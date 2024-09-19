ФРС снизил ключевую ставку впервые с 2020 года: что будет с долларом в Украине и мире

18 сентября Федрезерв США впервые с марта 2020 года снизил свои процентные ставки сразу на рекордные 0,5 % годовых: что будет с долларом в мире и в Украине в ближайшее время.

Цикл снижения процентных ставок в мире стал реальностью. 12 сентября ЕЦБ принял уже второе в этом году решение о снижении ставок после замедления темпов потребительской инфляции в августе до 2,2% (хотя базовая инфляция пока сохраняется в ЕС на уровне около 2,8%). Теперь базовая процентная ставка в Еврозоне опустилась до 3,65%, маржинальная кредитная ставка составляет 3,9%, а ставка по депозитам — 3,5% годовых. После решения европейцев все внимание мировых инвесторов было приковано к решениям Федрезерва США 18 сентября.

Несмотря на то, что американская экономика давно выглядит более привлекательной, по сравнению с европейской, ФРС долго колебался в принятии решения о начале снижения ставок.

В последний раз на заседании 31 июля, сохранив ключевые ставки на уровне 5,25−5,5% годовых, регулятор явно перестраховывался. Но хорошие данные Минтруда США по потребительской инфляции (CPI) о замедлении в августе роста цен до 2,5% в годовом исчислении окончательно убедили чиновников Федрезерва в необходимости начать смягчение монетарной политики. Тем более, что при такой динамике потребительских цен вероятность снижения показателей инфляции до целевого уровня Федрезерва 2% в сентябре уже достаточно велика.

То, что инфляция вернулась почти к таргету в 2% без рецессии и без существенного роста безработицы — редкое явление в мировой практике. Но тут на руку Штатам сыграло совпадение сразу нескольких факторов: периодическое проседание цен на нефть, активность американского фондового рынка с неплохими показателями большинства компаний из списка S&P 500, активизации местного военно-промышленного комплекса, в том числе и за счет войны в Украине и военным заказам, связанным с обороной Израиля, как стратегического союзника США на Ближнем Востоке.

Главное из пояснительной записки ФРС

В стейтменте (пояснительной записке, которую ФРС выдает по итогам своего заседания по монетарной политике) сказано, что американская экономика продолжает развиваться солидными темпами. На это указывают недавние индикаторы. Во II квартале ВВП США вырос на 3% квартал к кварталу. Согласно оценке достаточно динамичного сервиса ФРБ Атланты GDPNow, в III квартал ВВП США может увеличиться на 2,9%.

Уровень безработицы остается низким, хотя за год увеличился с 3,5% до 4,1%. Инфляция продолжила двигаться к цели регулятора: потребительские цены в августе поднялись на 2,5% — это минимальное значение с февраля 2021 года. Размах колебаний за 12 месяцев — от 3,7% до 2,5%.

Долгосрочные цели ФРС — максимальная занятость и инфляция на уровне 2%. Комитет по операциям на открытом рынке стал более уверенным в том, что инфляция движется к 2%.

Американский ЦБ продолжит учитывать входящие данные, изменение прогноза и баланс рисков для принятия решений по монетарной политике. Комитет готов скорректировать денежно-кредитную политику, если появятся риски для достижения целей. ФРС учитывает широкий спектр информации, включая условия на рынке труда, инфляционные давления и ожидания, ситуацию на финансовых рынках, события за пределами Штатов.

Прогноз FOMC и речь Джерома Пауэлла

В рамках ежеквартального прогноза ФРС ухудшила оценку роста американской экономики в 2024 году до 2%, с июньских 2,1%, на 2025 год она сохранена на уровне 2%. Прогноз по инфляции на нынешний год снижен с 2,6% до 2,3%, на следующий — с 2,3% до 2,1%.

На своей пресс-конференции глава Джером Пауэлл назвал снижение ставки «перекалибровкой» политики центрального банка, отметив, что ФРС продолжит принимать решения на каждом заседании.

