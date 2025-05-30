Наряду с сближением Украины и ЕС растет роль евро в Украине. О том, планирует ли Нацбанк в этих условиях заменить доллар на евро как основную валюту курсообразования и о других экономических вопросах в эфире Business Breakfast, рассказал заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Заменит ли Нацбанк доллар на евро для определения курса гривны
Развитие ИИ
Искусственный интеллект уже меняет рынок труда и серьезно повлияет на него в более длительной перспективе. Но мнения о его влиянии на экономическую активность разнятся. Бизнес ожидает, что внедрение ИИ может увеличить мировой ВВП на 7−10% за 10 лет. Ученые (среди которых нобелевский лауреат Дарон Ведьмоглу) более сдержанны в аналогичных оценках — не более 2%.
Доллар США как резервная валюта
На сегодняшний день нет альтернативы доллару как ведущей резервной валюте, поэтому в ближайшие десятилетия он будет сохранять за собой эту роль. В то же время, на региональном уровне может происходить усиление роли евро, юаня, бразильского реала, также будет распространяться использование виртуальных активов в различных сферах. С дальнейшим развитием технологий, информационных и платежных систем преимущества иметь одну глобальную валюту будут снижаться.
НБУ и глобальные рынки
В условиях волатильности на глобальных рынках НБУ будет сохранять фокус на обеспечении стабильности гривни (путем приведения инфляции до 5%) и поддержке адаптации экономики к изменениям внешней среды. Режим управляемой гибкости курса отвечает этой задаче.
Евро vs доллар
Доллар остается основной курсообразующей валютой. В то же время, с дальнейшей евроинтеграцией Украины связи с ЕС и роль евро будут усиливаться. НБУ изучает вопрос возможного изменения основной валюты для курсообразования, но не стоит ожидать изменений в краткосрочной перспективе. Если эти изменения произойдут, то они повлияют только на операционные процессы, в то же время для бизнеса и населения они будут почти неощутимы.
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Введение евро вместо гривны — это очень долговременный путь. Многие страны ЕС до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты и достаточно категоричные в этом.
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