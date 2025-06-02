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2 июня 2025, 7:30 Читати українською

Минус $3,6 млрд на экспортных «европошлинах»: как это скажется на курсе гривны

Первая рабочая неделя июня на валютном рынке Украины пройдет под влиянием факторов, которые можно смело разделить на те, которые зависят сугубо от ситуации на нашем рынке, и на те, на которые ситуация в самой Украине никак не влияет.

Первая рабочая неделя июня на валютном рынке Украины пройдет под влиянием факторов, которые можно смело разделить на те, которые зависят сугубо от ситуации на нашем рынке, и на те, на которые ситуация в самой Украине никак не влияет.

К наиболее важным из тех факторов, на которые события в Украине влиять не будут, и нашему Нацбанку придется просто учесть их в своей работе, а отечественный валютный рынок будет вынужден принять их как должное, стоит отнести:

1. Приближение заседания ЕЦБ по процентным ставкам, которое состоится 5 июня. В этот день и накануне традиционно нас ждут ралли по паре евро/доллар, что отразится на курсе евро и в Украине.

Напомню, что Европейский центральный банк постепенно снижает свои ставки для активизации европейской экономики через дешевые кредитные ресурсы при относительной стабилизации инфляции. В последний раз ключевые ставки ЕЦБ были снижены еще на 0,25% годовых. И с 23 апреля депозитная ставка составила 2,25%, ставка рефинансирования — 2,4% годовых, а ставка по маржинальной кредитной линии — 2,65%.

По прогнозам аналитиков, ЕЦБ снова снизит депозитную ставку еще на 25 базисных пунктов — до 2,0% годовых, что уже заложено рынком в сценарий развития событий.

А основное внимание участников рынка будет приковано к оценкам перспектив еврозоны главы ЕЦБ Кристин Лагард. И вот тут возможны два сценария:

а) Лагард говорит о стабилизации ситуации с инфляцией и практически закрепляет уверенность рынков в долгосрочном уровне всех трех ставок в пределах коридора от 2% до 2,4% годовых, что сейчас устраивает ЕЦБ с его таргетом инфляции в 2%.

б) Глава ЕЦБ еще раз говорит не только о текущей ситуации с инфляцией в еврозоне, но и подтверждает свое недавнее высказывание о том, что «евро может заменить доллар, как глобальная валюта, если ЕС укрепит финансовую архитектуру, ведь инвесторы все чаще предпочитают золото из-за нестабильности политики США».

Если события разворачиваются по сценарию (а), то рынки быстро приспосабливаются к новым решениям ЕЦБ, и на этом все. Но если глава ЕЦБ подтвердит амбиции по возможному поведению евро, как уже мировой валюты, по аналогу с теперешним положением доллара — сценарий (б), то рынки еще достаточно долго будут лихорадить. Ведь все ведущие мировые игроки начнут оценивать перспективы евровалюты, с учетом таких амбиций Евросоюза, и будут ждать от европейского регулятора последующих шагов по претворению этих целей в жизнь.

И тогда при сценарии (б) в итоге ралли по паре евро/доллар могут принять относительно затяжной характер, так как мировой валютный и фондовый рынок разделятся на тех, кто «поверит» в такие перспективы евро, и на тех, кто явно с этим не согласится. «Не понравится» это и Дональду Трампу, который продолжает делать ставку на доллар, как на единственную мировую валюту, и тогда геополитика снова пойдет еще большими темпами впереди экономики с ее непредсказуемостью и громкими заявлениями американского президента.

2. Развитие дальнейших событий вокруг торговой войн США-Китай и США-ЕС по пошлинам, их практическая реализация и последствия для мировой экономики. Пока наблюдаются очень слабые признаки уменьшения напряжения — перенос увеличения пошлин по ЕС и дополнительные переговоры с Китаем с тарифным перемирием на 90 дней.

Но тут снова непредсказуемость Дональда Трампа способна быстро изменять ситуацию, что делает рынки очень зависимыми от его высказываний, и главное — действий.

3. Возврат уже с июня пошлин на украинские товары со стороны Европы, отмененных в своей основной массе с начала войны рф против Украины. По подсчетам профильных министерств, это может привести к потере нашей страной ежегодно от $2,9 млрд до $3,6 млрд поступлений от экспорта, что начнет давить на курс гривны уже в ближайшем будущем. Ведь затраты валюты Нацбанком из ЗВР для поддержания курса гривны на межбанке увеличатся еще и на эти суммы из-за сокращения поступлений валютной выручки от наших экспортеров при сохранении постоянного высокого спроса на валюту со стороны импортеров.

