Долар в обменниках достиг 45 грн. Ждать ли обвал курса на выходных

Эта неделя прошла для гривны на валютном рынке Украины достаточно драматично. Всю неделю курс национальной валюты лихорадило. Наложились несколько факторов, которые одновременно раскачивали как международный, так и украинский рынок. В чем причина этой ситуации и каких изменений курса ждать в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Из причин существенных скачков курса доллара и евро в мире, и, как следствие, — в Украине, стоит отметить несколько основных.

Очередная эскалация напряженности на Ближнем Востоке с периодическими открытыми военными столкновениями между военными США и Ирана так и не дала инвесторам возможности уверенно закладывать в свои расчеты быстрое завершение конфликта с полной разблокировкой Ормузского пролива. В итоге, нефть хотя и немного снизилась, но так и осталась в пределах высоких ценников в $86- $90 за баррель. Это рушит все надежды мировой экономики на снижение цен на энергоносители и на снижение инфляционных рисков.

График стоимости нефти BRENT

Решение ЕЦБ 11 июня об увеличении своих процентных ставок на 0,25% годовых до уровней: депозитная ставка 2,25%, по основным операциям рефинансирования 2,4%, по маржинальным кредитам 2,65% годовых.

Решение вступит в силу уже с 17 июня. Европейский регулятор открыто признал, что данное повышение ставок — это результат того, что война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление.

Более того, тревожным звоночком для всех мировых инвесторов стало то, что согласно базовому прогнозу ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит в среднем 3% в 2026 году, 2,3% в 2027-м и 2% в 2028-м. То есть прогноз на 2026 и 2027 годы повышен по сравнению с мартовским на фоне того, что более высокая траектория цен на энергоносители уже будет заложена в цены на продовольствие, товары и услуги. А базовая инфляция (без учета энергоносителей и продуктов питания) ожидается на уровне 2,5% в 2026 и 2027 годах и 2,2% в 2028 году.

При этом, прогноз по росту экономики еврозоны понижен и теперь ЕЦБ прогнозирует рост ВВП всего на 0,8% в 2026 году, на 1,2% в 2027-м году и на 1,5% в 2028-м. Такие негативные «звоночки» уже отразились на настроених европейского рынка.

Рынок и ранее понимал, что ЕЦБ будет вынужден реагировать на инфляцию повышением своих ставок. Но все надеялись на чудо, которого, в итоге не произошло. А достаточно пессимистические комментарии руководства европейского регулятора по перспективам мировой экономики и экономики ЕС только еще больше напугали инвесторов.

В преддверии еще и заседания Федрезерва 17 июня по процентным ставкам — умеренное валютное ралли пары евро/доллар со среды по пятницу стало реальностью. И за последнее время пару евро/доллар потрусило на международных рынках в пределах до 1 цента на евро, что в сочетании еще и одновременным ростом курса доллара на украинском межбанке — немедленно сказалось и на поведении курса евро в Украине.

График евро/доллар

График курса евро (межбанк)

В итоге, за период с 8 по 12 июня доллар на межбанке в Украине подорожал сразу почти на 49 копеек — с уровня 44,345 /44,375 гривен утром понедельника 8 июня до отметки в 44,83/44,86 гривен к закрытию пятничной сессии 12-го числа. А евро за этот же период на торгах также существенно прибавил в цене сразу на 79 копеек — со стартовых котировок понедельника 51,0765/ 51,1022 до 51,8727/ 51,894 гривен к завершению сессии 12-го числа. Причем в течение недели как доллар, так и евро на украинском межбанке откровенно лихорадило, несмотря на ежедневные интервенции Нацбанка по продаже американской валюты. Но это лишь частично смогло сбить девальвационный тренд на межбанке, который раскачивал котировки и наличного рынке.

Наблюдая ситуацию на межбанке, наличный рынок «нервничал», а объемы ежедневной «чистой» покупки валюты населением выросли до уровней в минус $30,544 млн, хотя 10 июня несколько стабилизировались в пределах «чистой» покупки в минус $15,871 млн.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

В итоге, вечером 12 июня обменники финкомпаний продавали доллар в пределах 44,85−45 гривен, а евро на уровне 52,20- 52,40 гривен.

Но в целом, учитывая практически монопольное положение Нацбанка, как главного продавца доллара на межбанке — все участники украинского валютного рынка понимают, что НБУ, если и допускает сейчас некоторую девальвацию гривны — то лишь в пределах комфортных для своего видения курсового тренда на рынке. То есть Нацбанк продолжает держать валютный рынок под полным контролем.

На внешних же рынках сегодняшняя смена ЕЦБ тренда в сторону повышения процентных ставок, а в недалеком будущем, возможно, и роста ставок Федрезерва — меняют расклад по золоту.

Часть инвесторов стали выходить из него и заходить в долларовые ценные бумаги, где доходность стала быстро расти на ожиданиях возможного повышения ставок ФРС уже в конце июля, а может даже и на заседании 17-го июня. И хотя в результате золото к концу недели все же частично отыграло свое предыдущее проседание и пока находится на отметке около $4200 за унцию — в целом рынок остается турбулентным.

График золота

Усиление инфляционного давления, а также рост курсовой неопределенности заставит владельцев обменников в Украине в эти выходные расширить свои спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. Поэтому большинство обменников финкомпаний в эти выходные проработают со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и со спредом по евро в пределах 20−60 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 13−14 июня

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 44,40 до 44,75 гривен и продажа от 44,95 до 45,30 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,60 до 51,95 гривен и продажа от 52,10 до 52,50 гривен.

Часть обменников могут скорректировать рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек на евро в зависимости от своих индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе.

Все выходные будет наблюдаться большой разброс котировок евро как по приему, так и по его продаже в различных сетях обменных пунктов. Именно поэтому евро останется главным инструментом для спекуляций на украинском валютном рынке не только в эти выходные, но затем и практически всю следующую неделю.