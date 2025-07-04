Доллар VS евро: что происходит с валютой в Украине

Начало июля не внесло особой ясности в перспективы как поведения пары евро/доллар на мировых площадках, так и в перспективы гривны относительно этих валют на нашем внутреннем украинском валютном рынке. Слишком уж много разноплановых факторов влияют сейчас на ситуацию.

Сенат США с минимальным преимуществом одобрил 1 июля налоговый законопроект Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении государственных расходов. Документ предусматривает продление налоговых льгот, введенных в первую каденцию Трампа, а также ряд новых преференций для отдельных групп американцев. При этом он предусматривает и увеличение госрасходов США на безопасность границ и оборону.

Финансировать эти шаги планируется, в частности, за счет сокращения социальных программ, таких как Medicaid (медицинское страхование для малоимущих) и программы продовольственных талонов для нуждающихся. Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса США, только налоговые положения этого законопроекта увеличат дефицит государственного бюджета на $3,8 трлн до 2034 года.

Это вызвало серьезные опасения среди мировых инвесторов по поводу устойчивости американских государственных финансов. И уже почти никто не сомневается в том, что этот «красивый закон», по словам Дональда Трампа, быстро будет запущен в реальную работу.

Главным ключевым месседжем для инвесторов во всех этих политических американских играх можно считать новую реальность — США меняют приоритеты в своей экономической политике на ближайшие годы. И в итоге основными для Штатов становятся сокращение налогов для отдельных групп американцев с увеличением при этом расходов по обороне и безопасности, в то время как соцпрограммы и фискальная дисциплина отходят на второй план.

А новым тревожным сигналом для всех рынков можно считать то, что США получат увеличение дефицита бюджета еще на $3,8 трлн. И это подтверждает опасения мировых инвесторов по поводу роста внешнего и внутреннего долга США, усиливает давление на доллар и спровоцирует очередную эпоху нестабильности в глобальном финансовом мире.

Кроме этого, на момент написания статьи так и не решен вопрос по введению/не введению повышенных американских пошлин на товары из ЕС (дедлайн 9 июля) и запуска ответных действий Евросоюза, что напрямую влияет на поведение пары евро/доллар.

График пары евро/доллар

И в итоге пока сохраняется тренд на постепенное укрепление позиций евро в мире за счет его большей предсказуемости и низкой инфляции в ЕС (около 2%) на фоне еще большего числа вопросов к доллару США, как мировой валюте. Да еще и периодическими курсовыми ралли по этой паре на любых высказываниях Дональда Трампа по таможенной войне с Евросоюзом и затем ответными комментариями этих возможных действий со стороны чиновников Евросоюза.

Все это напрямую влияет на курс евро в Украине по отношению к гривне. И в подобной ситуации потенциал роста евро у нас в стране к гривне пока явно не исчерпан.

Параллельно с этим и доллар в Украине продолжает расти небольшими темпами к курсу гривны. Но уже за счет наших, сугубо украинских военных и экономических реальностей. То есть по факту гривна девальвирует и относительно доллара, и относительно евро. Правда, к евро значительно большими темпами за счет синергии роста курса доллара относительно гривны и укрепления евро к доллару на мировых площадках. Приближение курса евро к отметке в 50 гривен уже ощущалось в начале этой недели, и это явно не последняя попытка евровалюты пробить этот психологический уровень в ближайшее время.

К сожалению, во многом Нацбанк остается заложником ситуации с евро (а даже больше — с долларом) в мире. И он не всегда оперативно реагирует на проблему взлетов котировок именно евро относительно гривны. То есть наш регулятор упорно продолжает практику привязки гривны к доллару, хотя в международном торговом сегменте, а скоро и в части доли международной финансовой поддержки нашей страны западными партнерами, доля евро быстро растет. И по факту НБУ пытается сгладить колебания по доллару к гривне, но получает постоянный негативный «бумеранг» по евро.

Пока существуют многочисленные военные валютные ограничения, введенные самим Нацбанком, — эта тактика себя еще хоть как-то оправдывает. Но как только ситуация изменится (а она изменится), действующего механизма сдерживания и «управления» курсом доллара и через это опосредованно евро будет явно недостаточно. И курс начнет «прорывать» то на межбанке, то на наличном рынке.

То есть пока подобные дисбалансы курсового регулирования накапливаются, но достаточно скоро начнут прилетать к нашему регулятору неожиданными именно для него, но не для участников рынка, «сюрпризами».

Пока же, как всегда, всю неделю спрос на валюту был достаточно активен, и Нацбанку фактически ежедневно приходилось закрывать дефицит доллара за счет своих интервенций. У НБУ есть достаточные объемы ЗВР ($44,5 млрд на 1.06.2025), чтобы удерживать курс доллара от существенных скачков через применение политики «гибкого курсообразования» путем валютных интервенций по продаже американской валюты на нашем рынке, а вот по курсу евро он продолжает просто оставаться заложником поведения мировых рынков по паре евро/доллар.

Благодаря интервенциям Нацбанка котировки доллара на нашем межбанке особо не выросли, но и существенного проседания, которое периодически наблюдалось на мировых площадках в этот период тоже не происходило:

Курс безналичного доллара (межбанк)

За 30 июня — 4 июля курс продажи доллара на межбанке практически почти не изменился — с 41,73/41,76 до 41,72/ 41,76 гривен, а наличный доллар вечером пятницы 4-го числа в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,70 — 41,85 гривен.

По евро в силу описанных выше событий и взаимосвязей мирового и украинского валютных рынков ситуация была другой.

Курс безналичного евро (межбанк)

В итоге курс продажи безналичного евро за 30 июня — 4 июля вырос на 15 копеек — со стартовых уровней понедельника, 30 июня, 49,0160/49,0304 до 49,1545/49,1849 гривен к завершению сессии 4-го числа. Причем на пике спроса на евро межбанк почти подходил к отметкам в 49,50 гривен, а то и выше, что откровенно нервировало рынок и всех участников торгов. А наличный евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы 4 июля продавался в пределах 49,60 — 49,90 гривен, то есть уже достаточно близко к уровням в 50 гривен за евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 5−6 июля

Ближе к этим выходным ситуация осталась подвешенной как на мировом валютном рынке, так и в Украине. И поэтому владельцам обменников нет смысла брать на себя повышенные курсовые риски. Поэтому, они проработают в эти дни на наличном рынке со средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро.

По американской валюте спред между покупкой и продажей доллара будет в пределах 20−30 копеек, а по евро — в пределах 20−60 копеек. Оптовые обменники в эти субботу и воскресенье будут работать со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Курс наличного доллара на этих выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,60 гривен и продажа от 41,70 до 42,00 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,70 до 49,40 гривен и продажа от 49,45 до 49,90 гривен. Значительный разброс котировок по евро в разных сетях обменников сохранится.