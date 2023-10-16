Прогноз курса доллара и евро на 16-20 октября: куда «поплывет» гривна

Эта неделя на нашем валютном рынке пройдет под курсовую «диктовку» Национального банка, а также новостей, связанных с войной и экономикой как самой Украины, так и всего мира. Подробнее о том, какие события и действия регулятора будут влиять на позиции гривны, — в свежем обзоре «Минфина».

После запуска «гибкого курсообразования» НБУ продолжает задавать тон на межбанке своими интервенциями. Фактически, Нацбанк рыночными методами «ломает» тренд на торгах, «заливая» межбанк долларом по достаточно низкому курсу. Таким образом регулятор не только устраняет диспропорции спроса и предложения на рынке, но и пока подталкивает котировки доллара к снижению.

В итоге, именно за счет активных интервенций регулятора по относительно «низкому» курсу за прошлую неделю, официальный курс доллара снизился почти на 19 копеек — с 36,5827 гривен на 09.10.2023 до 36,3931 гривен на 13.10.2023.

Курс евровалюты зависел от поведения пары евро/доллар на внешних рынках и курса доллара относительно гривны на межбанке. За прошлую неделю официальный курс евро, за счет одновременного проседания доллара в Украине и укрепления евровалюты на внешних рынках, практически не изменился: 38,6533 гривен на 09.10.2023 и 38,6422 гривен на 13.10.2023.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Это говорит о том, что НБУ пока играет на укрепление позиций гривны, и пытается за счет этого влиять на инфляционные процессы в стране. В результате, импорт становится более дешевым для покупки гражданами, бизнесом и госструктурами.

Параллельно Нацбанк, за счет сочетания массированных интервенций, жесткого норматива резервирования средств банков на корсчете и депозитных сертификатов, «замораживает» и «откачивает» с рынка часть гривневого навеса ликвидности, что устраняет дополнительное давление на курс нацвалюты.

Правда, во многом за счет распродажи резервов, уплаты значительных сумм банкам по депсертификатам опосредованно стимулирует еще и рост негативного сальдо торговли, которое за 9 месяцев этого года уже превысило $19,5 млрд.

Ведь при «низком» курсе импортные товары активнее раскупаются, что приводит к росту спроса на валюту со стороны импортеров при нехватке ее предложения от экспортеров. Это заставляет НБУ снова распродавать резервы на межбанке, чтобы покрыть дефицит валюты на рынке. И все опять идет «по кругу».

Пока же Нацбанку нужно приучить всех игроков межбанка к тому, что регулятор способен оставаться полным хозяином на торгах, и справляется с любыми вызовами, формируя нужный ему тренд по официальному и межбанковскому курсу. Этой же тактики активного присутствия на торгах с интервенциями Нацбанк будет придерживаться и на этой неделе.

Но нужно помнить, что активное «придавливание» официального и рыночного курса доллара идет за счет распродаж ЗВР. И что, даже при значительной международной помощи, этот процесс не может продолжаться вечно.

Приток западной помощи пока не прекращается и даже перекрывает потери резервов на поддержание курса. Но рост негативного сальдо торговли в условиях войны чреват ростом внешних долгов уже в перспективе года-двух. Затем, если отечественная экономика не заработает в полную силу, это в перспективе 3−5 лет после снижения объемов западной помощи приведет к приличной девальвации гривны.

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Пока у чиновников очень плохо выходит стимулировать работу банковской системы для активизации вложений в реальный сектор украинской экономики. Практически весь рост кредитного портфеля банков обеспечивается за счет выдачи займов госбанками и несколькими другими крупными игроками под госпрограммы формата «5−7−9». Но они полностью зависят от выполнения государством своих обязательств перед банками и заемщиками.

Местные им международные финансисты пока не спешат вкладываться напрямую в украинскую экономику, и предпочитают менее рисковые вложения в депсертификаты НБУ или ОВГЗ. Так что проблема активного финансирования реального сектора экономики Украины пока будет только усугубляться.

Кроме стратегической задачи полного управления официальным и рыночным курсом, в ближайшие дни Нацбанку, Правительству и Минфину необходимо окончательно согласовать план «Б» с МВФ.

Представители Фонда находятся в стране уже достаточно долго, и определенный прогресс в продвижении Украины к следующему траншу достигнут.

Но часть предыдущих «домашних заданий» в части реформ, борьбы с коррупцией и более быстрой адаптации украинского законодательства к европейским стандартам явно останется в новом перечне заданий Фонда.

Поэтому шансы на получение нового транша от МВФ довольно высокие, а вот нюансы и детали еще требуют согласований. Этим чиновники будут заниматься всю эту неделю, что косвенно повлияет и на настроения нашего валютного рынка.

Кроме этого, в ближайшие пять рабочих дней в пользу гривны будет работать начало периода уплаты налогов компаниями. Фактор потребности бизнеса в гривне для расчетов с государством в условиях войны не так актуален, как в довоенное время. Но ситуативный рост объемов предложения валюты со стороны экспортеров, продающих валютную выручку, по моим расчетам, добавит на межбанке 6−20 октября порядка $100−150 млн дополнительного предложения. Это облегчит для Нацбанка задачу по поддержке гривны на валютном рынке и снизит суммы необходимых распродаж валюты из резервов.

