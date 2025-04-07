Прогноз курса доллара и евро с 7 по 11 апреля: каких «сюрпризов» ждать от торговых войн

Эта неделя на валютном рынке для наших банков и их клиентов пройдет под знаком неопределенности и очень большого роста активности. Конец месяца и первого квартала уже позади, подведены первые итоги на отчетную дату. Теперь украинскому бизнесу нужно просто увеличивать обороты, чтобы двигаться дальше. Но глобальная война тарифов путает все планы компаний по всему миру и серьезно влияет на украинскую экономику, а значит, и на курс.

Глобальные вызовы

В первую очередь для Украины серьезно вырастут дополнительные затраты на логистику по всем товарам, которые поступают из-за рубежа. При этом последствия снижения цен на энергоносители (нефть на заявлениях Трампа и угрозе мировой рецессии просела к уровням около $65 за баррель) «докатятся» до нас только через месяц-два, в лучшем случае. А вот новые ценники поставок импортных товаров появятся на столе наших импортеров уже на днях.

Параллельно рост затрат на логистику, тарифные войны и «закрытие» с помощью них многими странами своих рынков ударит по и без того небольшому украинскому экспорту, а также частично отвлечет наших европейских партнеров от участия в финансировании многих проектов в нашей стране. Это — негатив для Украины, тем более, в условиях войны.

Многократно возрастающие курсовые риски в условиях постоянного Трамп-цунами бросают серьезный вызов и нашему Нацбанку — и в части назревшей оптимизации структуры украинского ЗВР, пока полностью ориентированного на доллар (см. диаграммы), и в части денежно-кредитной политики в целом (та же привязка гривны к доллару). В том числе для борьбы с растущей внутренней инфляцией, в которой курсовой фактор играет не последнюю роль.

Кроме того, стоит учитывать, что основная часть ценных бумаг в наших резервах — это американские казначейские обязательства, котировки и доходность которых сейчас будут серьезно меняться.

К этому стоит добавить и то, что в ходе торговых войн доллар может сдавать свои позиции на мировом рынке (об определенном возможном ослаблении американской валюты говорил и сам Трамп). Наш бюджет, привязанный к расчетному курсу 45 гривен на конец 2025 года, и наши ЗВР, которые в балансе Нацбанка начнут получать негативную переоценку, что сократит его прибыль (а значит, в итоге перечисления в бюджет), — явно не позитив для нашего государства.

Структура международных резервов в разрезе валют

Структура международных резервов в разрезе инструментов

Кроме того, слишком сильное укрепление евро, с учетом того, что сейчас мы получаем основную финансовую помощь от Евросоюза, приведет к значительному росту внешнего долга Украины (в гривневом эквиваленте) за счет курсовых переоценок. Это, в свою очередь, не только увеличит давление на бюджет, но и ухудшит общие экономические показатели нашей страны — еще один негативный сигнал для инвесторов.

То есть сейчас перед чиновниками Нацбанка и правительства появляется много новых вызовов, которые потребуют от них быстрых, профессиональных и часто нестандартных экономических решений. И вопрос адекватного и оперативного реагирования на добавляющиеся риски и вызовы для Украины сейчас будет звучать все более сильно и остро.

Внутренняя ситуация на украинском валютном рынке

На рынке активизируются как крупные игроки-представители госсектора, так и частные компании. Война требует обеспечения нашей оборонки, плюс — закрытие потребностей гражданского сектора. По моим прогнозам, ежедневные объемы сделок на межбанке по системе Блумберг в период с 7 по 11 апреля будут в пределах от $175 млн до $260 млн.

Спрос на валюту за счет именно этих категорий клиентов продолжит расти, что будет «давить» на курс межбанка. Тем более, что аграрии уже станут постепенно сокращать объемы продаваемой валюты: у них заканчиваются запасы прошлогоднего урожая, а затраты на весенние полевые работы в основном профинансированы, что снижает их потребности в гривневых ресурсах.