По его словам, сейчас цель ФРС — поддерживать стабильную инфляцию, одновременно гарантируя, что уровень безработицы не вырастет. Так что инвесторам следует воспринимать снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов, как признак ее «твердой приверженности» достижению этой цели.

При этом глава Федеральной резервной системы не видит «повышения» риска экономического спада в Штатах. «Сейчас я не вижу в экономике ничего, что указывало бы на то, что вероятность рецессии, простите, спада, повышена», — сказал он.

Поэтому регулятор не спешит смягчать политику. «В SEP (Summary of Economic Projections) нет ничего, что указывало бы на то, что комитет торопится это сделать», — сказал Пауэлл на пресс-конференции. Этот процесс развивается со временем".

Так называемый «точечный график» показал, что 19 членов FOMC, как голосующие, так и неголосующие, видят базовую ставку по федеральным фондам на уровне 4,4% к концу этого года, что эквивалентно целевому диапазону от 4,25% до 4,5%. Два оставшихся заседания ФРС в этом году запланированы на 6−7 ноября и 17−18 декабря.

В то же время глава регулятора не ожидает возвращения эпохи дешевых денег.

«Интуитивно большинство, по крайней мере, очень многие люди, сказали бы, что мы, вероятно, не вернемся к той эпохе, когда суверенные облигации на триллионы долларов торговались по отрицательным ставкам. Я лично считаю, что мы к этому не вернемся», — добавил Пауэлл.

Реакция рынков

На фоне решения ФРС резко выросли акции коммерческих банков. Бумаги некоторых из них достигли сессионных максимумов. SPDR S&P Bank ETF вырос на 2,4%. ServisFirst Bancshares и Glacier Bancorp прибавили по 4% каждый. Региональный банковский ETF SPDR S&P вырос на 3,3%, показав лучший день с 23 августа.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в среду доходила до $2 627 за тройскую унцию после того, как ФРС снизила ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Однако затем котировки откатились к $2 577 после пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не спешит и далее агрессивно снижать ставку в этом году, передает Bloomberg.

На финансовом ресурсном рынке стоит ожидать постепенного снижения доходности американских «трежерис». Поэтому сейчас часть спекулянтов начнет активно скупать долгоиграющие американские казначейские бумаги, чтобы зафиксировать высокую доходность, которая пока остается на уровне «периода высоких ставок». А это привлечет значительные объемы дополнительного капитала в бюджет США.

Кроме того, после завершения выборов американская экономика станет более прогнозируемой, что укрепит доверие инвесторов к доллару и усилит его позиции в мире.

Тем более, что теперешний главный конкурент США в борьбе за деньги консервативных инвесторов (в связи с проблемами в китайской экономике) — европейский рынок, — сейчас выглядит хуже американского. ЕЦБ придется и далее снижать свои процентные ставки, чтобы поддержать охлаждающуюся экономику Еврозоны. А значительная часть экономической элиты Европы сейчас заинтересована в ослаблении позиций неожиданно выросшего евро, чтобы повысить конкурентоспособность европейских товаров в мире.

В итоге совпадение интересов многих групп инвесторов и спекулянтов сыграет на укрепление позиций доллара и проседание евро уже в среднесрочной перспективе к уровням в 1,06−1,09 доллара, а при самом оптимальном для США варианте — и до 1,02−1,05 доллара в течении первой половины 2025 года.

Хотя на первом этапе реакция рынка на резкое снижение ставок ФРС как раз обратная: евро ситуативно взлетел по состоянию на 21:20 по Киеву в преддверии пресс-конференции Джерома Пауэлла, которая началась в 21:30 по Киеву.

Снижение процентных ставок Федрезерва спровоцирует и дополнительный спрос на золото со стороны тех консервативных инвесторов, кто в условиях перенасыщения денежных рынков ликвидностью, как последствий пандемийной политики «количественного смягчения» снова сделает ставку на покупку этого драгметалла.

