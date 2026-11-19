Снижение котировок евро дает хорошую возможность затариться евровалютой подешевле. Но у многих возникает вопрос — если евро падает на внешних рынках, не лучше ли подождать, когда его котировки опустятся еще и в Украине? Разберем эту ситуацию, чтобы облегчить принятие решения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и угроза возобновления боевых действий между США и Ираном усилили позиции доллара на мировом валютном рынке. За последние недели американская валюта заметно укрепилась, тогда как евро оказался под давлением.

Динамика пары евро/доллар

Это отразилось на поведении курса евро относительно гривны на украинском валютном рынке. В первую очередь на межбанке, несколько меньше — на наличном рынке.

Динамика курса евро (межбанк)

Динамика наличного курса евро

Главными проблемами для евро в ноябре-декабре 2026 года остаются:

Высокие цены на энергоносители. На момент написания статьи нефть марки Brent стоит порядка $91 за баррель. Высокие нефтяные прайсы угрожают раскручиванием инфляции в энергозависимом Евросоюзе. Кроме того, рост стоимости европейских товаров снижает их конкурентоспособность.

Динамика цен нефти Brent

Война россии против Украины создает потенциальную угрозу вооруженного конфликта между НАТО и рф (особенно в прибалтийском регионе), а также существенно увеличивает военные и экономические риски в тех регионах, которые находятся в непосредственной близости от границ агрессора.

Долговой кризис во Франции, усиление «правых» и «левых» настроений в Испании, Германии и Италии. Во 2 квартале 2026 года госдолг Франции достиг 3,6 трлн евро (119% ВВП) и продолжает расти. Дефицит ее бюджета прогнозируется на уровне 5,4% ВВП, при нормах Евросоюза не более 3% ВВП.

Дополнительным фактором давления на евро стало сокращение ВВП Франции в 3 квартале 2026 года на 0,1%, что усилило опасения по поводу возможной рецессии. На этом фоне французское правительство вынуждено искать способы сокращения бюджетных расходов как минимум на 43 млрд евро, в том числе за счёт урезания социальных гарантий и финансирования государственных услуг. Такие меры рискуют ещё больше обострить социальную напряжённость в стране.

На Францию в 2026 году приходится порядка 15,5−15,9% совокупного ВВП Евросоюза, поэтому экономические проблемы страны неизбежно будут оказывать давление на евро. Дополнительным источником рисков для европейской валюты становится усиление позиций радикальных политических сил в ЕС. В частности, неопределённость создают предстоящие, 29 ноября, досрочные парламентские выборы в Испании, по итогам которых к власти могут прийти радикальные политические силы.

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На этом фоне повышенная волатильность евро может сохраняться как минимум до конца ноября, а возможно, и до середины декабря — как по отношению к доллару и другим мировым валютам, так и к гривне.

Впрочем, доллар США на этом фоне также нельзя считать безусловно надёжным активом для инвесторов. Растущий госдолг США, достигший $40 трлн, и перспективы усиления политического противостояния между обновлённым составом Конгресса и администрацией Дональда Трампа с января 2027 года создают дополнительные риски для американской валюты. В сочетании с ускорением инфляции и угрозой рецессии в США эти факторы ставят под сомнение устойчивость позиций доллара в среднесрочной перспективе.

С учётом возросших геополитических и экономических рисков, мой прогноз по паре евро/доллар до конца 2026 года предполагает достаточно широкий коридор — от $1,085 до $1,13 за евро. При этом на фоне геополитических, военных и экономических новостей амплитуда внутридневных колебаний курса может достигать 0,5−1,1 американского цента за евро.

Каким будет курс евро в Украине до конца 2026 года

Официально Нацбанк продолжает привязывать курс гривны к доллару США. Тем не менее через политику «гибкого курсообразования» регулятор старается максимально сглаживать колебания евро относительно гривны. То есть работает по факту с бивалютной корзиной.

Курс национальной валюты — лишь один из инструментов экономической политики государства. В условиях войны при формировании курсовой политики НБУ приходится учитывать ряд дополнительных факторов. Вот одни из основных:

Значительную часть международной финансовой помощи Украина получает от ЕС в евро, что постепенно меняет валютную структуру международных резервов страны. При существенном снижении официального курса евро к гривне отрицательная переоценка активов, номинированных в европейской валюте, увеличивается, что отражается на балансе Нацбанка.

