Доллар и евро начали быстро дешеветь: чего ждать по валюте на этих выходных

Гривна укреплялась на межбанке за последнюю неделю. Как отреагирует наличный рынок, и стоит ли ждать быстрого падения ценников на доллар и евро в обменниках на выходных — 31 августа и 1 сентября — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Конец лета прошел на валютном рынке Украины динамично и несколько разнопланово. С одной стороны, стараниями Нацбанка и за счет его активных интервенций, несколько притушился рост котировок доллара в середине недели, когда большая часть игроков закрывала свои основные расчеты с контрагентами на отчетную дату как в гривне, так и в валюте.

А придавливание курса доллара на межбанке в сочетании с проседанием евро относительно доллара на международных площадках (упал ниже уровня в 1,11 доллара и на момент написания статьи находится на отметке 1,1060) привело к падению и котировок евровалюты относительно гривны.

С другой стороны, ежедневные объемы торгов по системе Блумберг всю неделю были достаточно низкими и даже не доходили до $200 млн, что очень мало в условиях приближения отчетной даты.

И это говорит о том, что в украинской экономике (в одну из первых очередей — по экспорту) все сейчас очень сложно. И только на войну с ее проблемами с электрикой тут все не спишешь. Срабатывает и уже двухлетнее разрушение агрессором значительного числа объектов, складов и т. д. , и периодические логистические и таможенные проблемы, которые Украине устраивают страны-соседи, и еще много внутренних факторов законодательного уровня, которые явно не идут на пользу стимулированию развития нашей экономики.

В итоге, за неделю доллар, при продаже на межбанке, подешевел на 28 копеек: с 41,29/41,31 до 41,00/41,03 гривен, а евро по котировкам продажи просел сразу на 74 копейки — с 46,1663/46,1804 гривен до 45,4198/45,4366.

Почему проседал евро

Такое падение котировок евро относительно гривны связано с синергией двух факторов, сработавших против евровалюты в последние несколько дней:

1) проседание евро относительно доллара на внешних рынках существенно ниже 1,11 доллара за евро;

2) укрепление гривны относительно доллара на украинском межбанке.

Доллар (межбанк) за эту неделю

В итоге на эту неделю евро (межбанк) выглядел так:

Как отреагировал наличный рынок

На такое поведение межбанка среагировал и наличный рынок, где к вечеру пятницы 30 августа доллар продавался по 41,30 — 41,50 гривен, а курс продажи евро находился в пределах 45,80- 46,20 гривен.

Причем, накупившиеся до этого «дорогого евро» банки и обменники очень неохотно снижают свои котировки продажи евровалюты, пока не распродадут эти объемы «дорогой» евровалюты.

Именно этими индивидуальными особенностями части банков и сетей обменников и объясняется сейчас такой существенный разброс ценников евро на наличном рынке Украины. Сохранится эта тенденция значительного разброса котировок наличного евро в обменниках и на предстоящих выходных.

Наличный доллар за неделю

Наличный евро за неделю

Если внимательно посмотреть на графики межбанка и наличного рынка, то можно заметить, что наличный рынок при этом реагировал на всё происходящее на межбанке более плавно и спокойно, без резких взлетов и обвалов ценников, что говорит об отсутствии ажиотажа на валютном рынке.

Валюта опять идет под матрац и не работает на экономику

Правда, при этом все же сохраняется негативная тенденция практически всего периода войны — превышение покупки валюты населением над ее продажей. То есть граждане, на опасениях продолжения девальвации гривны, усиленно стали вкладываться в валюту.

Причем, факт, который явно настораживает: если в августе 2023 года ежемесячное негативное сальдо этих операций было всего $149 млн, то уже в период с мая по июль 2024 года ежемесячное негативное сальдо составляет от $972 млн до $1,117 млрд:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

И судя по статистике Нацбанка за август, подобная тенденция сохранится и в этом месяце:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Владельцы обменников в частном порядке говорят о том, что спрос на валюту в последнее время постепенно усиливается. И это позволяет им достаточно спокойно удерживать спред между покупкой и продажей по доллару и по евро на среднем, или даже чуть выше среднего, уровне.

Даже в крупных и не прифронтовых городах Украины, где конкуренция за клиента между обменниками сильнее — наблюдается эта нерадостная для Нацбанка ситуация.

Тем более, в том случае, когда эта валютная наличность потом оседает у граждан «под матрацем» и не работает на воюющую страну, периодически подпитывая еще и «теневую» экономику. И снова перед банковской системой явно должна встать задача по возвращению данных валютных ресурсов назад в банки для работы в легальном секторе.

И тут, на фоне сохранения процентных ставок ФРС США на уровне 5.25%-5,5% годовых и ЕЦБ на отметке в 4,25% годовых, достаточно скромно и нелогично выглядят ставки по валютным депозитам наших банков в пределах от 0,1% до максимум 3% годовых в долларе или от 0,1% до 2% годовых в евро.

И это с учетом того, что эта доходность еще и облагается налогом 18% и военным сбором, который будет увеличен с 1,5% до 5%. В итоге, значительный ресурсный потенциал населения в виде валютной наличности так и не используется в украинской экономике.

Чтобы понимать потенциал этого ресурса — приведу несколько цифр. Еще в конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составлял по данным члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка $107 млрд долларов в эквиваленте. Как писал тогда народный депутат, оценка Нацбанка включала сбережения населения и теневую экономику.

Даже если с учетом войны и вынужденного отъезда более 6,5 млн украинцев-беженцев за границу сейчас осталось 50% от этой суммы (в реальности значительно больше), то даже эта сумма составляет порядка $53,5 млрд. И этот ресурс нужно привлекать для работы в реальном легальном секторе экономики. Пока же украинцы продолжают накапливать большие объемы валюты и в значительных суммах складывать ее «под матрац».

Прогноз курса доллара и евро 31 августа-1 сентября

На этих выходных тенденция превышения спроса на валюту над ее предложением сохранится, что позволит владельцам обменников в текущих условиях держать спред между покупкой/продажей валюты на среднем уровне в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 гривен и продажа от 41,30 до 41,55 гривен.

А курс евро на наличном рынке 31 августа -1 сентября будет в пределах: прием от 45,40 до 45,70 гривен и продажа от 45,75 до 46,20 гривен.

Евро уже традиционно будет главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных за счет большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.