Это может на фоне геополитических и военных мировых катаклизмов привести к новым ситуативным рекордам по цене золота. По слухам на рынке драгметаллов, к активной скупке золота присоединился не только Китай (что было ранее), но теперь и Индия. А это — два крупнейших потребителя физического золота в мире.

Что будет с долларом и евро в Украине

В условиях войны украинский валютный рынок сейчас больше завязан не на глобальных мировых экономических процессах перетоков капиталов, а на следующих основных вещах:

1) размер ЗВР, который, в свою очередь, полностью зависит от размеров международной финансовой помощи, графика и его выполнения нашими западными партнерами;

2) финансирование бюджетного дефицита и согласованность действий Нацбанка и правительства в решении этой задачи. При этом власти придется соблюдать требования МВФ, что предполагает неэмиссионное наполнение доходной части бюджета;

3) экономическая активность бизнеса и населения в условиях войны, объем экспорта-импорта, доверие граждан к нацвалюте и банковской системе, а также политика Нацбанка в части поддержания курса гривны (частота интервенций на межбанке, валютные ограничения, активность граждан по покупке валюты и вложении средств в гривневые инструменты — вклады и ОВГЗ).

Поэтому курс безналичного доллара, как официальный, так и частично межбанковский, учитывая, что Нацбанк — главный продавец валюты на торгах, в первую очередь сейчас будут ориентироваться на поведение Нацбанка на межбанке и его готовность тратить ЗВР на поддержание нацвалюты.

Пока резервы превышают $42,3 млрд, чего абсолютно достаточно для относительной стабильности украинского межбанка и опосредованно — наличного рынка. Судя по последним выкладкам по бюджету на 2025 год и действиям регулятора на межбанке в сентябре, нас ждет плавная девальвация гривны к уровням около 41,70−42,10 гривен на межбанке к концу 2024 года.

А на наличном рынке курс американской валюты к концу года приблизится к уровням коридора в 42−43 гривны. В этом случае международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев. То есть доллар будет постепенно дорожать.

В 2025 году тренд укрепления доллара на внешних рынках начнет выдыхаться, а в Украине курс американской валюты останется заложником поведения Нацбанка на рынке.

А вот по курсу евро в Украине ситуация станет еще более сложной. Тут на курс евро будут одновременно влиять как фактор международного ослабления евро относительно доллара, так и рост курса доллара относительно гривны.

Поэтому при базовом сценарии роста курса доллара на межбанке до 41,70−42,10 гривен к концу 2024 года и соотношения пары евро/доллар в пределах 1,06−1,09 доллара за евро курс безналичного евро к концу 2024 года будет в пределах коридора от 44,20 до 45,89 гривен. То есть несколько ниже, чем теперешние котировки на торгах. А на наличном рынке курс евро к концу года приблизится тогда к уровням коридора в 44,52−46,87 гривен.

В 2025 году курс евро в Украине будет полностью зависеть от тех же факторов — курса евро относительно доллара на внешних площадках и от динамики курса доллара относительно гривны на нашем рынке. В этом случае пересчет текущего соотношения пары евро/доллар и действующего на этот момент курса доллара относительно гривны и будет формировать курс евро относительно гривны.

В условиях глобальной мировой неопределенности, а также войны в Украине и всех рисков, связанных с нею, я бы посоветовал гражданам провести диверсификацию своих сбережений в пропорции:

гривна — до 45−50% денежных сбережений,

валюта — 50−55% в пропорции 50/50 доллар и евро.

При желании, валютную часть сбережений можно разбить на корзину 50% — доллар, 35% — евро, 15% — швейцарский франк, канадский доллар и английский фунт. И обязательно пересматривать эту корзину своих сбережений и вложений ежемесячно, в зависимости от происходящих событий. Этот совет по диверсификации я давал недавно перед заседанием ЕЦБ 12 сентября, сохраняю его и после заседания ФРС США 18 сентября.