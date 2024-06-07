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7 июня 2024, 19:30 Читати українською

Доллар ниже 41 грн, а евро — меньше 45: укрепится ли еще гривна и где остановится

Неделя на валютном рынке прошла достаточно динамично и с большим числом событий, по-разному повлиявших на поведение курса на межбанке и на наличном рынке. Как завершается эта неделя и какого курса ждать на выходных — в свежем обзоре «Минфина».

Неделя на валютном рынке прошла достаточно динамично и с большим числом событий, по-разному повлиявших на поведение курса на межбанке и на наличном рынке.

В целом, за эту неделю гривна продемонстрировала определенные успехи в части отвоевывания ранее утраченных позиций как по сравнению с долларом, так и с евро.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

За неделю курс доллара на межбанке снизился на 33 копейки: с котировок понедельника 40,55/ 40,59 до 40,22/40,26 гривен. Безналичный же евро при продаже подешевел на сразу почти на 52 копейки: с 44,0373/44,0645 до 43,5220/43,5492 гривен.

Среагировал на укрепление позиций гривны и наличный рынок. Если в самом начале недели некоторые банки и обменники финкомпаний продавали доллар в пределах от 40,99 до 41,40 гривен, а наличный евро по 44,70 гривен и выше вплоть до 45 гривен, то вечером пятницы доллар можно уже без проблем купить по 40,70 — 40,80 гривен, а евровалюту — по 44,40 — 44,55 гривен.

Почему укреплялась гривна

Но укрепление позиций гривны на валютном рынке не было результатом успехов нашей экономики, а просто наконец-то сработали активные распродажи Нацбанком доллара на торгах посредством интервенций всей прошлой и этой недели.

НБУ практически закрыл основную часть спроса на валюту и этим «откачал» с рынка достаточно значительный объем гривневой ликвидности, а также развернул этим курсовой тренд на торгах в сторону укрепления гривны.

В определенные дни, когда котировки из-за действий Нацбанка ситуативно проседали, часть экспортеров, боясь потерять на курсе, выходила на рынок со своими продажами валютной выручки в достаточно больших объемах.

И такой рост предложения валюты ситуативно продолжал укреплять гривну во время межбанковской сессии. Ну, а наличный рынок, наблюдая проседания межбанка, также постепенно снижал и свои ценники.

Из всего этого можно сделать только один вывод: по факту, Нацбанк по-прежнему и управляет курсом на нашем достаточно малообъемном валютном рынке своими интервенциями, тактикой и частотой их проведения, а также ценниками.

Правда, происходит это всегда при существенных потерях золотовалютных резервов, что как раз и продемонстрировал май этого года:

Динамика международных резервов

Критично ли «проседание» резервов

По состоянию на 1 июня 2024 года ЗВР Украины просел сразу на 7,9% до уровня $39,034 млрд. Такое резкое падение резервов обусловлено в первую очередь, валютными интервенциями НБУ на межбанке и выплатами страны в иностранной валюте по внешним долгам.

Для сдерживания падения гривны Национальный банк был вынужден продать на торгах в мае $3,087 млрд при том, что выкупить он смог в резервы только $11,1 млн. То есть, «чистая» продажа валюты регулятором для тушения курсовых пожаров в мае составила порядка $3,076 млрд.

Причем, за этот же период правительство на счета в НБУ получило только $143,1 млн ($123,1 млн от продажи Минфином валютных ОВГЗ и $ 20 млн от Всемирного банка).

А уплатила Украина по своим внешним обязательствам в мае $412,3 млн ($309,1 млн ушли на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, остальные $103,2 млн — на обслуживание и погашение долга перед ЕИБ, ЕБРР, Всемирным банком и другими международными кредиторами). Кроме этого, Украина выплатила МВФ $240,8 млн.

Чуть подстраховала размеры наших резервов переоценка финансовых инструментов, така как коррекция размеров ЗВР из-за изменения рыночной стоимости фининструментов и курсов валют. В мае, благодаря такой переоценке, стоимость финансовых инструментов, которые входят в резервы Украины, увеличилась на $216,1 млн.

Критично ли такое проседание резервов для экономики Украины в настоящий момент? Ответ — «нет», так как имеющийся на данный момент объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего критического импорта (по канонам экономической теории и практики надо иметь запас прочности в пределах не ниже 3 месяцев).

Но тут важна динамика ЗВР. Пока чиновники правительства, Минфина и Нацбанка утверждают, что уже с июня международная помощь Украине значительно возрастет и войдет в согласованный ранее график, что подстрахует нашу страну как в части бюджетных расходов на социалку, так и в части возможностей Нацбанка по поддержанию стабильности гривны на валютном рынке.

Какие внешние факторы повлияли на курс

Кроме этого, 6 июня на своем заседании Европейский центральный банк снизил свои процентные ставки, смягчив денежно-кредитную политику впервые почти за 5 лет.

ЕЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% годовых — до уровня 4,25% с 4,50% и ставку по депозитам до 3,75% с 4,00% годовых.

При этом, европейский регулятор изменил прогноз инфляции (теперь ожидает базовую инфляцию на уровне 2,8% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 2,0% в 2026 году) и ВВП стран Еврозоны (повысил прогноз роста ВВП Еврозоны в 2024 году до 0,9% с 0,6%, ожидавшихся ранее в марте).

Наряду с другими международными экономическими данными по ЕС и по США это тут же отразилось на настроениях инвесторов и существенно влияло на поведение пары евро/доллар в мире, и как следствие — влияло и на курс евро относительно гривны в Украине.

График поведения пары евро/доллар на момент написания статьи

График курса евро относительно гривны на украинском межбанке

С точки зрения перспектив дальнейшего поведения экономики Европы и пары евро/доллар тут важно то, что руководство ЕЦБ заявило о намерении постепенно снизить стоимость заимствований (читай — продолжать снижать ставки), поскольку инфляция в 20 странах блока в последние месяцы упала с более чем 10% в конце 2022 года до уровня чуть выше 2-процентного целевого ориентира. То есть, Европа начала цикл снижения ставок. И теперь очень важно, как на это будет реагировать Федрезерв США, руководство которого соберется уже 12 июня по аналогичному поводу.

В любом случае, после недавних валютных ралли 6 июня на фоне оглашения результатов заседания ЕЦБ все рынки ожидает повышенная турбулентность, а международный валютный рынок еще и усиление волатильности пары евро/доллар на следующей неделе, вплоть по 12 июня. Это будет отражаться на поведении валюты и в Украине. Но это уже начнется со следующей недели.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 8−9 июня

А пока же, после еще недавних многократных изменений котировок в течение дня, на этих выходных владельцы обменников в Украине попытаются поработать в более спокойном формате «с оборота».

Без особых попыток раскачки рынка и с выставлением достаточно среднего уровня спреда. То есть, без глобального сильного разброса ценников обменников, который наблюдался все последние две-три недели из-за скачков курса межбанка.

Спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена составит от 20 до 25 копеек, а по евровалюте будет находиться в пределах от 20 до 35 копеек.

Но некоторые сети обменников сохранят свою традиционную тактику выставления спреда по доллару и по евро в пределах до 1 гривны в тех точках обмена валюты, где потребность в наличной гривне у населения максимальна (торговые центры, большие магазины и т. п.).

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний на этих выходных будет в пределах коридора: прием от 40,15 до 40,55 гривен и продажа от 40,60 до 40,85 гривен.

А курс евровалюты владельцы обменников в эти субботу и воскресенье выставят в пределах ценников: прием от 43,50 до 44,30 гривен и продажа от 44,40 до 44,65 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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