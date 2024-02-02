Пятничный обвал евро в мире и снижение доллара в Украине: какие ценники выставят обменники

Евро падает к вечеру пятницы. Почему, как это отразится на наличном рынке и каким будет курс на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

За прошедшую неделю на валютном рынке Украины гривна несколько укрепила свои позиции. Если посмотреть только на курсы начала торгов понедельника, 29 января, и завершения пятничной сессии, 2 февраля, то котировки продажи безналичного доллара просели почти на 29 копеек — с 37,75/37,79 до 37,47/37,505 гривен.

А курс продажи евро на межбанке за этот же период упал на 41 копейку — с 40,9172/40,9492 до 40,5013/40,5354 гривен к закрытию пятничной сессии.

Немаловажную роль в таком приличном проседании евро сыграли международные торги именно самой пятницы, когда к вечеру евро относительно доллара быстро обвалился с 1,0885 до 1,0795. И за счет автоматического пересчета соотношения евро/доллар (падение почти на 1 американский цент) и курса доллар/гривна на межбанке (курс продажи доллара просел за пятницу почти на 17 копеек) это только усилило ситуативное падение евро относительно гривны за данный период.

При этом наличный рынок реагировал на все достаточно спокойно, и вечером 2-го февраля обменники финкомпаний продавали доллар без всякого ажиотажа по 38,05- 38,15 гривен, а евро — по 41,55−41,70 гривен.

На курс доллара на межбанке и опосредованно на официальный курс гривны уже традиционно влиял НБУ своими интервенциями и их ценниками. А на курс евро — поведение пары евро/доллар в преддверии, во время и сразу после комментариев главы Федрезерва США по решениям американского регулятора по ставкам (31 января).

График пары евро/доллар 26 января — 2 февраля:

Украинский межбанк по евро:

Официальный курс доллара и евро относительно гривны:

В итоге, неделю можно назвать достаточно позитивной для гривны, да еще и с учетом прояснения ситуации вокруг объемов международной финансовой помощи Украине от Евросоюза в размере 50 млрд евро на протяжении 4 лет.

Чтобы завершить обзор ситуации на валютном рынке последних дней, следует отметить, что из глобальных факторов, которые повлияли на поведение доллара и евро в мире, и опосредованно — в Украине, главным было то, что и ЕЦБ (еще 25 января), и ФРС США (31 января) сохранили свои процентные ставки на том же уровне.

Напомню, что по ЕЦБ сейчас базовая ставка 4,5% годовых, по маржинальной кредитной линии — 4,75%, по депозитной линии — 4%. А по ФРС сохранен диапазон 5,25%-5,5% годовых. То есть ставки в долларе сейчас продолжают оставаться выше, нежели в евро, что приводит к повышенному интересу инвесторов к части американских инструментов и перетоку капиталов в США.

Именно такой ситуативный расклад, да еще и на экономических данных по ЕС и по США, частично и привел к резкому укреплению в эту пятницу позиций доллара относительно евро почти на 1 американский цент, что немало в условиях западных рынков.

Но нужно понимать, что участники рынка закладывали в своих расчетах сохранение ставок и ЕЦБ, и ФРС США. То есть в эти дни для всех игроков было важнее даже не само решение обоих регуляторов, а именно видение ЕЦБ и ФРС США по времени начала периода снижения ключевых ставок. И похоже, американцы пока выигрывают эту битву за предпочтения инвесторов. А это поддерживает доллар на рынке.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 3−4 февраля

Пятничное резкое проседание евро на международных рынках заставит владельцев обменников внимательно следить за поведением евро сегодня, 2 февраля, на ночных для Украины азиатских торгах, чтобы в субботу и воскресенье выставить «правильные курсы» по евровалюте.

Несмотря на относительную стабильность ситуации, владельцы обменников не захотят сейчас рисковать. Особенно по евро. И постараются переложить все курсовые риски на своих клиентов, даже работая в формате «с оборота».

При этом видение по перспективам евро и доллара в Украине у аналитиков сетей обменников сейчас разное. Именно это снова и приведет к достаточно значительному разбросу валютных котировок на нашем наличном рынке на выходных по евровалюте.

Большинство обменников в эти субботу и воскресенье будут работать с достаточно приемлемым и консервативным спредом между покупкой и продажей в пределах до 15−25 копеек по доллару и до 20−35 копеек по евро.

Но часть финансистов по-прежнему в районах с низкой конкуренцией продолжат выставлять спред в пределах и до 1 гривны по обеим валютам, в надежде дополнительно заработать на ситуативных потребностях граждан в гривне.

Поэтому советую перед тем, как проводить валютообменные операции с евровалютой 3−4 февраля, вначале провести хотя бы короткую «ознакомительную экскурсию» по обменникам в своем районе, чтобы выбрать оптимально подходящий вариант и не прогадать. Разброс ценников в разных сетях обменников может в эти дни даже в одном районе с легкостью быть в пределах до 10−30 копеек на евро как по курсам покупки, так и по курсам продажи.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу-воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,60 до 37,90 гривен и продажа от 38,00 до 38,30 гривен.

А курс по евровалюте владельцы обменников на выходных выставят в пределах широкого коридора: прием от 40,50 до 41,45 гривен и продажа от 41,55 до 41,80 гривен.