Таким образом, спрос на валюту сохранится на высоком уровне, а клиентское предложение начнет постепенно снижаться. IT-сектор, конечно же, частично поддержит предложение валюты на торгах, но революции не сделает и дефицит валюты останется. Это вынудит Нацбанк более активно продавать доллар на межбанке, что сделает его ценники и тактику проведения подобных продаж валюты важной для формирования курсового тренда на нашем рынке.

Скорее всего, Нацбанк продолжит периодическую практику адресных продаж доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонки, энергетики, критической инфраструктуры и т. д. Этим он решает три очень важные для него задачи:

снижение нежелательного для регулятора ситуативного давления на курс, когда крупные игроки выходят с большими объемами покупки валюты и, тем самым, существенно вздёргивают котировки. А эти «пожары» потом снова приходится «тушить» регулятору за счет интервенций.

Снижение колебаний котировок при периодическом проведении адресных продаж доллара частично влияет на динамику инфляционных процессов в Украине, что также необходимо Нацбанку в условиях высоких ее показателей.

Относительная и очень условная стабильность курса сейчас замедляет рост объемов покупок валюты гражданами и делает гривневые вклады более привлекательными для населения. Сейчас на счетах физлиц в банках, с учетом ФОПов, размещено более 1,3 трлн гривен в эквиваленте. Эти «горячие» деньги в банковской системе пока не оказывают дополнительного давления на курс, что очень важно в эпоху военной нестабильности и постоянно меняющихся мировых вызовов. Особенно в нынешний момент обострения всех мировых противоречий и торговых войн.

В итоге, по моим прогнозам, НБУ на этой неделе придется потратить из резервов на поддержание курса гривны на межбанке порядка $570 млн — 890 млн. С учетом своевременного поступления в начале апреля 3,5 млрд евро от Евросоюза, $400 млн — от МВФ и других финансовых вливаний наших западных партнеров в конце марта, эти траты резервов не критичны для рынка и Нацбанка. То есть у НБУ сохраняется необходимый запас прочности, чтобы активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара в любых необходимых объемах и держать ситуацию на украинском валютном рынке под полным контролем.

Кроме всего вышеперечисленного, на настроения и поведение нашего валютного рынка продолжат влиять геополитические и военные новости. В первую очередь финализация сделки по редкоземельным металлам с США, а также реалии соблюдения хотя бы частичного перемирия россией.

Как и на прошлой неделе, затишья на мировом валютном рынке в условиях агрессивной торговой войны Дональда Трампа ожидать нельзя. И полной стабильности по паре евро/доллар не будет. А это значит, что и курс евро относительно гривны в Украине также будет лихорадить.

График пары евро/доллар на момент написания статьи

По моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар на внешних площадках в период с 7 по 11 апреля будет в широких пределах от 1,085 до 1,108 доллара за евро с пиковыми колебаниями в период 9 апреля (опубликуют протоколы заседания ФРС США по процентным ставкам) и 10−11 апреля (данные по безработице в США, инфляции и индексу потребительских настроений).

Но главной причиной широкого коридора по паре евро/доллар на этой неделе, конечно же, будут торговые войны США с ЕС и Китаем.

Прогноз курса доллара и евро на 7- 11 апреля

Межбанк

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,085 до 1,108 доллара за евро. Котировки доллара на межбанке 7−11 апреля, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 40,85 до 41,50 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,32 до 45,98 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков из-за повышенных курсовых рисков расширят спред по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 20−25 копеек по доллару и около 25−30 копеек — по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,70 до 41,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,75 до 41,60 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах широкого коридора покупок и продаж от 44,20 до 46,25 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,30 до 46,10 гривен.

Значительная волатильность курса евро как на международном рынке, так и, как следствие, — на украинском, будет главным инструментом для спекулятивного дохода на этой неделе.