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Из международных факторов опосредованно на наш валютный рынок будут влиять новости вокруг Израиля, особенно в части идеи Сената США о выделении финансовой помощи общим пакетом для Украины, Израиля и, возможно, Тайваня.

Суммы американские законодатели называют очень значительные, а кроме этого американцы и европейцы активизировались в поиске механизмов финансирования Украины за счет замороженных активов россии. Если они перейдут от юридических дискуссий и политических игр к конкретным действия, это даст нашей стране шанс на получение в достаточно близкой перспективе значительных финансовых ресурсов. Подобное развитие ситуации поддержит гривну в ближайшие 2−3 года, что очень важно для украинского правительства и бюджета в условиях продолжения войны и роста затрат на нее.

Кроме этого, уже через 10 дней (26 октября) состоится заседание ЕЦБ по процентным ставкам, а 1 ноября — заседание ФРС США по аналогичному вопросу. Мировые спекулянты, уже начиная с этой недели, начнут первые попытки раскачки пары евро/доллар на текущих экономических новостях и скором решении европейского и американского регуляторов.

Мой прогноз пока не меняется — ЕЦБ повысит свою ставку еще на 0,25% годовых, а Федрезерв сохранит паузу в ее росте. Подобный сценарий закладывают и большинство участников рынка, но если что-то по показателям инфляции, безработицы и ВВП в ближайшие дни пойдет в Европе и США не так — валютные ралли начнутся уже в ближайшие дни. Это существенно будет влиять на курс евро в Украине на межбанке и на его ценники в обменниках.

Но, в целом, на этой неделе ситуация будет достаточно благоприятной для гривны. НБУ полностью контролирует расклад сил на межбанке, что опосредованно влияет и на наличный рынок. Ведь значительная часть ранее малоконтролируемого спроса со стороны населения на наличном рынке ушла сейчас в покупки валюты на карты или трехмесячные валютные депозиты. Это дает Нацбанку возможность косвенно влиять на эти процессы и на курсообразование по ним.

Кроме этого, неплохо пока справляется с задачей финансирования расходов бюджета за счет размещения ОВГЗ и Минфин. На последнем аукционе 10 октября он продал облигаций на 20,99 млрд гривен в эквиваленте. В этот вторник, 17 октября, чиновники предложат три вида гривневых облигаций на сроки 350 дней, 609 дней и 1 078 дней, которые пользуются спросом у банков и инвесторов. Минфин даже установил ограничение суммы всех этих предлагаемых бумаг в пределах 12 млрд гривен по номиналу.

Я прогнозирую достаточно успешный аукцион с результатами размещения облигаций в сумме от 4,9 млрд до 9,2 млрд гривен, что также подстрахует гривну на межбанке. Причем Минфин постарается даже уменьшить для себя стоимость их обслуживания, снизив по ним доходность.

Но главным курсообразующим фактором на валютном рынке останутся объемы интервенций Нацбанка, его ценники при их проведении и тактика выходов на рынок.

Прогноз курса доллара и евро на 16−20 октября

Межбанк:

Доллар. Курс безналичного доллара на торгах, как и официальный курс, останутся полностью зависимы от интервенций НБУ, курса по ним и объемов предлагаемой валюты. За счет этого Нацбанк продолжит практически единолично формировать тренд по курсу доллара в Украине.

Официальный курс доллара каждый день будет колебаться в пределах 2−6 копеек максимум к действующему за предыдущий день. Как уже было на прошлой неделе, более сильных колебаний Нацбанк допускать не будет, регулируя это своим курсом продажи валюты во время интервенций и объемами таких операций.

По моим прогнозам, экспортеры на этой неделе будут более активно продавать валютную выручку под свои расчеты с бюджетом. Это позволит НБУ несколько сэкономить резервы, потратив за эту неделю из них от $320 млн до $540 млн на покрытие дефицита валюты на рынке. Это уже не сравнимо с еще недавними «чистыми» затратами ЗВР более $1,15 млрд в период введения «гибкого» курса.

А сам курс безналичного доллара будет находиться в пределах от 36,30 до 36,55 гривен.

Евро. По моему прогнозу, пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,042 до 1,065 доллара с наибольшими колебаниями со среды по пятницу на международных экономических новостях и приближении сроков заседания ЕЦБ.

Курс евро на украинском межбанке в течение недели будет в пределах от 37,82 до 38,93 гривен за евро.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 копеек до 1 гривны по евро.

Практика установления отдельными сетями обменников спреда до 1 гривны по доллару и евро в местах с низкой конкуренцией между обменниками, а также в ТРЦ и крупных торговых точках сохранится. Ажиотажа по скупке наличной валюты в обменниках финкомпаний и в кассах банков не будет.

Доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,35 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор по доллару по курсу его приема и продажи будет колебаться в пределах от 37,30 до 38,25 грн.

Евро. В банках котировки евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,40 до 41,10 грн.

А в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,50 до 41,00 грн.