Прибыльность американских трежерис растет: какие покупать сейчас

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 апреля 2025, 12:10 Читати українською

Прибыльность американских трежерис растет: какие покупать сейчас

После относительно стабильного начала года второй квартал 2025-го обещает быть более сложным для инвесторов на рынке долговых бумаг. Экономика США пока показывает признаки «мягкой посадки». Но изменение макроэкономического ландшафта, более жесткая торговая риторика Вашингтона и повышенная волатильность создают ряд новых вызовов. О том, чего ожидать инвесторам и какие действия помогут скорректировать стратегию, рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

После относительно стабильного начала года второй квартал 2025-го обещает быть более сложным для инвесторов на рынке долговых бумаг.

Рост давления на прибыльность

Прибыльность трежерис разных сроков (от 2 до 30 лет)

Ключевая динамика первого квартала — устойчивое давление на прибыльность казначейских облигаций США. На фоне смешанных макроэкономических данных и неопределенности по поводу действий Федеральной резервной системы прибыльность 10-летних облигаций выросла до 4,4%, чем отыграла «голубиную» риторику начала года. Это усложнило ситуацию на рынке корпоративного долга, в частности, в спекулятивном сегменте, где спреды начали расширяться.

На прошлой неделе президент Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, и заявил, что его увольнение «не может состояться достаточно быстро», и отметил, что ФРС уже должна была бы снизить процентные ставки в этом году.

Накануне Пауэлл предупредил, что новые тарифы могут усилить инфляцию и замедлить экономический рост, что затрудняет выполнение двойного мандата ФРС. Он также подчеркнул, что не ожидает скорейшего снижения ставок.

Динамика расширения спредов

Источник: Bloomberg

Торговые войны и геополитика: новый вызов для облигаций

Дополнительным отрицательным фактором для рынка стало начало новой волны торговых конфликтов. С апреля США официально ввели общий импортный тариф в 10%, а для Китая этот показатель составил 145%. Как следствие — возникла цепная реакция: рынки стали более волатильными, а инвесторы — более осторожными по отношению к активам, чувствительным к геополитическим рискам.

Введение высоких импортных тарифов в США активизирует риски глобальной рецессии, что может повлечь за собой колебания на рынке облигаций. Торговые санкции и пошлины способны повысить стоимость товаров и услуг, что повлияет на инфляцию. Соответственно, рост инфляции может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) повысить ставки, что скажется на прибыльности трежерис, ведь новые облигации будут предлагать более высокие ставки для привлечения инвесторов.

Как скорректировать стратегию на второй квартал

В текущих условиях действовать с особой осторожностью — не стандартный совет, как обычно в периоды нестабильности, а необходимость. Стратегия должна основываться на сбалансированной позиции между продолжительностью портфеля (duration) и кредитным риском. В частности, следует обратить внимание на следующие инструменты:

  • Казначейские облигации США. В краткосрочной перспективе самый большой потенциал для прибыльности — в сегменте бумаг со сроком 5−7 лет. Это позволяет зафиксировать сравнительно высокие купоны без чрезмерного риска, присущего долгосрочным бумагам, которые остаются под давлением.
  • Инвестиционный класс (облигации с высоким кредитным рейтингом). Корпоративные облигации с высоким рейтингом остаются приоритетной позицией. Самые перспективные возможности — в банковском секторе (в основном бенчмарк-эмитенты), а также в телекоммуникациях и энергетике. Преимущество — бумагам с фиксированным купоном.
  • Спекулятивный сегмент (high yield). В этом секторе наблюдается постепенное охлаждение после активного первого квартала. Основная стратегия — высокая избирательность. В фокусе — качественные эмитенты с прогнозируемыми денежными потоками; следует избегать бумаг с высоким риском рефинансирования.
  • Облигации из развивающихся стран. К суверенным бумагам развивающихся стран следует подходить с осторожностью. Торговые войны, укрепление доллара США и высокая волатильность могут оказать негативное влияние на эти рынки. Инвесторы должны взвешивать потенциальную доходность против высоких рисков.

Читайте также: Pepsi: история компании, которая 127 лет остается в тени «старшего брата»

Второй квартал 2025 года станет испытанием на выносливость для долговых рынков. Политические и торговые факторы играют все более весомую роль, так что стратегия надежности и диверсификации должна стать основой для принятия инвестиционных решений. Облигации остаются важным компонентом портфеля, но в 2025 году их следует рассматривать не как защиту, а как инструмент гибкого маневрирования в условиях неопределенности.

Автор:
Тригубченко Евгений
Инвестиционный аналитик Тригубченко Евгений
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами