Прогноз курса доллара и евро на 26-30 октября: почем давление на гривну усилится

В последнюю неделю октября курс доллара , евро и гривны будет сильно лихорадить, а сам рынок будет чрезвычайно эмоциональным и нервозным. Слишком уж много разноплановых факторов будут одновременно влиять на настроения всех участников мирового финансового рынка. Еще и с поправкой на украинские военные реалии, это сразу же будет отражаться и на поведении нашего валютного рынка.

Из главных событий следует отметить:

Оглашение 28 октября решения Федрезерва США и 29 октября решения ЕЦБ по процентным ставкам. Еще недавно многие аналитики говорили о том, что наиболее вероятный сценарий конца октября — это пауза в пересмотре ставок обоими регуляторами.

Ожидалось, что ставки на 0,25% годовых Федрезерв поднимет только в декабре (и именно такое решение во многом и закладывал рынок в свои прогнозы по паре евро/доллар). ЕЦБ постарается вообще их не поднимать при позитивных сигналах экономики о стабилизации цен в ЕС или, на худой конец, сделает это также в декабре. Сейчас же все изменилось.

Высокие цены на энергоносители сохраняются: баррель нефти BRENT на момент написания статьи стоит порядка $111,41. Мирные протесты школьников во Франции быстро переросли в реальные боевые действия на улицах французских городов. Социально-политическая нестабильность в государстве вылилась в ралли по доходности госбумаг и в серьезные проблемы с формированием госбюджета Франции на 2027 год.

В Испании уже в ноябре пройдут досрочные парламентские выборы. Правые и левые радикальные движения рвутся к власти во многих странах Европы, в том числе и в Германии.

При этом показатель годовой инфляции в еврозоне за сентябрь 2026 года составил 3,8% (в августе он был 3,2%), то есть инфляция в зоне евро растет третий месяц подряд. А основным локомотивом разгона цен в ЕС остаются энергоресурсы, цены на которые с начала года по сентябрь подскочили на 18,9% (против 14,3% месяцем ранее). ЕЦБ прогнозирует средний уровень инфляции около 3%, по итогам 2026 года.

Не факт, что инфляция в Европе снизится в последние несколько месяцев 2026 года, так как цены на энергоносители продолжают расти. Так что ЕЦБ может поднять ставки уже на этой неделе на 0,25% годовых, чего ранее рынок не закладывал в свои прогнозы по паре евро/доллар.

В США ситуация с ценами не лучше, чем в ЕС, несмотря на наличие собственных нефтяных и газовых ресурсов, которые делают Штаты менее зависимыми от топливного фактора. Уровень инфляции в Штатах за сентябрь ускорился до 3,7% в годовом исчислении. Главной причиной так же, как и в ЕС, стало резкое удорожание энергоносителей и топлива: рост цен на бензин за год уже составил 34,2%, а на мазут — 74,2%.

В этой ситуации и у ФРС США есть все основания не откладывать повышение ставок до декабря, а сделать это уже сейчас. Если оба регулятора пойдут на дальнейшее ужесточение монетарной политики, все расчеты рынка по паре евро/доллар, заложенные в текущий уровень коридора около 1,113−1,126 доллара за евро, уже не сработают.

В итоге в последние рабочие дни октября международный валютный рынок ждут гарантированные ралли по паре евро/доллар с колебаниями в пределах до 1 цента за день, в зависимости от решения американского и европейского регуляторов.

Скачки пары евро/доллар в пределах до 1 цента на евро немедленно будут отражаться на курсе евро относительно гривны в пределах теоретических колебаний до 45 копеек на евро в период 28−29 октября. Даже с учетом мер в фарватере политики «гибкого курсообразования», которую сейчас проводит наш Нацбанк, эти колебания могут составить на нашем межбанке до 20−35 копеек на евро.

Динамика пары евро/доллар

Курс доллара (межбанк) с начала октября 2026 года

Курс евро (межбанк) с начала октября 2026 года

Промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут уже в начале ноября. Республиканцы рискуют потерять часть голосов, что существенно ослабит позиции президента США Дональда Трампа. Чтобы перед выборами завоевать поддержку избирателей, недовольных ростом цен на бензин, дороговизной и многими решениями руководства Штатов, в ближайшее время жесткая риторика Дональда Трампа относительно Украины будет лишь нарастать. Да и в целом громких заявлений со стороны американского президента по ситуации в мировой политике и экономике станет больше.

В итоге инвесторы снова начнут нервничать. Это усилит давление на доллар, спровоцирует новые ралли по золоту, как по защитному активу, а также приведет к очередным цунами на мировом фондовом рынке. Все это также напрямую будет влиять на поведение пары евро/доллар до конца октября этого года и в начале ноября.

