НБУ хочет ликвидировать «многокурсие»: почему наличный доллар дороже, чем на межбанке

Валютная либерализация — одна из задач, которые ставит перед собой НБУ. Постепенное снятие ограничений позволит ликвидировать «многокурсие». Об этом не раз говорил главный банкир страны Андрей Пышный. Но могут ли действительно сравняться наличный и безналичный курс доллара ?

Фиксированный официальный курс доллара и жесткие валютные ограничения, которые НБУ ввел с начала полномасштабного вторжения рф, стали вынужденными мерами. Они перекрыли отток валюты и позволили сохранить стабильность гривны.

Однако, жесткое регулирование имело и свою обратную сторону. Установленный на межбанке коридор 36,5686−36,9343 гривны за доллар (официальный курс+1%) перестал отражать экономические реалии, а «зеркалом» ситуации стал менее зарегулированный наличный курс.

В то время, как безналичный курс колебался в пределах узкого коридора, курс в обменниках то взлетал почти до 41 гривны, то проседал до уровней около 36 гривен за доллар.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Котировки межбанка по доллару c начала 2023 года

Наличный курс доллара с начала 2023 года

Теперь же НБУ хочет покончить с «многокурсием». При оглашении своих последних послаблений на валютном рынке (снятие ограничений на продажу банками и финкомпаниями наличной валюты) НБУ говорил о желании устранить диспропорцию между наличным и безналичным курсом.

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Методика расчета официального курса доллара позволила привести его в соответствие с курсом на межбанке (для расчета курса НБУ в основу берутся практически данные торгов). Но вот полное выравнивание этих двух безналичных курсов с наличным — практически нереальная задача.

Основная причина того, что ценники обменников финкомпаний и касс банков не будут совпадать с котировками межбанка и официальным курсом, кроется в самой специфике функционирования наличного рынка.

Даже при условии, что банки в пределах собственной валютной позиции будут «затариваться» долларом на межбанке и тут же продавать эту валюту через свои кассы, у финучреждений каждый раз будут возникать затраты на перевод безналичной валюты в наличную.

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Им нужно подкрепить свои кассы наличным долларом, а значит, уплатить комиссии за подкрепление кассы (обычно, не менее 1% от суммы) плюс потратиться на инкассацию, доставку и, в целом, логистику. У финкомпаний ситуация аналогичная, а потому и банки, и владельцы обменников закладывают все эти расходы в курс продажи валюты.

Это означает, что автоматически в большинстве случаев курс продажи наличной валюты будет, как минимум, в себя включать курс покупки доллара на межбанке на данный момент, плюс затраты по переводу валюты из безналичного в наличный, плюс маржа банка. Как правило, в совокупности, это не менее 1,2−2% к официальному (а сейчас, в силу специфики расчета официального курса — и к межбанковскому) курсу.

Финансисты могут откупать часть наличной валюты и дешевле:

через покупку ее у граждан в обменниках;

через выкуп у физлиц, продающих ее с карт;

у компаний-клиентов (в том числе и ФОПов) с их расчетных валютных счетов себе на валютную позицию, когда юрлица продают свою валютную выручку на межбанке.

Но, в итоге, даже с учетом специфики работы отдельного банка и его клиентуры, все равно для работы на наличном рынке затраты на доставку наличной валюты, логистику, охрану и содержание персонала обменных пунктов нужно закладывать в курс. Финкомпании также зависят от «себестоимости» валюты, которой они подкрепляются, в основном, опять же через банки. Так что владельцы обменников тоже закладывают данные затраты в свои ценники продажи.

Подобное происходит даже тогда, когда их точки обмена находятся в самых бойких местах и во многом торгуют валютой только «с оборота», то есть с необходимостью меньших объемов подкрепления наличной валюты через банки.

Поэтому, в силу специфики работы валютообменного наличного рынка, сейчас средние ценники обменников финкомпаний и банков по продаже доллара должны быть выше межбанковских котировок (в настоящее время, читай, и официального курса) на 1−2%. Иначе, затраты обменников не будут экономически отбиваться за счет доходов от торговли наличной валютой.

Поэтому, условно, если банк купил на позицию доллар на межбанке по 37,045 гривен (курс продажи валюты на торгах на вечер 13 декабря) и даже частично «разбавил» себестоимость валюты за счет выкупа валюты с карт граждан по более низкому курсу и приема некоторых объемов доллара через свои кассы у желающих его сдать, все равно, чтобы «отбить» все свои расходы, ему надо закладывать еще не менее 1−2% к сложившемуся среднему курсу. То есть продавать ее в пределах 37,41−37,79 гривен, что они и делают. Например, по состоянию на вечер среды, 13 декабря, наличный доллар можно было купить в пределах от 37,40 до 38,00 гривен.

Понятно, что у каждого банка и финкомпании своя специфика формирования «себестоимости» валюты, которую он будет потом продавать через свои обменники — но, в целом, экономика этого бизнеса работает именно так.

А это значит, что всегда есть экономический предел сближения курсов межбанка, официального курса и наличного рынков. Поэтому привести все три курса к совсем единому значению у Нацбанка не получится. Наличный курс продажи доллара, обычно, всегда и будет на этот 1−2% выше, нежели безналичные котировки межбанка и официальный курс.

За последние дни котировки безналичного доллара растут ежедневно в пределах 5−13 копеек. Это приведет к тому, что для обеспечения прибыльности своих наличных валютообменных операций банки и финкомпании будут вынуждены постепенно повышать свои курсы продажи валюты, чтобы не работать себе в убыток.

Курса доллара на межбанке за последнюю неделю

То есть для того, чтобы сохранялась относительная стабильность всех сегментов валютного рынка, сейчас:

либо межбанк должен опять откатываться, или, по крайней мере, перестать расти нынешними темпами;

либо наличный рынок начнет корректировать свои ценники в сторону роста, чтобы обеспечить себе достаточный уровень доходности этих операций.

Судя по данным наличного рынка, мы идем по второму сценарию: начался рост ценников продажи обменок.

Надо учитывать, что сейчас частично подобная диспропорция разных сегментов валютного рынка сглаживается за счет механизма покупки валюты на карты или трехмесячные конверсионные валютные депозиты. Это продолжает работать, как предохранитель от излишнего «разогрева» и перекосов курсообразования на украинском валютном рынке. Поскольку такая возможность снижает давление в наличном сегменте и переводит приличную часть спроса со стороны населения в безналичную форму.

Но стоит помнить, что, в конечном итоге, эти механизмы эффективны только в том случае, если банки могут без ограничений и практически в любое время покупать валюту на межбанке у Нацбанка, как главного продавца валюты на торгах.

Если НБУ прекратит эту практику или сократит объемы распродаж ЗВР под данные операции, ситуация на валютном рынке сразу изменится. Давление на курс гривны усилится как на межбанке, так и на наличном рынках.

Поэтому полностью устранить «многокурсие», то есть почти сравнять официальный, межбанковский и наличный курсы доллара, Нацбанку не удастся, именно в силу экономических причин разного функционирования этих сегментов валютного рынка.