Рост инфляции и повышение учетной ставки НБУ подталкивают вверх и доходность депозитов и облигаций. Как при этих условиях стоит размещать деньги, и могут ли проценты по государственным облигациям вырасти в ближайшее время, разбирался «Минфин».

ОВГЗ остаются одним из самых популярных инвестиционных инструментов украинцев в последние годы. В настоящее время на руках у физлиц находятся государственные облигации на 176 млрд грн. Для сравнения: еще в начале года эта сумма составляла 112 млрд грн, то есть рост составляет 57%.

Если же взглянуть на объем портфеля на начало 2025 и 2024 годов, то тогда он составлял 78,5 и 53 млрд соответственно. То есть, по сравнению с этим временем, инвестиции граждан в государственные ценные бумаги выросли в разы.

Меняется и структура портфеля граждан. Если еще несколько лет назад больше его половины составляли бумаги, номинированные в долларах и евро, то сейчас на гривневые облигации приходится 61%. Причина — как в высокой доходности облигаций в национальной валюте, так и в существенном снижении предложения валютных бумаг — Министерство финансов полагается на международную помощь, а на внутреннем рынке занимает почти исключительно гривну.

Как меняется доходность ОВГЗ

Начиная с конца июля, НБУ уже трижды повышал учетную ставку. Начиная с отметки в 15%, она выросла до 16,5%. То есть прибавила 1,5 п.п. Исходя из учетной ставки, регулятор устанавливает проценты, по которым предоставляет кредиты банкам. Соответственно, это влияет на стоимость всех денег в стране.

Это в теории. Теперь посмотрим, как изменились ставки на практике. Начнём с депозитов. В последних числах июля доходность по годовым гривневым вкладам составила 13,12%, а сейчас выросла до 13,84%. То есть лишь на 0,72 п.п. Таким образом, рост ставок по депозитам примерно в два раза отстает от темпов повышения учетной ставки.

28 июля, накануне первого в цикле повышения учетной ставки, Минфин разместил ОВГЗ с погашением примерно через год с доходностью 15,13%. А по результатам аукциона, ценные бумаги с погашением в январе 2028 года (т.е. через 1 год и 2 месяца) были размещены со ставкой 15,06%. Таким образом, мы можем говорить, что проценты по государственным бумагам не только не выросли, но и незначительно снизились.

На вторичном рынке доходность примерно такая же. К примеру, Приватбанк предлагает бумаги с погашением в начале ноября следующего года с доходностью 15%.

Отсутствие роста доходности облигаций свидетельствует о том, что изменение учетной ставки — лишь ориентир для стоимости денег, а не правило для корректировки. Не меньше значать потребность заемщика в дополнительных ресурсах, количество желающих инвестировать и т. д. В настоящее время, как отмечают эксперты ICU, спрос на ОВГЗ выше предложения, а потому в условиях дефицита Минфин может диктовать свою цену.

Стоит ли ожидать роста доходности

В течение этого года Нацбанк уже 4 раза ухудшал прогноз инфляции и сейчас ожидает, что, по итогам года, она составит 12,5%. Приблизительно на таком же уровне роста цен ожидают и эксперты ICU.

Кроме значительной инфляции, Минфин сталкивается с проблемой невыполнения бюджета. Как сообщают в парламенте, за первые 9 месяцев года правительство недополучило 73,7 млрд грн запланированных доходов. В частности, самое большое отставание от плановых показателей было зафиксировано по трем основным налогам. Импортный НДС принес на 47,5 млрд грн меньше ожидаемого, НДС из произведенных в Украине товаров недовыполнен на 44,7 млрд грн, а внутренний акциз — на 29,8 млрд грн. Некоторые другие налоговые поступления пока еще перевыполнялись, что позволяет ограничивать потери бюджета, но, несмотря на это, они составляют десятки миллиардов гривен, а при тяжелых экономических условиях могут стать еще более ощутимыми. Как следствие, Министерство финансов не сможет столь уверенно диктовать свои условия.

«Если инфляция и дальше будет расти, дефицит бюджета будет увеличиваться, то и учетная ставка будет расти, а это, в свою очередь, повлияет на рост доходности ОВГЗ. Пока не видим причин для снижения ставок, инфляция растет, и на ближайшие полгода оснований для снижения нет», — рассказали «Минфину» эксперты инвестиционной компании Кинто.

Подобной позиции придерживается и руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко. «Я не вижу предпосылок для снижения доходности гривневых ОВГЗ. Наоборот, усиливаются факторы, которые могут оказывать давление на ставки в сторону роста. В первую очередь это ускорение инфляции, ухудшение экономической ситуации и усиление российских атак на энергетическую и складскую инфраструктуру, что создает дополнительные затраты для бизнеса и давление на цены. В таких условиях НБУ может быть вынужден пересмотреть учетную ставку в сторону повышения. Дополнительным фактором будут оставаться значительные потребности Минфина в финансировании дефицита бюджета. Поэтому в ближайшие 6−12 месяцев я оцениваю рост ставок (хотя и медленный) как вполне реальный», — отмечает он.

В то же время, готовя будущие прогнозы, НБУ не теряет оптимизма. Он ожидает, что уже в следующем году инфляция снизится до 7,3%, а в 2028 году вернется к целевому уровню в 5%.

Финансовый сектор в целом разделяет такие ожидания. Соответствующий вывод мы можем сделать по тенденциям на депозитном рынке, где проценты по вкладам на 6 и 9 месяцев превышают годовые ставки. Такая ситуация возникает тогда, когда банки не готовы фиксировать высокую доходность на долгий период и ожидают снижения ставки регулятора.

Какие облигации покупать

В целом рынок ОВГЗ находится в ситуации неопределенности, когда несколько объективных факторов подталкивают чиновников к увеличению доходности по ОВГЗ, но Министерство финансов, полагаясь на международную помощь, готово переждать эту бурю, не повышая проценты по облигациям.

В этих условиях мы можем ожидать, что повышение ставок по облигациям, если и произойдет, то будет незначительным — в пределах 0,1−0,4 п.п. То есть это будет не та ставка, ради которой стоит сидеть в кеше или краткосрочных бумагах, опасаясь упустить выгодное предложение.

Эксперты Кинто советуют инвесторам покупать самые длинные ОВГЗ, по которым все еще можно рассчитывать на самую высокую доходность. К примеру, по бумагам с погашением в начале 2030 года можно зафиксировать доходность около 17%. Такой вариант особенно интересен тем, кто верит в прогнозы НБУ о снижении инфляции уже в следующем году. Если эти расчеты оправдаются, новые выпуски облигаций могут выпускаться под 10% или меньше.

В то же время для более пессимистично настроенных инвесторов «заморозить» свои средства сразу на три года может выглядеть как неоправданный риск.

В такой ситуации Сергей Гончаренко советует исходить не столько из доходности и возможных изменений, сколько из собственных финансовых потребностей. «Я предпочитаю диверсификацию портфеля по срокам погашения. То есть, в зависимости от собственного инвестиционного горизонта, следует совмещать короткие, среднесрочные и долгосрочные ОВГЗ. Такой подход позволяет сбалансировать денежные потоки: регулярно получать средства от погашения более коротких выпусков, сохранять возможность реинвестирования по актуальным ставкам и фиксировать текущую доходность на более длительный период», — объясняет он.

По его словам, главное — правильно подобрать структуру портфеля, согласно будущим потребностям в деньгах. «Не стоит концентрировать все вложения только в коротких или только в длинных бумагах. Распределение по срокам погашения дает инвестору больше гибкости и позволяет лучше управлять ликвидностью портфеля», — отмечает эксперт.