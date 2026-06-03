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3 июня 2026, 15:35 Читати українською

Крипта падает, но не вся: какие монеты выросли

Пока BTC тестировал зону $65 000, а крупные альткойны обновляли минимумы, часть рынка вела себя нетипично. Отдельные токены не просто держались, а росли двузначными темпами. В утреннем списке лидеров оказались DeXe, Lighter, Ethena, Ondo, Zcash, NEAR, Worldcoin и Stellar. У каждой из этих монет есть свой собственный нарратив, который сейчас работает сильнее общего страха.

Пока BTC тестировал зону $65 000, а крупные альткойны обновляли минимумы, часть рынка вела себя нетипично.

Почему рынок снова пошел вниз

Очередную волну турбулентности спровоцировала неудачная попытка биткоина закрепиться выше исторических максимумов в районе $73 000-$74 000. Потеря восходящего импульса быстро вернула инициативу продавцам, а движение BTC вниз к поддержке около $65 000 мгновенно потянуло за собой Ethereum, Solana, XRP, BNB и остальные крупные альткойны. Эта распродажа переросла в масштабное каскадное закрытие маржинальных позиций, выбив с рынка около $744 млн принудительных ликвидаций всего за 24 часа.

Ситуацию усугубил негативный фундаментальный фон. По данным Economic Times, оттоки из биткоин-ETF превысили $2 млрд, временно перекрыв один из главных каналов притока капитала, а дополнительным тревожным сигналом для трейдеров стала продажа части резервов компанией Strategy. Параллельно сработал и внешний фактор: на фоне очередного обострения геополитической напряженности между США и Ираном глобальные инвесторы перешли в режим снижения рисков (risk-off), массово перенаправляя ликвидность с криптовалютного рынка в традиционные технологические акции и сектор искусственного интеллекта.

DeXe и ставка на ончейн-управление

Несмотря на общее падение рынка, наиболее заметный восходящий тренд продемонстрировал DeXe. Токен вырос более чем на 20% за сутки и более чем на 30% за неделю.

Его драйвер — не рынок как таковой, а инфраструктура для DAO. DeXe предлагает инструменты для управления казначействами, голосования и делегирования, что закрывает практическую потребность DeFi-проектов и фондов (менее привязанную к краткосрочным колебаниям BTC).

Дополнительный импульс дали обновления, запуск DAO Studio, мультичейн-расширение и развитие стейкинга. В результате токен пробил уровни сопротивления, а рост подхватили объемы.

Lighter и эффект SpaceX

Lighter прибавил около 20% за сутки и более 35% за неделю — и это один из самых показательных кейсов.

Платформа запустила синтетический рынок бессрочных контрактов на SpaceX — компанию, которую активно обсуждают в контексте потенциального IPO с оценкой до $1,8 трлн. Фактически трейдеры получили возможность делать ставки на SpaceX еще до ее выхода на биржу.

Эта связь с внекриптовалютным нарративом резко повысила интерес к Lighter. Дополнительно движение поддержали интеграции и публичные упоминания, в частности Виталик Бутерин выделил Lighter среди заметных проектов, создающих высокопроизводительные приложения на Ethereum.

Ethena и спрос на «доходный доллар«

Ethena выросла более чем на 18% за сутки, играя на знакомой, но сейчас особенно актуальной теме — спросе на стейблкоины.

Но в отличие от классических решений, Ethena предлагает USDe — синтетический долларовый актив с доходностью. В периоды турбулентности это выглядит как компромисс между «укрыться в долларе» и «не терять доходность».

Новости об участии Coinbase Ventures и сотрудничестве с Anchorage Digital усиливают ожидания, что продукт может выйти на более широкий рынок.

Ondo и усиление интереса к RWA

На фоне падения рисковых активов ONDO довольно ожидаемо прибавил более 16% за сутки именно на фоне интереса к токенизации реальных активов.

Проект работает с токенизированными облигациями и другими инструментами традиционных финансов, а новое направление Ondo Perps должно объединить RWA с деривативами. Это ставит его на пересечении двух сильных трендов.

Дополнительный контекст создает активность крупных игроков — от BlackRock до J.P. Morgan — которые продолжают тестировать токенизацию.

Старые нарративы тоже возвращаются

Среди других лидеров — Zcash, NEAR, Worldcoin и Stellar.

Zcash вырос более чем на 10% благодаря теме конфиденциальности, которая традиционно оживает в периоды рыночной напряженности. NEAR получает поддержку благодаря инфраструктуре для приложений и AI-нарративу. Worldcoin растет на фоне интереса к цифровой идентичности, а Stellar — на теме дешевых трансграничных платежей и стейблкоин-инфраструктуры.

Насколько это устойчивая история

Несмотря на положительную динамику отдельных монет, важно понимать ограничения такого движения. На криптовалютном рынке биткоин остается ключевым активом. Если его падение углубится, большинство альткойнов — независимо от нарратива — также окажутся под давлением.

Впрочем, сам факт того, что часть рынка уже ведет себя асимметрично, является важным сигналом. Это означает, что альтринок постепенно отходит от модели полной зависимости от BTC и все больше реагирует на собственные драйверы.

И если биткоин стабилизируется, именно эти «сюжетные» токены могут первыми перейти к новому этапу роста.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
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