Прибыльность американских трежерис растет: какие покупать сейчас

После относительно стабильного начала года второй квартал 2025-го обещает быть более сложным для инвесторов на рынке долговых бумаг. Экономика США пока показывает признаки «мягкой посадки». Но изменение макроэкономического ландшафта, более жесткая торговая риторика Вашингтона и повышенная волатильность создают ряд новых вызовов. О том, чего ожидать инвесторам и какие действия помогут скорректировать стратегию, рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

Рост давления на прибыльность

Прибыльность трежерис разных сроков (от 2 до 30 лет)

Ключевая динамика первого квартала — устойчивое давление на прибыльность казначейских облигаций США. На фоне смешанных макроэкономических данных и неопределенности по поводу действий Федеральной резервной системы прибыльность 10-летних облигаций выросла до 4,4%, чем отыграла «голубиную» риторику начала года. Это усложнило ситуацию на рынке корпоративного долга, в частности, в спекулятивном сегменте, где спреды начали расширяться.

На прошлой неделе президент Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, и заявил, что его увольнение «не может состояться достаточно быстро», и отметил, что ФРС уже должна была бы снизить процентные ставки в этом году.

Накануне Пауэлл предупредил, что новые тарифы могут усилить инфляцию и замедлить экономический рост, что затрудняет выполнение двойного мандата ФРС. Он также подчеркнул, что не ожидает скорейшего снижения ставок.

Динамика расширения спредов



Источник: Bloomberg

Торговые войны и геополитика: новый вызов для облигаций

Дополнительным отрицательным фактором для рынка стало начало новой волны торговых конфликтов. С апреля США официально ввели общий импортный тариф в 10%, а для Китая этот показатель составил 145%. Как следствие — возникла цепная реакция: рынки стали более волатильными, а инвесторы — более осторожными по отношению к активам, чувствительным к геополитическим рискам.

Введение высоких импортных тарифов в США активизирует риски глобальной рецессии, что может повлечь за собой колебания на рынке облигаций. Торговые санкции и пошлины способны повысить стоимость товаров и услуг, что повлияет на инфляцию. Соответственно, рост инфляции может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) повысить ставки, что скажется на прибыльности трежерис, ведь новые облигации будут предлагать более высокие ставки для привлечения инвесторов.

Как скорректировать стратегию на второй квартал

В текущих условиях действовать с особой осторожностью — не стандартный совет, как обычно в периоды нестабильности, а необходимость. Стратегия должна основываться на сбалансированной позиции между продолжительностью портфеля (duration) и кредитным риском. В частности, следует обратить внимание на следующие инструменты:

Казначейские облигации США. В краткосрочной перспективе самый большой потенциал для прибыльности — в сегменте бумаг со сроком 5−7 лет. Это позволяет зафиксировать сравнительно высокие купоны без чрезмерного риска, присущего долгосрочным бумагам, которые остаются под давлением.

В краткосрочной перспективе самый большой потенциал для прибыльности — в сегменте бумаг со сроком 5−7 лет. Это позволяет зафиксировать сравнительно высокие купоны без чрезмерного риска, присущего долгосрочным бумагам, которые остаются под давлением. Инвестиционный класс (облигации с высоким кредитным рейтингом). Корпоративные облигации с высоким рейтингом остаются приоритетной позицией. Самые перспективные возможности — в банковском секторе (в основном бенчмарк-эмитенты), а также в телекоммуникациях и энергетике. Преимущество — бумагам с фиксированным купоном.

Корпоративные облигации с высоким рейтингом остаются приоритетной позицией. Самые перспективные возможности — в банковском секторе (в основном бенчмарк-эмитенты), а также в телекоммуникациях и энергетике. Преимущество — бумагам с фиксированным купоном. Спекулятивный сегмент (high yield). В этом секторе наблюдается постепенное охлаждение после активного первого квартала. Основная стратегия — высокая избирательность. В фокусе — качественные эмитенты с прогнозируемыми денежными потоками; следует избегать бумаг с высоким риском рефинансирования.

В этом секторе наблюдается постепенное охлаждение после активного первого квартала. Основная стратегия — высокая избирательность. В фокусе — качественные эмитенты с прогнозируемыми денежными потоками; следует избегать бумаг с высоким риском рефинансирования. Облигации из развивающихся стран. К суверенным бумагам развивающихся стран следует подходить с осторожностью. Торговые войны, укрепление доллара США и высокая волатильность могут оказать негативное влияние на эти рынки. Инвесторы должны взвешивать потенциальную доходность против высоких рисков.

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Второй квартал 2025 года станет испытанием на выносливость для долговых рынков. Политические и торговые факторы играют все более весомую роль, так что стратегия надежности и диверсификации должна стать основой для принятия инвестиционных решений. Облигации остаются важным компонентом портфеля, но в 2025 году их следует рассматривать не как защиту, а как инструмент гибкого маневрирования в условиях неопределенности.