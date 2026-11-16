Почему падает биткоин и при чем здесь Anthropic: пять объяснений основателя Binance

Пока биткоин продолжает снижаться, участники рынка спорят, что заставляет инвесторов продавать криптовалюту. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао, известный как CZ, предложил пять возможных объяснений — от оттоков из биржевых фондов до подготовки инвесторов к IPO Anthropic. «Минфин» публикует пересказ материала Coinpedia о факторах, которые, по мнению CZ, могли спровоцировать распродажу.

Забирает ли Anthropic деньги с крипторынка

Одно из предположений CZ касается предстоящего выхода Anthropic на биржу. Инвесторы могут продавать криптовалюту, чтобы высвободить деньги для покупки акций разработчика Claude, пересказывает его аргументы Coinpedia.

Масштаб размещения действительно значительный. В предварительном проспекте Anthropic указано предложение 825 млн акций по ориентировочной цене $70-$78. Это соответствует общему объему размещения $57,75-$64,35 млрд, часть которого приходится на продажу акций существующими владельцами.

Если покупатель хочет принять участие в размещении, но не располагает достаточными свободными средствами, он может сократить другие вложения. Продажа биткоина в таком случае не обязательно означает разочарование в криптовалюте — инвестор просто отдает предпочтение другой возможности.

Однако сам размер IPO не показывает, сколько денег придет именно с крипторынка. Участники могут использовать сбережения, продать акции других компаний или перераспределить уже имеющиеся долларовые активы. Поэтому CZ отдельно предупреждает, что совпадение событий во времени еще не доказывает причинной связи.

Что показывают оттоки из биткоин-ETF

Более конкретный сигнал — движение средств через американские спотовые биткоин-ETF, которые позволяют инвестировать в криптовалюту через обычный брокерский счет.

По данным Farside Investors, за семь торговых сессий с 5 по 13 ноября чистые оттоки из этих фондов составили около $1,91 млрд. Примерно $1,42 млрд пришлось на IBIT от BlackRock — почти три четверти общей суммы. Только 13 ноября инвесторы вывели из американских биткоин-ETF $185,4 млн.

Это означает, что через этот канал инвесторы сокращают вложения в биткоин. Устойчивые погашения паев могут создавать дополнительное предложение криптовалюты или ослаблять спрос, который раньше поддерживал цену.

При этом статистика ETF не объясняет мотивов каждого продавца. Кто-то может фиксировать результат, кто-то — снижать риск во всем портфеле. Оттоки также могут усиливать уже начавшееся падение, а не быть его первоначальной причиной.

Для владельца криптовалюты здесь важна продолжительность тенденции. Один день продаж дает значительно меньше информации, чем серия оттоков, которая сохраняется даже после существенного удешевления актива.

Как взломы влияют на желание держать криптовалюту

Еще один фактор, на который обратил внимание CZ, — безопасность. Даже если инвестор верит в будущее биткоина, новости об атаках могут заставить его пересмотреть, сколько денег он готов хранить в криптоактивах.

Самый заметный пример — взлом Binance 29 октября. В сообщении биржи говорится о хищении токенов примерно на $6,3 млрд. Компания заявила, что покроет финансовые потери за свой счет и через фонд SAFU, а пользователи не должны их нести.

Однако обещание компенсации не снимает вопроса доверия. Человек может решить уменьшить сумму на бирже, перевести активы в другой кошелек или вообще сократить вложения в криптовалюту. Для цены значение имеет именно последнее решение, ведь простое перемещение монет между кошельками не равнозначно продаже.

В пересказе Coinpedia CZ также упоминает угрозы для смартфонов и браузеров и сбои крупных технологических сервисов. Однако эти события имеют разную природу. Недоступность почты сама по себе не означает компрометации криптокошелька, а отдельная уязвимость не доказывает, что именно она спровоцировала распродажу. Речь идет о возможном снижении общего ощущения безопасности.

Почему инфляция в США важна для биткоина

Четвертое объяснение выходит за пределы криптоиндустрии. По официальным данным Бюро статистики труда США, в октябре потребительские цены выросли на 0,4 % за месяц с поправкой на сезонность.

Если инфляция остается устойчивой, инвесторы могут ожидать, что Федеральная резервная система дольше будет удерживать высокие ставки или снова их повысит. Сам показатель CPI еще не определяет следующего решения ФРС, но способен изменить ожидания относительно стоимости денег.

Для биткоина это имеет два возможных последствия. Высокие ставки делают дороже займы, в том числе для участников, которые покупают активы с кредитным плечом. Одновременно долларовые инструменты с более высокой доходностью усиливают конкуренцию за средства инвестора.

Когда облигации предлагают более привлекательную доходность, часть владельцев капитала может сокращать рискованные вложения. В таких условиях даже позитивным новостям внутри криптоиндустрии бывает сложно поддержать цену.

Чего инвесторы опасаются после выборов в США

Пятый фактор — перспективы американского регулирования. По результатам промежуточных выборов 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса следующего созыва. Как сообщает Reuters, это создает предпосылки для более острого противостояния с администрацией Дональда Трампа.

Для крипторынка важна дальнейшая судьба CLARITY Act, который должен определить правила работы с цифровыми активами. В сентябре Сенат не поддержал процедурное решение, необходимое для продвижения законопроекта. Это не было окончательным голосованием по всем его положениям, но остановило рассмотрение на том этапе.

Когда политические договоренности становятся сложнее, участникам рынка труднее оценить, когда именно появятся понятные правила. Компании могут откладывать запуск продуктов, а инвесторы — вложения, для которых правовая определенность имеет решающее значение.

При этом победа определенной партии не определяет автоматически судьбу криптовалют. Для бизнеса будут важны конкретные нормы, полномочия регуляторов и возможность законно предлагать свои услуги.

Пять объяснений CZ описывают разные источники давления, которые могут действовать одновременно. Оттоки из ETF показывают сокращение вложений через конкретный канал, тогда как версия о перетоке денег в Anthropic остается предположением. Безопасность, ставки и регулирование влияют на то, какой риск готовы принимать владельцы капитала.

Поэтому даже успешное завершение крупного IPO или успокоение после взлома не гарантирует разворота. Для более устойчивого восстановления нужны покупатели, готовые снова вкладывать деньги, пока другие участники продолжают продавать.