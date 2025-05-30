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30 мая 2025, 12:10 Читати українською

Заменит ли Нацбанк доллар на евро для определения курса гривны

Наряду с сближением Украины и ЕС растет роль евро в Украине. О том, планирует ли Нацбанк в этих условиях заменить доллар на евро как основную валюту курсообразования и о других экономических вопросах в эфире Business Breakfast, рассказал заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Наряду с сближением Украины и ЕС растет роль евро в Украине.

Развитие ИИ

Искусственный интеллект уже меняет рынок труда и серьезно повлияет на него в более длительной перспективе. Но мнения о его влиянии на экономическую активность разнятся. Бизнес ожидает, что внедрение ИИ может увеличить мировой ВВП на 7−10% за 10 лет. Ученые (среди которых нобелевский лауреат Дарон Ведьмоглу) более сдержанны в аналогичных оценках — не более 2%.

Доллар США как резервная валюта

На сегодняшний день нет альтернативы доллару как ведущей резервной валюте, поэтому в ближайшие десятилетия он будет сохранять за собой эту роль. В то же время, на региональном уровне может происходить усиление роли евро, юаня, бразильского реала, также будет распространяться использование виртуальных активов в различных сферах. С дальнейшим развитием технологий, информационных и платежных систем преимущества иметь одну глобальную валюту будут снижаться.

НБУ и глобальные рынки

В условиях волатильности на глобальных рынках НБУ будет сохранять фокус на обеспечении стабильности гривни (путем приведения инфляции до 5%) и поддержке адаптации экономики к изменениям внешней среды. Режим управляемой гибкости курса отвечает этой задаче.

Евро vs доллар

Доллар остается основной курсообразующей валютой. В то же время, с дальнейшей евроинтеграцией Украины связи с ЕС и роль евро будут усиливаться. НБУ изучает вопрос возможного изменения основной валюты для курсообразования, но не стоит ожидать изменений в краткосрочной перспективе. Если эти изменения произойдут, то они повлияют только на операционные процессы, в то же время для бизнеса и населения они будут почти неощутимы.

Читайте также: Украинцы активнее несут доллары к обменникам: как это влияет на курс

Введение евро вместо гривны — это очень долговременный путь. Многие страны ЕС до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты и достаточно категоричные в этом.

Автор:
Николайчук Сергей
Заместитель главы Николайчук Сергей
НБУ
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