Мой прогноз по паре евро/доллар в период с 26 по 30 октября — это коридор в пределах от 1,113 до 1,139 доллара за евро.

Учитывая геополитические факторы и волнения инвесторов по поводу предстоящих решений ФРС США и ЕЦБ на этой неделе, я прогнозирую коридор по золоту в пределах от $3 910 до $4 370 за унцию.

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Цены на нефть марки Brent, по моему прогнозу, в период с 26 по 30 октября на мировом рынке останутся на высоком уровне — в пределах от $98 до $118 за баррель, что сохранит проблему дороговизны энергоносителей как для США и ЕС, так и для Украины.

Действия НБУ на межбанке. Национальному банку на этой неделе придется приложить много усилий, чтобы максимально сглаживать курсовые качели и вызовы, которые будет генерировать поведение пары евро/доллар на внешних площадках, а также закрывать растущие потребности импортеров в валюте.

Регулятору придется ежедневно проводить массированные интервенции по продаже доллара на межбанке для поддержки гривны и потратить на это из резервов, по моим расчетам, не менее $1,1 млрд — 1,49 млрд.

Валютные ресурсы для этого у Нацбанка сейчас есть: ЗВР Украины на 1 октября составляют порядка $47,1 млрд. Но неясные пока перспективы по финансированию расходов госбюджета до конца этого года (прерогатива правительства) в сочетании с нерешенным вопросом об увеличении размера западной финансовой помощи в ноябре-декабре 2026 года и в 2027 году, не дают НБУ понимания, что будет с резервами в 2027 году.

А значит, Нацбанку будет сложно прогнозировать, сколько он может тратить из золотовалютных резервов на поддержку гривны в условиях усиления войны рф против Украины, постоянных обстрелов гражданской и критической инфраструктуры нашей страны.

Учитывая вхождение в отопительный сезон (несмотря на постоянные обстрелы россией критической инфраструктуры Украины), я прогнозирую рост дополнительного спроса на валюту на межбанке со стороны соответствующих госкомпаний в пределах до $35 млн — 60 млн ежедневно.

Как и все последние недели, среди покупателей валюты в период с 26 по 30 октября будут заметны импортеры всех видов энергоносителей, энергетики, госкомпании и частные компании, работающие на оборону, а также крупные сети по продаже товаров народного потребления.

А среди продавцов мы будем в основном наблюдать НБУ, частично ему будут в этом «помогать» аграрии, айтишники и оборонные предприятия, у которых есть разрешение государства на поставку за границу продукции двойного назначения.

Кроме того, 29 октября Правление Нацбанка огласит свое решение по учетной ставке. Уровень учетной ставки НБУ остается одним из главных ориентиров для банков при формировании ими своей процентной политики по депозитам и другим доходным для вкладчиков инструментам в гривне. Что, в свою очередь, повлияет и на поведение инвесторов при выборе ими активов — гривневых (тех же депозитов или ОВГЗ в нацвалюте), или же покупку валюты.

Учитывая, что инфляция в Украине продолжает ускоряться (на 1 октября официальная потребительская инфляция уже достигла 10%), НБУ, скорее всего, будет вынужден поднять учетную ставку еще на 0,5% годовых — до 16,5%. Это должно сохранить привлекательность гривневых активов для всех участников финансового рынка, что тоже выступит своеобразной дополнительной экономической подстраховкой для курса гривны относительно других валют.

Объем ежедневных операций на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг в период с 26 по 30 октября, по моему прогнозу, будет в пределах от $270 млн до $390 млн. Ежедневное превышение покупки валюты населением себе на карты и на наличном рынке над объемами валюты, которую граждане продают, в этот период, по моим прогнозам, составит от $32 млн до $60 млн.

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Прогноз курса доллара и евро на 26−30 октября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,113 до 1,139 доллара за евро и прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 44,75 до 45,85 гривен, коридор по безналичному евро в эти дни, по моим расчетам, будет в пределах от 50,35 до 51,60 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, и евро — в пределах до 20−70 копеек с частой сменой своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и тренда по паре евро/доллар в мире. Особенно часто ценники будут меняться 28−29 октября, когда волатильность по паре евро/доллар на мировых площадках будет максимальной из-за заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,55 до 45,95 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,65 до 45,90 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,20 до 51,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,30 до 51,75 гривен.

Волатильность котировок наличного рынка как по доллару, так и по евро будет основной особенностью этой недели. При этом, в отличие от предыдущих недель, периодически владельцы обменников будут играть «на повышение». В особенности, если спрос на наличную валюту в этот период в их регионах увеличится.