Например, на 1.09.2026 года сумма резервов в евро в ЗВР Украины находилась в пределах эквивалента $10,4 млрд (21,4% от тогдашнего размера резервов в сумме $48,67 млрд). С учетом последних международных поступлений за октябрь, данный показатель на 1 ноября уже составил $11,7 млрд (23,9% от суммы всех резервов в $49 млрд). Поскольку EC на прошлой неделе заявил об оперативном выделении Украине еще порядка 8 млрд евро, доля евровалюты в структуре украинских резервов будет расти.

Значительная часть налоговых сборов и таможенных платежей, которые идут в украинский бюджет, привязаны к официальному курсу евро. Соответственно, государству не выгодно сильное проседание курса евро к гривне, так как это снижает объем собранных налогов.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

С начала 2026 года диапазон колебаний официального курса евро к гривне не превысил 2,45 грн. Если на 1 января Нацбанк установил курс на уровне 49,7947 грн/евро, то к 24 августа он достиг годового максимума — 52,2492 грн/евро, после чего начал постепенно снижаться. По состоянию на 18 ноября официальный курс европейской валюты составил 49,8561 грн/евро. Таким образом, с начала года евро подорожал всего на 6 копеек.

Такая динамика свидетельствует о стремлении НБУ сглаживать валютные колебания. С учётом военных рисков и экономических условий, в которых Украина живёт в 2026 году, диапазон колебаний курса евро к гривне остаётся достаточно умеренным.

Евросоюз остаётся крупнейшим торговым партнёром Украины. За первые восемь месяцев 2026 года товарооборот со странами ЕС составил $43,6 млрд, или около 46,9% общего внешнеторгового оборота страны. При этом украинский экспорт в ЕС достиг $15,78 млрд, а импорт европейских товаров — $27,81 млрд. Таким образом, дефицит торговли со странами Евросоюза составил $12,03 млрд.

Дальнейшее существенное ослабление евро по отношению к гривне может привести к увеличению торгового дефицита. Удешевление европейского импорта усилит его конкурентные преимущества на украинском рынке, создав дополнительные риски для отечественных производителей.

Даже этих трёх аргументов достаточно, чтобы предположить, что в условиях высокой зарегулированности украинского валютного рынка, где ключевую роль играет НБУ, регулятор будет стремиться не допустить дальнейшего резкого ослабления евро к гривне, учитывая возможные негативные последствия для экономики страны.

Нацбанк, скорее всего, продолжит сглаживать курсовые колебания за счёт интервенций по продаже доллара на межбанке, косвенно влияя и на курс евро к гривне. Такая политика позволит минимизировать влияние волатильности мирового валютного рынка на динамику курсов доллара и евро в Украине.

В этой ситуации считаю ситуативное проседание курса евро в Украине явлением очень кратковременным. Скорее всего, Нацбанк достаточно быстро начнет «подыгрывать» укреплению позиций евро в Украине и возврату его ценников к уровням свыше 50 гривен за евро.

Поэтому для тех, кто в силу разных причин задумывается о покупке евровалюты, я бы особо с этим не тянул, а рассматривал текущее проседание курса, как возможность приобрести евро дешевле.

Тем более, если вспомнить, какие уровни курса доллара правительство закладывает в проект бюджета на 2027 год. Напомню, что Кабмин верстал проект бюджета-2027 на основе среднегодового курса 47,1 грн/$, на конец года — 48,3 грн/$.

Официально в своей денежно-кредитной и курсовой политике НБУ не привязывается к бюджетным параметрам. Но по факту, да еще и в условиях войны, эти параметры он тоже не может полностью игнорировать.

Даже если соотношение евро/доллар сохранится на нынешнем, достаточно низком, по оценкам экспертов, для европейской валюты уровне — $1,09−1,10 за евро, исходя из курсовых ориентиров, заложенных в проект госбюджета на 2027 год, среднегодовой курс евро составит 51,33−51,81 грн, а к концу следующего года достигнет 52,64−53,13 грн.

Это существенно выше текущих котировок. По состоянию на утро 18 ноября 2026 года евро на межбанке торговался в пределах 49,57−49,62 грн, в кассах банков — 50,37−50,85 грн, в обменниках финкомпаний — 50,70−51 грн.

И это еще один аргумент для покупки евровалюты на ситуативном ослаблении. Прежде всего для тех, кто планирует диверсифицировать свои сбережения или планирует расходы в евро.