Другие факторы, которые повлияют на курс

Из курсовых факторов, на которые влияют события в самой Украине, можно отнести:

1. Недавнее завершение месяца и начало нового отчетного периода, что увеличило активность клиентов и самих банков на межбанке в конце мая по закрытию внешних расчетов с контрагентами на 1-е число, но снизит активность рынка 2 июня — в первый рабочий день нового отчетного периода. Хотя, начиная со вторника, 3 июня, межбанк уже войдет в свой обычный деловой ритм на все последующие дни этой недели.

2. Обстановка на фронтах, что всегда психологически влияет на настроения участников валютного рынка, особенно — наличного.

3. Продолжение событий вокруг переговоров между Украиной и рф по завершению войны. В последнее время, после недавних массированных обстрелов россией украинских городов и территорий, Дональд Трамп начал говорить о введении дополнительных санкций против рф. Но пока активность боевых действий со стороны россии только увеличивается. Поэтому ждем дальнейших действий США по реальному увеличению санкций, а также новые ужесточения санкций со стороны Европы. Их действенность — сейчас принципиальный вопрос как для реального прогресса на переговорах, так и косвенно — для формирования настроений всех сегментов фондового и валютного мирового и украинского рынков.

4. ​В период с 2 июня по 4 июня сохранится тенденция относительно небольшой разницы между объемами купли и продажи валюты населением. И это положительный факт для нашего валютного рынка, так как при относительно стабильном курсе доллара в Украине на межбанке и небольших колебаниях наличных котировок — граждане «не срывают» свои гривневые ресурсы с текущих счетов в банках и не спешат «тариться» валютой в обменниках. В итоге это страхует нацвалюту на всех сегментах валютного рынка.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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5. НБУ продолжит присутствовать на торгах почти каждый день, и за счет своих интервенций по продаже доллара продолжит держать ситуацию под полным контролем.

К дополнительным позитивным для гривны сигналам можно отнести две важных новости конца прошлой недели:

1. Новость о том, что Украина получит около $3 миллиарда от Японии в рамках механизма ERA, используя доходы от замороженных активов россии;

2. Новость о том, что Украина и МВФ договорились на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), и, как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, — очередной транш в размере около $500 млн наша страна сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда, которое ожидается в ближайшие недели. Таким образом, сумма выплат по программе сотрудничества с МВФ составит более $10 млрд.

В первом случае по решению Японии — важно и само такое решение, но и сумма, которую получит Украина, а во втором — то, что Украина не только прошла в условиях войны уже «8-й тур» сотрудничества с МВФ, но и тот факт, что Фонд указал на продолжение прогресса в части экономических преобразований в стране, даже несмотря на продолжение агрессии рф против Украины.

Прогноз курса доллара и евро на 2−6 июня

Межбанк. Объемы ежедневных операций на межбанке по системе Блумберг в течение этой недели будут находиться в пределах от $140 млн до $230 млн. Наименее активным днем работы межбанка будет 2 июня, когда сработает эффект первого рабочего дня месяца. А наиболее активным периодом торгов будут 3−6 июня, когда все клиенты и сами банки уже войдут в привычный деловой ритм.

НБУ будет достаточно активно продавать доллар на торгах практически ежедневно в пределах объемов от $10−25 млн до $80−90 млн, в зависимости от активности на рынке импортеров. Среди покупателей снова будут заметны госструктуры, в том числе и по потребностям обороны и армии, но также и энергетики, импортеры топлива и ГСМ, а также поставщики товаров народного потребления. А главными продавцами будут уже традиционно сам Нацбанк, аграрии и IT-компании.

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,122 до 1,145 доллара за евро. В этом случае, если котировки безналичного доллара на межбанке 2−6 июня, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,30 до 41,75 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,33 до 47,80 гривен.

На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и в пределах 20−30 копеек по евро. Если 4 и 5 июня (перед и во время заседания ЕЦБ) на международных рынках возникнут существенные колебания по паре евро/доллар, что повысит риски скачков курса евровалюты и в Украине, то владельцы обменников расширят на этот период спред между покупкой и продажей евро до 30−70 копеек.

Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах 15−20 копеек как по доллару, так и по евро. Но в моменты возможной повышенной волатильности по евро на международных рынках они станут чаще менять свои ценники приема и продажи евро в течение дня, в зависимости от поведения евро как в мире, так и на нашем межбанке.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,20 до 48 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 46,30 до 47,90 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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