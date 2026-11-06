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6 ноября 2026, 19:58 Читати українською

Доллар и евро подешевели на межбанке, но мало проседают в обменниках: что происходит

Эта неделя на мире и в Украине снова была очень активной как в геополитической, так и в экономической плоскости, что немедленно отражалось на всех финансовых и сырьевых рынках мира. А на валютном рынке все эти стрессы опять спровоцировали ралли по паре евро/доллар и заставили поволноваться всех инвесторов.

Эта неделя на мире и в Украине снова была очень активной как в геополитической, так и в экономической плоскости, что немедленно отражалось на всех финансовых и сырьевых рынках мира.
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График пары евро/доллар

Основным политическим событием безусловно стали промежуточные выборы в США 3 ноября, которые закончились серьезным поражением республиканцев и переходом Конгресса и Сената, а также части ключевых американских штатов под контроль демократической партии. Это приводит к переформатированию всей внутренней политики Штатов и появлению большего, нежели это было ранее, контроля со стороны общества за решениями Президента США Дональда Трампа. И хотя Трамп заявил уже о готовности работать с новым составом Конгресса и Сената — у него есть право вето на многие решения американских законодателей.

В итоге, как сложатся отношения Белого дома и обновленного состава Капитолия — пока не ясно. Неопределенность в политическом раскладе сил после промежуточных выборов сработала против доллара в паре евро/доллар на мировом валютном рынке, что ситуативно в течение этой недели укрепляло позиции евро.

Но и евровалюта также имеет массу проблем, начиная от нерешенных задач по долгам Франции (одного из двух основных экономических локомотивов Европы), интриги перед досрочными выборами в Испании и заканчивая сохранением полной зависимости экономики ЕС от стоимости энергоносителей. В первую очередь — нефти, стоимость которой к концу этой недели остается на высоком уровне около $98 за баррель марки BRENT, несмотря на все старания США ее максимально снизить и даже периодическим слухам о все же возможной частичной разрядке ситуации на Ближнем Востоке.

График нефти BRENT

Но при этом все еще так и нерешенная задача по завершению войны США-Иран с сохранением проблемы безопасного прохода судов через Ормузский пролив — только усиливает опасения инвесторов по перспективам всей глобальной экономики. И угроза мировой рецессии пугает всех игроков мирового финансового рынка — от сторонников вложений только в американский и европейский рынки до желающих вкладывать в развивающиеся страны, где риски значительно больше, но и доходность выше.

На этом фоне Китай с его сложным по зарегулированности, но более управляемым компартией КНР рынком, начинает выглядеть для инвесторов снова интересным несмотря на все проблемы недвижимости, в экологии и с его все большими претензиями на мировое лидерство, которое неизбежно приводит к конфликтам с США.

В итоге, финансовый мир приходит к новой опасной форме функционирования — все против всех, постоянные торговые войны и импульсивная геополитика, что грозит периодически экономическим хаосом для целых регионов мира.

И неслучайно, центральные банки многих стран, воспользовавшись ситуативным снижением цен на золото стали снова активно его закупать. Даже при том, что в случае продолжения проседания цен на «желтый металл» они несут формальные убытки от переоценки золота.

Цифры говорят сами за себя: чистая покупка золота центробанками мира в 3 квартале 2026 года по данным Всемирного совета золота (WGC) выросла на 42% — до 321 тонны, что стало самым высоким квартальным показателем с конца 2024 года. А всего с начала 2026 года чистые закупки золота центральными банками составили 675 тонн. И если такие темпы покупок золота сохраняться, то по итогам 2026 года объемы таких операций по приобретению металла, как минимум будут на уровне 2025 года — 848 тонн, а возможно и более.

Все это говорит о сохранении глобальной неопределенности во всем мире, что отражается и на поведении курса доллара и евро в Украине. В нашей стране к всем мировым вызовам добавляется война, значительный дефицит бюджета и постоянные обстрелы россией критической и производственной инфраструктуры. Это также работает против гривны и Нацбанку всю эту неделю снова приходилось продавать доллар на межбанке, чтобы страховать курс нацвалюты.

