Доллар и евро начали быстро дешеветь: чего ждать по валюте на этих выходных

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 августа 2024, 19:21 Читати українською

Доллар и евро начали быстро дешеветь: чего ждать по валюте на этих выходных

Гривна укреплялась на межбанке за последнюю неделю. Как отреагирует наличный рынок, и стоит ли ждать быстрого падения ценников на доллар и евро в обменниках на выходных — 31 августа и 1 сентября — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Гривна укреплялась на межбанке за последнюю неделю.

Конец лета прошел на валютном рынке Украины динамично и несколько разнопланово. С одной стороны, стараниями Нацбанка и за счет его активных интервенций, несколько притушился рост котировок доллара в середине недели, когда большая часть игроков закрывала свои основные расчеты с контрагентами на отчетную дату как в гривне, так и в валюте.

А придавливание курса доллара на межбанке в сочетании с проседанием евро относительно доллара на международных площадках (упал ниже уровня в 1,11 доллара и на момент написания статьи находится на отметке 1,1060) привело к падению и котировок евровалюты относительно гривны.

С другой стороны, ежедневные объемы торгов по системе Блумберг всю неделю были достаточно низкими и даже не доходили до $200 млн, что очень мало в условиях приближения отчетной даты.

И это говорит о том, что в украинской экономике (в одну из первых очередей — по экспорту) все сейчас очень сложно. И только на войну с ее проблемами с электрикой тут все не спишешь. Срабатывает и уже двухлетнее разрушение агрессором значительного числа объектов, складов и т. д., и периодические логистические и таможенные проблемы, которые Украине устраивают страны-соседи, и еще много внутренних факторов законодательного уровня, которые явно не идут на пользу стимулированию развития нашей экономики.

В итоге, за неделю доллар, при продаже на межбанке, подешевел на 28 копеек: с 41,29/41,31 до 41,00/41,03 гривен, а евро по котировкам продажи просел сразу на 74 копейки — с 46,1663/46,1804 гривен до 45,4198/45,4366.

Почему проседал евро

Такое падение котировок евро относительно гривны связано с синергией двух факторов, сработавших против евровалюты в последние несколько дней:

1) проседание евро относительно доллара на внешних рынках существенно ниже 1,11 доллара за евро;

2) укрепление гривны относительно доллара на украинском межбанке.

Доллар (межбанк) за эту неделю

В итоге на эту неделю евро (межбанк) выглядел так:

Как отреагировал наличный рынок

На такое поведение межбанка среагировал и наличный рынок, где к вечеру пятницы 30 августа доллар продавался по 41,30 — 41,50 гривен, а курс продажи евро находился в пределах 45,80- 46,20 гривен.

Причем, накупившиеся до этого «дорогого евро» банки и обменники очень неохотно снижают свои котировки продажи евровалюты, пока не распродадут эти объемы «дорогой» евровалюты.

Именно этими индивидуальными особенностями части банков и сетей обменников и объясняется сейчас такой существенный разброс ценников евро на наличном рынке Украины. Сохранится эта тенденция значительного разброса котировок наличного евро в обменниках и на предстоящих выходных.

Наличный доллар за неделю

Наличный евро за неделю

Если внимательно посмотреть на графики межбанка и наличного рынка, то можно заметить, что наличный рынок при этом реагировал на всё происходящее на межбанке более плавно и спокойно, без резких взлетов и обвалов ценников, что говорит об отсутствии ажиотажа на валютном рынке.

Валюта опять идет под матрац и не работает на экономику

Правда, при этом все же сохраняется негативная тенденция практически всего периода войны — превышение покупки валюты населением над ее продажей. То есть граждане, на опасениях продолжения девальвации гривны, усиленно стали вкладываться в валюту.

Причем, факт, который явно настораживает: если в августе 2023 года ежемесячное негативное сальдо этих операций было всего $149 млн, то уже в период с мая по июль 2024 года ежемесячное негативное сальдо составляет от $972 млн до $1,117 млрд:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

chart image

И судя по статистике Нацбанка за август, подобная тенденция сохранится и в этом месяце:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

chart image

Владельцы обменников в частном порядке говорят о том, что спрос на валюту в последнее время постепенно усиливается. И это позволяет им достаточно спокойно удерживать спред между покупкой и продажей по доллару и по евро на среднем, или даже чуть выше среднего, уровне.

Даже в крупных и не прифронтовых городах Украины, где конкуренция за клиента между обменниками сильнее — наблюдается эта нерадостная для Нацбанка ситуация.

Тем более, в том случае, когда эта валютная наличность потом оседает у граждан «под матрацем» и не работает на воюющую страну, периодически подпитывая еще и «теневую» экономику. И снова перед банковской системой явно должна встать задача по возвращению данных валютных ресурсов назад в банки для работы в легальном секторе.

И тут, на фоне сохранения процентных ставок ФРС США на уровне 5.25%-5,5% годовых и ЕЦБ на отметке в 4,25% годовых, достаточно скромно и нелогично выглядят ставки по валютным депозитам наших банков в пределах от 0,1% до максимум 3% годовых в долларе или от 0,1% до 2% годовых в евро.

И это с учетом того, что эта доходность еще и облагается налогом 18% и военным сбором, который будет увеличен с 1,5% до 5%. В итоге, значительный ресурсный потенциал населения в виде валютной наличности так и не используется в украинской экономике.

Чтобы понимать потенциал этого ресурса — приведу несколько цифр. Еще в конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составлял по данным члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка $107 млрд долларов в эквиваленте. Как писал тогда народный депутат, оценка Нацбанка включала сбережения населения и теневую экономику.

Даже если с учетом войны и вынужденного отъезда более 6,5 млн украинцев-беженцев за границу сейчас осталось 50% от этой суммы (в реальности значительно больше), то даже эта сумма составляет порядка $53,5 млрд. И этот ресурс нужно привлекать для работы в реальном легальном секторе экономики. Пока же украинцы продолжают накапливать большие объемы валюты и в значительных суммах складывать ее «под матрац».

Прогноз курса доллара и евро 31 августа-1 сентября

На этих выходных тенденция превышения спроса на валюту над ее предложением сохранится, что позволит владельцам обменников в текущих условиях держать спред между покупкой/продажей валюты на среднем уровне в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 гривен и продажа от 41,30 до 41,55 гривен.

А курс евро на наличном рынке 31 августа -1 сентября будет в пределах: прием от 45,40 до 45,70 гривен и продажа от 45,75 до 46,20 гривен.

Евро уже традиционно будет главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных за счет большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
orest frank
orest frank
30 августа 2024, 21:00
#
«І це говорить про те, що в українській економіці (в одну з перших черг — по експорту) все зараз дуже складно. І тільки на війну з її проблемами з електрикою тут не спишеш.» Ключова цитата статті. А якже «Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морським шляхом»? А якже «НБУ бачить стабілізацію і передумови для переходу до гнучкого курсоутворення»? Чи головне завдання боротьба з дропами? Це як головне вулицю Леніна перейменувати у Патріотичну і всьо?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами