро меняется ситуация в мире и в Украине. Поэтому дополнительные курсовые риски брать на себя владельцы обменников в текущей ситуации явно не захотят.