Нацбанку все же удалось стабилизировать ситуацию, сбить ажиотаж на валютном рынке и даже несколько усилить позиции гривны к доллару и евро, но снова опять же за счет активной траты золотовалютных резервов. К позитивным новостям стоит отнести увеличение ЗВР Украины на 1 ноября этого года до уровня в $49,1 млрд, но опять же только за счет поступлений валютных средств от наших международных партнеров.

И в итоге с 2 по 6 ноября курс продажи доллара на межбанке просел на 9,5 копеек с утренних котировок понедельника 45,33/45,36 до 45,235/ 45,265 гривен к вечеру пятницы, а безналичный евро при продаже подешевел почти на 33 копейки с 50,76/50,78 до 50,44 / 50,46 гривен. А на наличном рынке большинство обменников вечером пятницы 6 ноября продавали доллар по 46,10 — 46,40 гривен, а евро по курсу 51,75 — 52,10 гривен.

При этом статистика операций на межбанке существенно выросла: по системе Блумберг в период с 2 по 6 ноября объемы зарегистрированных сделок находились в пределах от $350 млн до $441,5 млн, хотя еще в конце лета-начале осени они редко достигали даже уровней в $300−320 млн.

Чтобы успокоить наличный рынок Нацбанк с середины недели ежедневно проводил обмен банкам безналичной валюты на наличную (предлагалось сначала до $100 млн и 100 млн евро, а затем до $50 млн и до 50 млн евро), чтобы финучреждения могли беспрепятственно закрывать потребности клиентов в покупке наличной валюты.

При этом банки так и «не выгребали» всю предлагаемую регулятором валюту, что во многом говорит о реальном состоянии дел на рынке. Финансовые учреждения подали заявки всего на $40 млн и €9 млн. Участие в сделке приняли 4 банка, а все полученные заявки Нацбанк удовлетворил полностью. Согласно заявлениям НБУ «Национальный банк считает, что в банковской системе есть достаточный запас наличной иностранной валюты в кассах банков».

На этой неделе разница между тем, сколько население купило себе на карты и на наличном рынке и суммой валюты, которую граждане сдали в обменники и продали со своих карт достигала даже на пике спроса 2 ноября отметки в $184,9 млн за день, а затем снизилась до все еще высоких уровней в $96,6 млн за 4 ноября этого года.

Поскольку ситуация как на мировом валютном рынке, так и непосредственно в Украине остается сложной — владельцы обменников предпочтут и на этих выходных сохранить достаточно широкий спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 7−8 ноября

Из-за сохранения высоких рисков курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников выставят в пределах достаточно широкого коридора: прием от 45,20 до 45,70 гривен и продажа от 45,75 до 46,50 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться также в широких диапазонах: прием от 50,50 до 51,40 гривен и продажа от 51,50 до 52,10 гривен.

Некоторые из обменников могут скорректировать указанные мною выше прогнозные курсы по наличному доллару и евро еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от своих индивидуальных задач и платежеспособного спроса в своем регионе. При этом после недавнего совещания (и воспитательной беседы) в Нацбанке с представителями компаний, владеющих основными сетями обменных пунктов Украины, а также вербальных интервенций представителей НБУ при общении с банками — вряд ли кто-то из игроков наличного валютного рынка рискнет уж очень сильно задирать ценники в своих обменниках и играть «на повышение», но и на сильное снижение ценников продажи валюты в эти выходные гражданам тоже рассчитывать не стоит. Тем более, не будут готовы обменники «двигаться по курсу продажи вниз» и терять свои доходы в том случае, если в данном регионе будет платежеспособный спрос на валюту и по более высоким ценникам.

Значительный разброс котировок покупки и продажи наличной валюты в обменниках и работающих на выходных отделениях банков — будет главной особенностью наличного валютного рынка в эти субботу и воскресенье. А это, в свою очередь — позволит спекулянтам и на этих выходных неплохо зарабатывать игрой на курсах приема-продажи как доллара, так и евро в разных сетях обменных пунктов. Чтобы не терять деньги — советую желающим купить или продать валюту в эти дни обязательно промониторить курсы хотя бы 4−5 обменников в округе, чтобы выбрать для себя наиболее выгодные.

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Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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